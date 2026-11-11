Inflación en el Líbano: tres medidas por distinguir

La inflación en el Líbano se divide en varias medidas, que no responden a la misma pregunta. La diapositiva anual se compara dos meses aparte de un año. El promedio anual compara los niveles promedio de dos años. La acumulación depende de las fechas elegidas. Basado en los datos CAS, este descifrado explica las diferencias, los errores de cálculo a evitar y por qué la menor inflación no trae los precios a su nivel anterior.

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La inflación en el Líbano no es sólo un porcentaje. Un cambio de 12 meses, un promedio anual y un aumento acumulativo responden a tres preguntas diferentes. Confundirlos cambia el diagnóstico de precios y poder adquisitivo. Las cifras de la Oficina Central de Estadística nos permiten comprender estas diferencias, siempre y cuando mantengamos sus fechas.

En septiembre de 2026, el índice de precios al consumidor aumentó en un 17,53% al año y en un 1,35% al mes. Estos dos resultados aparecen en el marcador de la Oficina Central de Estadística (CAS). La primera compara el 2026 de septiembre al 2025 de septiembre. El segundo compara septiembre con agosto de 2026. Ninguno de ellos solo da una inflación promedio para todo el año 2026.

Esta distinción se hace esencial cuando una cifra mensual similar con un pronóstico económico anual. Un pronóstico promedio anual abarca 12 meses, algunos de los cuales aún no se observan. Una diapositiva anual describe dos fechas ya conocidas. Su proximidad digital no significa que midan lo mismo.

Inflación en Líbano: siempre pregunte « ¿en relación con cuándo? »

El índice año tras año es el mismo que el año anterior. Responde a una pregunta específica: ¿cuánto han aumentado los precios de la canasta estadística en doce meses? El CAS presenta esta medida como la tasa oficial de inflación en su nota « Inflación en cifras ».

La tabla 2025 de diciembre ofrece un ejemplo completo. El índice general alcanzó 7,924.3, en comparación con 7,061.1 en diciembre de 2024. La relación entre estos dos niveles, reducida por uno, da alrededor del 12,2%. Este resultado describe Diciembre versus Diciembre. No debe ser renombrado « aumento de precio medio en 2025 ».

La comparación mensual utiliza la misma lógica, pero con el mes anterior. El 1.35% de septiembre de 2026 describe así el movimiento más reciente de la serie. No son un pronóstico para octubre ni un ritmo garantizado durante 12 meses. Multiplicar esta tasa por doce produciría extrapolación, no observación.

Medida Períodos comparativos Ejemplo observado Cambio mensual Un mes y el anterior Septiembre 2026: +1.35% Crecimiento anual Un mes y el mismo mes un año antes Septiembre 2026: +17.53% Diciembre en diciembre Fin del año y fin del año anterior Diciembre 2025: +12,2% Aumento acumulado Dos fechas expresamente elegidas Diciembre 2018 a octubre 2021: +562 %

El último ejemplo es histórico. Viene de un documento CAS que fue arrestado en octubre de 2021. No describe los precios del 2026 de noviembre.

El promedio anual es de 12 meses

Para calcular la inflación en promedio anual, es necesario establecer primero el promedio de los doce índices mensuales durante un año. Este promedio se compara con los 12 meses del año anterior. El resultado tiene en cuenta el camino de precios durante todo el año.

Este método explica por qué el promedio anual y la diapositiva de diciembre pueden divergir sin contradicción. Si un aumento significativo ocurre a principios del año, pesa en muchos meses del promedio. Si llega en diciembre, su efecto en el promedio del año es mucho más limitado. Sin embargo, la diapositiva de diciembre se grabó inmediatamente.

También es necesario evitar un atajo: promedio de las doce tasas anuales mensuales no es, en general, el mismo cálculo. Su base de comparación varía de mes a mes. La medición anual promedio se basa en niveles de índice y luego en su relación.

En una economía que ha experimentado fuertes cambios de precio, esta diferencia no tiene nada que ver con ella. Un año puede comenzar con precios ya mucho más altos que el promedio del año anterior. Aunque los aumentos mensuales luego disminuyen, el promedio anual conserva parte de este legado.

Cumulación mantiene seguimiento de los viejos aumentos

La acumulación responde a otra pregunta: ¿cuánto ha cambiado el nivel de precio desde una fecha de inicio? El CAS ilustra este cálculo con un aumento del 562% entre diciembre de 2018 y octubre de 2021. Un aumento del 562% significa que el nivel final es 6.62 veces el nivel inicial. No significa que sean 5,62 veces ese nivel.

Cambiar el punto de partida cambia el resultado. El mismo documento muestra el 519% entre diciembre 2019 y octubre 2021. Estas cifras no contrastan: no cubren la misma duración. Sería engañoso engañarlos sin especificar sus límites.

Las tasas sucesivas se componen. No se suman simplemente, ya que cada variación se relaciona con un nivel ya modificado. Para calcular la acumulación fiable, el lector debe utilizar índices comparables a ambas fechas. Una serie de porcentajes redondeados pueden introducir variaciones adicionales.

La acumulación describe una cesta estadística. No significa que cada comida, alquiler y servicio haya experimentado el mismo aumento. Las bebidas alimentarias y no alcohólicas mostraron un aumento del 2,067% en el ejemplo histórico CAS entre diciembre de 2018 y octubre de 2021. La diferencia con el índice general muestra la importancia del trabajo.

La inflación baja deja los precios más altos

La desinflación se refiere a una desaceleración en los aumentos de precios. Mientras la tasa siga siendo positiva, el nivel general sigue aumentando. Una caída de la inflación no reduce automáticamente los precios a su nivel anterior. Para ver una disminución del nivel general, se requiere un cambio negativo durante el período.

El poder adquisitivo depende de la comparación entre los ingresos y los precios. Una tasa de inflación no es suficiente para determinar qué puede comprar un empleado. Es necesario conocer la evolución de su remuneración, su moneda de pago y la composición de sus gastos. Un hogar altamente expuesto a la vivienda no experimenta exactamente la misma variación que otro.

Para la próxima encuesta libanesa, cuatro informaciones permitirán una lectura correcta: el mes observado, la variación mensual, el cambio anual y los artículos correspondientes. El promedio anual de 2026 requerirá índices de enero a diciembre. En espera de estas doce observaciones, una proyección anual debe permanecer claramente presentada como tal.

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