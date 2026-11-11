11 novembre 2026
Cuenta de lector
Español
RSS
El medio ciudadano del Líbano
Todas las secciones

Noticias

La Gran Hambre del Monte Líbano (1915-1918): Líbano en la Primera Guerra Mundial

Libnanews
· 1 min de lectura · 1 vues
Inicia sesión para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishالعربيةAllemandItalienPortugaisRusseChinois
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La Gran Hambre del Monte Líbano (1915-1918): Líbano en la Primera Guerra Mundial

De 1915 a 1918, bloqueos, requisas, langostas y epidemias hunden el Monte Líbano en una de las peores hambrunas de su historia. Un deber de memoria. Sigue a Libnanews. Fotos de archivos del dominio público; Beirut Memorial, CC BY-SA 4.0 (Wikimedia Commons).

Vea el vídeo original en YouTube

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IATodos sus artículos →

Comentarios

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *