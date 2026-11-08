Gaza: Cinco muertos bajo una pendiente colapsaron en tiendas

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Tres niños y dos mujeres murieron el domingo 8 de noviembre de 2026 en el colapso de una masa de arena en tiendas desplazadas en Deir al-Balah, en la Franja central de Gaza, según la Defensa Civil Palestina. La tragedia viene cuando las lluvias exponen a las familias que viven en refugios precarios al riesgo de inundaciones, así como el entierro.

El colapso ocurrió en la zona de Hawouz al-Baraka, al sur de la ciudad. Las primeras cuentas in situ describen tiendas ocupadas por dos familias desplazadas de Jabalia al-Balad, al norte del enclave. They also reported six injuries. Esta cifra sigue siendo provisional: el comunicado de Defensa Civil consultado para este artículo confirma las cinco muertes, sin proporcionar una evaluación detallada de los heridos.

Un peligro relacionado con la colocación de tiendas de campaña

En su comunicado de prensa emitido el domingo por la noche, la Defensa Civil advierte que las instalaciones cercanas a las laderas y alturas arenosas o terrenales plantean un peligro, especialmente con el regreso de la lluvia. Pidió a las familias que alejaran sus tiendas de campaña de esas tierras y pidió a las agencias interesadas que proporcionaran lugares seguros y refugios.

La información disponible describe un colapso de la tierra en viviendas improvisadas. No hacen posible presentar este evento como una huelga o atribuir la causa precisa a la experiencia geotécnica. La lluvia es el contexto del alivio, que advierte sobre la inestabilidad del suelo; en esta etapa no se dispone de una encuesta técnica detallada.

La distinción es importante para entender la amenaza inmediata. Una carpa puede proteger parcialmente de la precipitación sin proporcionar resistencia a una masa de arena. Por lo tanto, la seguridad también depende del terreno elegido y lo que lo pasa por alto. Sin embargo, la falta de refugios alternativos, documentados por organizaciones humanitarias, es un desafío para las instrucciones de viaje.

La vivienda necesita mucho mayor que las existencias

El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, de fecha 5 de noviembre, indica esta escasez. Al 1o de noviembre, las necesidades identificadas eran aproximadamente 121.000 tiendas y 561.000 tarpaulinas. Las existencias disponibles eran sólo 2.800 tiendas y 76.000 tarpaulinas. Estos datos describen la situación humanitaria antes de la tragedia; No constituyen un recuento de las familias afectadas en Deir al-Balah el domingo.

Los equipos humanitarios también comunicaron dificultades en la financiación, el suministro y la entrada de suministros. Es probable que se produzcan algunos envíos en la segunda mitad del invierno. Las instalaciones para evacuar el agua de lluvia y las aguas residuales ya estaban experimentando problemas operacionales, agravados por las dificultades para acceder a las partes y los bienes fungibles necesarios.

Shelter, no sólo reemplazar lienzos

El colapso de Deir al-Balah añade un riesgo fatal al daño causado por el clima. La distribución de las carpas sigue siendo esencial, pero debe ir acompañada de un examen de las ubicaciones, la distancia de las pistas y el desarrollo de la tierra donde sea posible.

La Defensa Civil pide apoyo a equipos de socorro y soluciones de alojamiento para prevenir nuevas víctimas. Su advertencia es sobre los otros sitios expuestos: identificar las áreas peligrosas y ofrecer una solución de retirada a las familias antes de otro evento de lluvia, en lugar de esperar otro colapso.

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