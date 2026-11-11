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La Gran Hambre del Monte Líbano (1915-1918): Líbano en la Primera Guerra Mundial

De 1915 a 1918, bloqueos, requisas, langostas y epidemias hunden el Monte Líbano en una de las peores hambrunas de su historia. Un deber de memoria. Sigue a Libnanews. Fotos de archivos del dominio público; Beirut Memorial, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons).

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