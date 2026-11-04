Schumer: La guerra en Irán « debe terminar »

Chuck Schumer pide el fin de la guerra en Irán y habla del poder presupuestario del Congreso para influir en Donald Trump. Después de su victoria en las elecciones del 3 de noviembre, los demócratas controlarán ambas cámaras desde enero de 2027. Sin embargo, su margen de maniobra dependerá de las consignaciones, las reglas del Senado y el veto presidencial. No se especificó la cantidad ni el calendario de votación en las declaraciones comunicadas el miércoles. Los textos futuros ayudarán a medir el alcance de esta estrategia.

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Chuck Schumer quiere terminar la guerra en Irán. El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos dijo el miércoles 4 de noviembre de 2026, en Washington. Se refirió al control de los créditos federales como medio de ejercer presión sobre Donald Trump, después de que su partido ganó las elecciones de mitad de período.

« Esta guerra debe terminar. Debe terminar », dijo el honorable senador frente a los periodistas. Luego invocó el « poder de la bolsa », que se refiere a las prerrogativas presupuestarias del Congreso. Ese poder, dijo, era un medio para disuadir a un presidente de llevar a cabo una guerra sin el consentimiento del pueblo estadounidense.

Las declaraciones, reportadas por una agencia de noticias, indican la estrategia prevista por los demócratas. Schumer presentó consignaciones federales como un posible instrumento para influir en la continuación del conflicto. Esto no es un anuncio de una restricción de financiación ya votada.

La guerra en Irán en el corazón de la relación de poder de Trump

Los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado durante las elecciones del 3 de noviembre. Tendrán ambas cámaras para considerar solicitudes de financiación de la administración. Donald Trump, sin embargo, mantendrá la presidencia, que requiere negociaciones entre el ejecutivo y la nueva mayoría.

El senador demócrata Kirsten Gillibrand también habló el miércoles sobre trabajar con republicanos para detener la guerra. Defendió esta perspectiva en una entrevista televisiva. El apoyo elegido de la otra parte podría contar con superar los obstáculos parlamentarios y la posible oposición presidencial.

Esta nueva mayoría no tomará inmediatamente el cargo. Las elecciones comenzarán el 3 de enero de 2027. La actual legislatura continúa hasta entonces. Por lo tanto, el resultado electoral no cambia las consignaciones militares disponibles ni las reglas para su uso.

Schumer planea influir en la financiación

La palanca presupuestaria se basa en una competencia central del Congreso: decidir sobre el gasto federal y regular su uso. Las leyes de crédito pueden establecer cantidades, designar usos e imponer restricciones a la administración.

Para los demócratas, esta competencia abre varias posibilidades. Pueden rechazar nuevos créditos o tratar de prohibir el uso de fondos para determinadas transacciones. El alcance de esa medida dependerá de su redacción, los gastos correspondientes y su entrada en vigor.

La financiación de una operación y la autorización para utilizar la fuerza responden a preguntas separadas. El Congreso tiene el poder de declarar la guerra. También interviene en la política militar mediante autorizaciones, consignaciones y control parlamentario. Schumer aquí se centra en la capacidad de los funcionarios electos para actuar sobre el dinero necesario para las operaciones.

Veto presidencial y normas del Senado

El control de ambas cámaras no garantiza la adopción de las medidas deseadas. Donald Trump puede vetar una ley aprobada por el Congreso. Para superar esto, cada cámara debe tener una mayoría de dos tercios. Por consiguiente, la mayoría parlamentaria simple no es suficiente para imponer una nueva ley al Presidente contra su negativa.

En el Senado también se puede obstruir un texto presentado al procedimiento legislativo ordinario. El cierre del debate generalmente requiere tres quintos de senadores, 60 votos cuando se llenan los 100 escaños. Así pues, los votos necesarios dependerán del texto y procedimiento elegido.

Estas reglas explican la importancia de los partidarios republicanos mencionados por Gillibrand. También dan a las negociaciones sobre créditos un lugar central: el Congreso puede rechazar financiación adicional, pero la adopción de nuevas restricciones sigue el procedimiento legislativo.

Las declaraciones de Schumer reportadas el miércoles no especifican ninguna cantidad, disposición presupuestaria o calendario para la votación. Los próximos documentos de financiación ayudarán a determinar qué financiación tiene la futura mayoría para lograr el fin de la guerra.

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