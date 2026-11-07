Gaza: Inundaciones de lluvia desplazados tiendas de personas

Las fuertes lluvias inundaron miles de tiendas de campaña que albergaban a desplazados internos en Gaza el 7 de noviembre de 2026. La oficina de medios de comunicación local está avanzando en 70.000 tiendas de campaña afectadas, una cifra no confirmada independientemente. La defensa civil reporta más de 1.500 llamadas de socorro. Two people were injured in the collapse of a wall, according to field reports. Las existencias humanitarias y el equipo de bombeo ya eran insuficientes antes de este episodio, según las evaluaciones disponibles.

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Las fuertes lluvias inundaron miles de tiendas de campaña en Gaza el sábado 7 de noviembre de 2026. El agua entró en los refugios de las familias desplazadas, mojando sus mantas, colchones y efectos personales. El socorro informa de un gran número de solicitudes de ayuda, mientras que el equipo de bombeo y las reservas de refugio siguen siendo insuficientes.

Tents inundado en Gaza

Los hallazgos del campo publicados el sábado describen campamentos invasores de agua, especialmente en zonas de baja altitud. Las familias están tratando de proteger sus asuntos y hacer sus refugios más habitables. Tiendas improvisadas, fabricadas en telas finas y tarpaulinas, ofrecen poca protección contra la lluvia prolongada.

La oficina de medios controlados por Hamas del gobierno de Gaza reporta que 70.000 tiendas inundadas en 12 horas. Esta es su estimación, sin confirmación independiente de este total. La Defensa Civil informa que ha recibido más de 1.500 llamadas de socorro desde el comienzo del episodio meteorológico.

La inundación de tiendas de campaña no se refiere solamente a su estructura. También priva a los ocupantes de ropa de cama seca y daña las pocas propiedades que han mantenido después de su desplazamiento. Para las familias que ya viven en albergues precarios, la posibilidad de incorporar viviendas más seguras sigue siendo limitada.

La lluvia también debilita los edificios dañados

Two Palestinians were injured in the northern part of the territory following the collapse of a wall, according to information gathered on the spot and broadcast on Saturday morning. El edificio había sido dañado durante los bombardeos israelíes. Las lluvias han debilitado aún más su estructura.

Este episodio ilustra otro riesgo que el aumento del agua en los campamentos. Las construcciones ya dañadas pueden ofrecer un refugio aparente, al tiempo que presentan un peligro de colapso. Las cifras disponibles todavía no permiten hacer una evaluación completa de los daños causados por el clima.

Existencias insuficientes antes del tiempo

Las dificultades de respuesta se documentaron antes de la lluvia del sábado. En su informe de fecha 5 de noviembre y publicado al día siguiente, la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios ya describió graves deficiencias en la preparación del invierno.

Al 1o de noviembre, los asociados humanitarios estimaron las necesidades en aproximadamente 12.000 tiendas de campaña y 561.000 tarpaulinas. Sus existencias en Gaza eran sólo alrededor de 2.800 tiendas de campaña y 76.000 tarpaulinas. Estos datos describen la situación antes de las inundaciones, no el número de refugios destruidos el sábado.

En el mismo informe se indicaba que las restricciones a la entrada de aceite de motor y piezas de repuesto amenazaban los servicios esenciales. Los sistemas de eliminación de tormentas y aguas residuales ya estaban experimentando fracasos. La falta de financiación, los retrasos en las adquisiciones y los permisos de entrada también retrasaron la llegada del equipo de alojamiento.

Por su parte, el COGAT, un organismo militar israelí encargado de coordinar la ayuda, anunció el viernes la entrada de cuatro camiones de bombeo adicionales por conducto del Comité Internacional de la Cruz Roja. Según esta agencia, se sumaron a ocho vehículos que habían llegado el mes anterior para apoyar el saneamiento.

En los campamentos afectados, las necesidades inmediatas incluyen el alojamiento, el drenaje y la sustitución de los efectos húmedos. Se sigue prestando asistencia, mientras que todavía queda por determinar el alcance de los daños y el número de familias necesitadas de reubicación.

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