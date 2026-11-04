Hegseth bajo presión, Trump consulta y lo defiende

Donald Trump cuestionó a sus asesores sobre la continua existencia de Pete Hegseth después de las elecciones estadounidenses, según CBS News. El presidente entonces defendió públicamente a su secretario de Defensa. Thomas Massie quiere relanzar una acusación tan pronto como la semana del 9 de noviembre. Una remisión podría permitir que Trump tome la delantera, pero esta intención sigue siendo hipotética. La expulsión requeriría entonces una condena en el Senado, donde una mayoría simple no es suficiente. Los créditos militares son otro sujeto de confrontación.

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Donald Trump consultó a sus asesores sobre el futuro de Pete Hegseth después de la derrota republicana en las elecciones del 3 de noviembre. Entonces defendió públicamente a su Secretario de Defensa. En el Congreso, un intento de acusación podría volver la próxima semana. La hipótesis de un despido preventivo surge, pero no se anuncia ninguna decisión.

Consultas privadas y apoyo público

El futuro de Pete Hegseth concentra parte de las tensiones abiertas por las elecciones americanas. Según la información exclusiva de CBS News, Donald Trump cuestionó a varios asesores, directamente y por teléfono, sobre su existencia continua. El canal cita a varias personas que son conscientes de estos intercambios. However, other sources indicate that no alternative decision has been taken.

Cuando se le preguntó el miércoles por la tarde, el presidente respondió que no planeaba reemplazarlo. Sentía que su ministro estaba haciendo « muy buen trabajo ». La portavoz Anna Kelly también reafirmó la confianza de la Casa Blanca.

Este apoyo público llega en un momento en que los demócratas han ganado el control de ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, la nueva mayoría sólo asumió el cargo el 3 de enero de 2027. Mientras tanto, los funcionarios electos salientes conservan sus poderes y pueden iniciar procedimientos contra el líder del Pentágono.

Hegseth en la cara de un voto republicano

El primer plazo podría preceder a la instalación de los demócratas. Thomas Massie, representante republicano de Kentucky, quiere provocar un voto tan pronto como la semana del 9 de noviembre. Lo anunció antes de la elección. Su enfoque es remitir las ocho acusaciones presentadas en septiembre a la Cámara de Representantes.

Massie tiene la intención de utilizar un procedimiento prioritario, con sujeción a su admisibilidad parlamentaria. Esto puede obligar a la dirección de la Cámara a organizar rápidamente un voto. Los representantes elegidos podrán votar el texto o rechazarlo. Por lo tanto, el anuncio de esta iniciativa no garantiza su adopción ni siquiera un voto directo sobre cada cargo.

El representante depende de las defecciones en su propio campamento. In his view, those elected who had been beaten or left Congress might be less sensitive to presidential pressure. Esta evaluación sigue siendo una apuesta política. No constituye un conteo de votos a favor de la acusación.

Guerra en Irán en el centro de acusaciones

El texto de Massie coloca la conducta de la guerra en Irán a la vanguardia de los reclamos. Él reprocha a Hegseth por haber realizado y continuado operaciones sin la autorización requerida del Congreso. También lo acusa de no cumplir los plazos establecidos en la Ley de Poderes de Guerra de 1973.

Otros dirigentes se ocupan de la protección de los civiles y de los ataques contra personas sospechosas de tráfico de drogas. El documento también menciona la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela, las operaciones en Yemen y las medidas dirigidas al Senador Mark Kelly. Estos son cargos presentados por su autor, no hallazgos judiciales que establecen la culpabilidad del ministro.

También existe una iniciativa democrática independiente. El representante de Arizona Yassamin Ansari presentó seis cargos en la primavera. Su texto incluye la guerra en Irán, el procesamiento de información militar sensible, el control parlamentario y la politización de las fuerzas armadas. Ambos enfoques se superponen, sin constituir un texto común ya adoptado.

El Pentágono rechaza las acusaciones y defiende el registro de su secretario. Sus voceros afirman que quiere continuar su trabajo hasta el final del mandato presidencial. Por lo tanto, su mantenimiento oficial contrasta con las deliberaciones comunicadas sobre su futuro.

Tomar la delantera antes de una sanción parlamentaria

Una lectura política de estas consultas es posible: Trump podría tratar de mantener el control de un posible comienzo. Enviar a Hegseth antes de una votación le permitiría presentar este cambio como su propia decisión. Él entonces evitaría el primer gesto decisivo que viene del Congreso y sus oponentes.

En este caso, el presidente también podría concentrarse en su ministro parte del costo político de la guerra. El reemplazo se convertiría en una respuesta visible a las dificultades del Pentágono, en lugar de una reducción impuesta por los parlamentarios. Por lo tanto, este escenario tendría un interés político incluso sin certeza de una eliminación definitiva.

Pero los hechos no permiten atribuir esta intención a Trump. Las consultas sobre un ministro también pueden implicar su eficacia o capacidad para negociar con el Congreso. El apoyo público del Presidente debe tenerse en cuenta. En este punto, hablar de una estrategia de anticipación sigue siendo una hipótesis de análisis.

Sobre todo, sería prematuro decir que Trump está tratando de evitar una destitución que se ha hecho segura. La Sala aún no ha adoptado las acusaciones planteadas. Y un voto favorable en esta sala no sería suficiente para sacar a Hegseth de su oficina.

La financiación militar aumenta la presión

La confrontación va más allá de la acusación. Thom Tillis, senador republicano de Carolina del Norte, cuestionó la capacidad de Hegseth para obtener los créditos necesarios. Pregunta si el secretario sigue siendo el mejor interlocutor para defender las necesidades del Pentágono ante el Congreso.

Las negociaciones incluyen una solicitud de crédito militar de emergencia de 70 mil millones de dólares en junio. La financiación anual de defensa para el ejercicio económico 2027 también figura entre los expedientes pendientes. Los demócratas han amenazado con bloquear estos textos en el contexto de la guerra en Irán.

Este conflicto presupuestario da un alcance concreto a los críticos. El secretario debe convencer a los funcionarios electos, algunos de los cuales disputan su gestión, mientras defienden los medios de las fuerzas estadounidenses. Por consiguiente, un desafío a su continuación puede afectar las negociaciones antes de cualquier juicio político.

Una mayoría electoral no es suficiente para eliminar

El procedimiento constitucional tiene dos etapas distintas. La Cámara de Representantes puede adoptar acusaciones por mayoría simple. El Senado es competente para juzgar a la persona responsable en cuestión. Una condena requiere dos tercios de los senadores presentes y resultados en su partida.

Una victoria democrática en las elecciones puede facilitar las investigaciones y un voto en la Cámara. No elimina este requisito en el Senado. Si los cientos de senadores participan, se necesitan 67 votos para condenar. Por lo tanto, la relación de potencia necesaria excede la necesaria para dirigir la cámara superior.

Los demócratas también están preparando un control más amplio de las operaciones militares. Quieren examinar las decisiones que llevaron a la guerra, su conducta y su costo. Los funcionarios electos indicaron que una salida de Hegseth no terminaría sus investigaciones. Por consiguiente, el cambio de persona no resolvería la controversia política por sí sola.

El próximo paso concreto sigue siendo el regreso de representantes a Washington. Massie entonces tendrá que confirmar su enfoque y el liderazgo republicano decidirá cómo responder. Las discusiones sobre créditos militares tendrán lugar en paralelo, mientras que Trump mantiene públicamente su apoyo a Hegseth.

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