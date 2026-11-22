Christophe Abu Hashem y Haifa Taha El Jundi ganaron las finales J30 de Zouk Mosbeh. Abu Hashem también ganó dos chicos con Tarek El Chaaby. Maria El Hachache y Sofía Tabib ganaron a las chicas dobles en el torneo de la Universidad Notre Dame de Louaizé.

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Christophe Abu Hashem y Haifa Taha El Jundi ganaron los dos singles del Zuk Mosbeh J30, el segundo torneo de tenis junior organizado por la Federación Libanesa de Tenis con la Academia de Tenis NDU. El torneo, programado por la Federación Internacional del 16 al 22 de noviembre, reunió a 41 jugadores según el comunicado de prensa de Jalal Beainou.

Abu Hashem y El Jundi ganan lo sencillo

Christophe Abu Hashem golpeó a Tarek El Chaaby en la final de los chicos, 7-6, 6-3. Haifa Taha El Jundi ganó la final de las chicas contra Lama Naaman, 6-1, 6-4. Estos títulos siguieron sus victorias en el primer J30, jugado la semana anterior en Kaslik. Estos son dos torneos separados.

El Hachache y Tabib ganan chicas dobles

Entre los chicos, Abou Hashem y El Chaaby, opositores de un solo jugador, ganaron el doble set contra Rami Saouli y Yann Elefteriades, 6-1, 6-2. Entre las chicas, María El Hachache y Sofía Tabib golpearon a Haifa Taha El Jundi y Mariam Kamareddine, 2-6, 6-4, 10-8 en el superacorriente, según el comunicado de prensa.

El presidente de la Federación Libanesa de Tenis, Alain Sayegh, asistió a las finales y felicitó a los ganadores por la presentación de los trofeos en los tribunales de la Universidad de Notre-Dame de Louaizé.

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