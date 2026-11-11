Ocho estadios libaneses fueron apoyados por la FIFA, pero sus situaciones difieren. En noviembre se han presentado tres proyectos. Otros proyectos incluyen el mini-terrano abierto en Chanay y el futuro complejo federal. Los anuncios oficiales permiten distinguir las renovaciones, obras y estudios, sin presentar todo el equipo entregado.

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Los ocho estadios apoyados por la FIFA en el Líbano no son un programa de ocho nuevas construcciones. Los documentos del procedimiento distinguen de las renovaciones realizadas durante varios años, tres obras de construcción que aún se han presentado en noviembre, una miniterrana abierta en Chanay y un futuro complejo federal.

Ocho equipos identificados, situaciones diferentes

En su informe de 8 de septiembre de 2026, la FIFA cita ocho equipos que se benefician de su apoyo. Hashem Haidar, Presidente de la Federación Libanesa de Fútbol, enumera Jounieh, Safa, Al-Ahed, Bir Hassan y Salam Zgharta. Luego mencionó el estadio municipal de Tiro, Majdel Baana y Gamal Abdel Nasser. Esta lista da nombres específicos a la infraestructura interesada. No hace posible, por sí solo, conocer su disponibilidad diaria ni los detalles de cada recibo de trabajo.

Una aclaración más reciente requiere precaución. En su comunicado de 9 de noviembre, la FIFA afirma que las tres últimas etapas aún están en construcción. Por lo tanto, el estado presentado en noviembre debe tener precedencia para estos equipos. El examen de septiembre describió el apoyo a la renovación y modernización; Esta formulación no debe transformarse en una certificación que todos los sitios que ya albergan concursos en sus instalaciones renovadas.

Una renovación puede servir a varios concursos

Este apoyo es más largo que la visita de esta semana. En septiembre de 2023, la FIFA ya informó que cuatro estadios estaban siendo renovados a través de Forward. Tres estaban dentro o cerca de Beirut, el cuarto en Zgharta. El foro explicó que el equipo se utilizó para campeonatos y tazas nacionales, pero también para las competiciones de fútbol y juventud de mujeres.

Esta variedad de usos cuenta tanto como el número de parcelas. El equipo movilizado por varias categorías debe ser capaz de dar cabida a la capacitación y reuniones en condiciones regulares. Sin embargo, los anuncios consultados no proporcionan un calendario completo de funcionamiento, un costo detallado por etapa o un balance independiente de su mantenimiento. Estos datos siguen siendo necesarios para medir los efectos de la financiación más allá de la inauguración o actualización anunciada.

Chanay y el futuro complejo: dos proyectos más

La miniterrana FIFA Arena abrió el 9 de noviembre en Chanay es otra iniciativa centrada en la práctica comunitaria y los niños. Otras instalaciones se anuncian en Niha y Halba. Por lo tanto, no debe añadirse sin explicación a los resultados de los ocho estadios renovados.

El estadio, el centro de formación y el complejo federal de la sede todavía pertenecen a una tercera categoría. Hashem Haidar le presenta como haber completado su fase de estudio. No se da un calendario de entrega firme o una cantidad detallada en este anuncio. El nuevo proyecto de etapa ya estaba en las discusiones del 2026 de febrero entre Gianni Infantino, Joseph Aoun y Nawaf Salam. Se documenta la continuidad política del expediente; La terminación del equipo no lo es.

Para seguir estas inversiones, tres pasos deben seguir siendo distintos: el apoyo anunciado, un proyecto en curso y una instalación real. Las fuentes oficiales permiten ubicar varios proyectos en esta progresión, sin permitir que todas las tierras sean presentadas como entregadas.

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