Gaza: La lluvia empeora la alerta sanitaria

La OMS advierte sobre la propagación de las infecciones respiratorias en Gaza, mientras que las lluvias empeoran las condiciones de vida de los desplazados internos. En su punto de 13 de noviembre y en el último informe humanitario se describen albergues degradados, instalaciones sanitarias dañadas y un acceso más difícil a la atención. Las cifras de daños siguen siendo provisionales. The emergency concerns tents as well as drainage, laboratory analysis and network rehabilitation, on which the protection of families during the winter depends.

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El viernes 13 de noviembre de 2026, la Organización Mundial de la Salud lanzó una nueva alerta sobre las infecciones respiratorias en Gaza. Las primeras lluvias fuertes de la temporada agravan una crisis de salud ya alimentada por promiscuidad, refugios precarios y redes de saneamiento dañadas. Esta alerta viene cuando los socios humanitarios exigen la entrada acelerada del equipo antes de que continúe el invierno.

Un aumento de las infecciones, no un equilibrio de lluvias solas

En la reunión informativa de prensa de las Naciones Unidas en Ginebra, la OMS informó de que las infecciones respiratorias agudas eran 33 000 más que el nivel observado en el mismo período del año anterior. Actualmente representan más del 10% de las consultas. Esta comparación no significa que 33.000 personas hayan sido infectadas desde el comienzo del tiempo.

La organización describe una combinación de factores: humedad, frío, mala ventilación y acercamiento familiar en espacios con hacinamiento. Los niños, los ancianos y los enfermos crónicos están particularmente en riesgo. En particular, requiere suministros de laboratorio para detectar rápidamente agentes infecciosos y adaptar la respuesta, además de medicamentos y vacunas.

Daños todavía temporales, pero ya perturbados

El informe de la OCAH, publicado el 13 de noviembre, ofrece un panorama más amplio de las consecuencias de las lluvias que comenzaron el 6 de noviembre. Al 9 de noviembre, aproximadamente 473 alertas plantearon preocupaciones de que más de 46.000 hogares habían sido afectados. Se informó que más de 40.000 refugios habían sido dañados, incluidos más de 9.000 irreparables. Queda por confirmar este daño: no es un censo terminado ni un balance elaborado el 13 de noviembre.

Nueve instalaciones sanitarias se encuentran entre las instalaciones dañadas. Las carreteras degradadas complican el movimiento de pacientes y personal. La OCAH también informa de que la capacidad operacional de los hospitales pediátricos en Gaza y el norte del territorio es sólo de unos 90 camas, frente a unos 350 antes de la escalada, según el Ministerio de Salud.

Esta fotografía actualizada extiende la primera revisión de Libnanews el 9 de noviembre, que reportó más de 6.000 refugios destruidos y otros 17.400 dañados. Las dos encuestas no deben añadirse juntas: se refieren al mismo evento de lluvia, con un aumento gradual de los informes.

El agua contaminada amenaza lugares de vida

En su comunicado de 9 de noviembre, el UNICEF describió una situación particularmente frágil en torno a la zona de detención de Sheikh Radwan en Gaza. Sólo dos de seis bombas funcionaron. Rainwater mixes with wastewater, while no sewage treatment plant in the territory was operational according to the agency.

Esta falta de evacuación convierte el clima en una amenaza para la salud de los asentamientos vecinos. El UNICEF está buscando la entrada de bombas, generadores y repuestos para restaurar redes, incluida la cuenca del Sheikh Radwan y la planta de tratamiento del Sheikh Ejleen. Por lo tanto, la protección de los niños depende no sólo de la distribución de mantas, sino también de la eliminación del agua contaminada de los lugares donde viven las familias.

Alivio concreto más allá de la sustitución de la carpa

En una declaración del 10 de noviembre, CARE describe a las familias que han estado ocupadas durante varios días evacuando el agua de sus refugios y recuperando sus propiedades. Una tienda inundada también puede dar lugar a la pérdida de ropa, ropa de cama, medicamentos y documentos. La organización informa de la distribución de tiendas de campaña, ropa de invierno, productos de higiene y asistencia financiera de emergencia con sus socios.

CARE también planea limpiar las tuberías y vaciar los pozos de desbordamiento. Estas intervenciones vinculan directamente la vivienda a la salud: reemplazar una web no es suficiente si las aguas residuales continúan acumulando alrededor de las familias.

Una llamada común para acelerar las entradas

El 13 de noviembre, el equipo humanitario en el país, que reúne a los organismos de las Naciones Unidas y a las organizaciones no gubernamentales internacionales y palestinas, pidió a las autoridades israelíes que permitieran que los suministros necesarios entraran diariamente por todos los puntos de cruce disponibles. Incluye carpas, equipos de drenaje, generadores, repuestos, concentradores de oxígeno y productos de control de infecciones.

Según el equipo, más de 150.000 tiendas compradas por socios y estados están fuera de Gaza, listas para salir. Acusa a las restricciones israelíes, los procedimientos de autorización y las ventanas de entrega impredecibles de demora en el socorro. La falta de financiación también limita la respuesta. El equipo necesita acceso a tierras menos expuestas y soluciones de alojamiento más sostenibles.

Las autoridades israelíes, por su parte, han defendido en los últimos días la entrada de equipo de invierno. Este desacuerdo sobre la ayuda ya había sido seguido por Libnanews el 11 de noviembre. Sin embargo, una acumulación de bienes autorizados o introducidos no solo mide los suministros disponibles después de su distribución y destrucción.

La nueva cuestión documentada por la alerta del 13 de noviembre es la salud: la exposición al agua y el frío aumenta las infecciones, mientras que la atención sigue siendo difícil de acceder. Para las organizaciones humanitarias, la entrega de suministros, la reparación del saneamiento y la protección del alojamiento son ahora los diferentes componentes de la misma respuesta invernal.

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