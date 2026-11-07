Trípoli: Los conductores se muestran delante del serail

Los conductores de autobús y minibus demostraron el 7 de noviembre frente a Trípoli Serail, donde los participantes cortaron la carretera. Sus representantes pidieron una mejor organización del transporte público entre Trípoli y Akkar, la protección de los operadores existentes y el control de los vehículos no autorizados. Los líderes sindicales amenazan con amplificar la movilización, sin anunciar un calendario o una huelga general. No hay acuerdo con el gobierno en los minutos del mitin.

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Los conductores de autobús y minibus demostraron el sábado 7 de noviembre de 2026 frente al Serail Trípoli. Los participantes cortaron la carretera frente al edificio para reclamar protección para su actividad. La reunión reunió a los sindicatos de trabajadores del norte y el transporte terrestre, así como a los comités de conductores de autobuses y minibuses.

The security forces have taken steps in the vicinity of the serail to control the movement and organize traffic. Los informes disponibles no especifican el número de participantes ni la duración del bloqueo.

Los conductores de Trípoli exigen reglas comunes

El desarrollo del transporte público entre Trípoli y Akkar es el centro de las demandas. Shadi el-Sayed, Presidente de la Unión de Sindicatos de Trabajadores del Norte, reconoce la necesidad de este servicio. Sin embargo, requiere una organización que preserve a conductores y propietarios de vehículos ya presentes en estas líneas.

El líder sindical cree que estos profesionales han proporcionado viajes durante años sin protección adecuada. Pide al Estado que tenga en cuenta su situación en el contexto de la oferta de transporte. También critica el papel de las empresas privadas en el funcionamiento del servicio.

Esta posición se refiere a las condiciones de competencia y el lugar de los operadores existentes. No constituye el anuncio de una suspensión del enlace Trípoli-Akkar. No se confirma ninguna interrupción general de este servicio en la información consultada.

Control de vehículos en el corazón de las aplicaciones

Los representantes de los conductores denuncian la actividad de los vehículos que presentan como no autorizados para el transporte pagado. Moustapha Battikh, representante del Comité de Conductores de Autobuses Rosa, cita en particular los vehículos privados. Pidió al Ministro de Transporte que prestara más atención a esas prácticas.

Estas denuncias siguen siendo las de los organizadores. Las actas de la reunión no proporcionan un registro administrativo de las infracciones o datos para medir su alcance. Tampoco informan de una nueva operación de control anunciada por las autoridades.

Los interesados también están pidiendo una política tributaria que abarque a los grupos de bajos ingresos. Shadi al-Sayed pide al gobierno que proteja los medios de vida de los conductores. También hace un llamamiento al Presidente de la República para que intervenga en el caso.

Una amenaza de aumento de la movilización, sin una fecha anunciada

Mohammad al-Shami, representante de los minibuses, criticó las reuniones celebradas en Beirut, que consideraba insuficiente para los profesionales del Norte. Defende el papel de los sindicatos en las discusiones sobre las demandas del sector.

Shadi al-Sayed advierte que el movimiento podría crecer si las demandas permanecen sin respuesta. En el informe no se anuncia ningún calendario para nuevas medidas o orden general de huelga. No hay acuerdo con el gobierno sobre las reclamaciones presentadas al Serail.

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