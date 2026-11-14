14 de noviembre: el Sur y las reformas

Los periódicos del 14 de noviembre siguen consultas sobre el post-FINUL, el plan eléctrico y las discusiones con el FMI. También describen la solidaridad en el Sur, las expectativas de los agricultores, la elección del Bar, las tensiones regionales y los próximos eventos culturales y deportivos libaneses, entre las decisiones adoptadas y los proyectos.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En la primera página: Líbano busca los contornos de los post-FINUL

La visita esperada de Mike Waltz a Beirut coloca el futuro del Sur a la vanguardia de los periódicos el 14 de noviembre de 2026. Al Arabi Al Jadid informa que las fuentes oficiales libanesas fueron notificadas de su desplazamiento a principios de la semana próxima. Se están celebrando reuniones el lunes 16 de noviembre. El Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas debe abordar los arreglos previstos después del fin del mandato de la FPNUL. Según las mismas fuentes, los intercambios entre París y Washington aún no han dado lugar a una fórmula fija.

Ad Diyar, en su edición del 14 de noviembre de 2026, también describe una secuencia de consultas decisivas. El diario se refiere a la búsqueda de un vínculo entre la Resolución 1701 y un acuerdo marco. Presta a los interlocutores americanos y franceses la voluntad de conciliar varios arreglos. Esta información se basa en fuentes políticas y diplomáticas sin nombre. Preparan escenarios de negociación, sin establecer que el gobierno libanés ha aceptado un nuevo mecanismo.

Disagreements over mandate and interlocutors

En Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, Hamza Khansa examina las diferencias entre la resolución 1701 y el marco examinado desde el 26 de junio. Su análisis se remonta a las áreas piloto mencionadas en los intercambios y consultas en Roma. El periódico presenta la elección del mandato como cuestión política central. Se opone a una referencia a los compromisos existentes con un mecanismo que pueda cambiar la naturaleza de las relaciones de seguridad con Israel.

Ad Diyar, de 14 de noviembre de 2026, insiste en las objeciones a los contactos militares directos y al uso de empresas privadas. The daily gives these reservations to interlocutors close to Lebanese officials. Sin embargo, sus historias no muestran el mismo grado de acuerdo entre los líderes. En la primera página, algunas posiciones se describen como divergentes. En el desarrollo del archivo, las fuentes reclaman una convergencia entre Joseph Aoun, Nabih Berri, Nawaf Salam y Rodolphe Haykal sobre varios rechazos. Por consiguiente, el debate se refiere también al margen de negociación de cada institución.

La perspectiva de la salida del personal de mantenimiento de la paz no se limita a la composición de una fuerza. In Al Arabi Al Jadid of 14 November 2026, the issue of Lebanese detainees remains linked to that of security commitments. El comité que representa a sus familias aumentó su lista a 43 personas. Su portavoz Ahmad Taleb distingue 40 arrestos desde octubre de 2024, incluyendo los de 15 combatientes. El periódico señala que muchas detenciones tuvieron lugar después de la cesación del fuego del 27 de noviembre de 2024.

Las emergencias internas siguen en primer lugar

Los periódicos del 14 de noviembre de 2026 abordan esta expectativa diplomática en paralelo con las dificultades económicas. Ad Diyar y Al Binaa dedican un lugar importante al plan eléctrico aprobado por el gobierno. El gas natural, las redes y la colección de facturas son las principales fuentes. Qatar seguía siendo un interlocutor importante, pero las negociaciones no se presentaban como terminadas.

Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, también mueve la mirada hacia los habitantes del Sur. Su informe en Saksakiyeh describe el funcionamiento de un comité municipal y redes voluntarias. Otro caso sigue a los agricultores privados de sus tierras o de sus ingresos. Estas historias colocan discusiones sobre la seguridad en situaciones concretas: vivienda, mantenimiento de una actividad, acceso a la atención y preservación de culturas.

Política local: instituciones que enfrentan los plazos y servicios públicos del sur

La Presidencia, el Gobierno y el Parlamento aparecen en los periódicos del 14 de noviembre de 2026, que están ocupados en varios frentes. Ad Diyar informa sobre la entrevista de Joseph Aoun con Imran Riza, Coordinador Residente de las Naciones Unidas. El futuro de la presencia internacional y la situación en el Sur se reflejan en este contexto diplomático. El diario también menciona el intercambio del Jefe de Estado con la Ministra de Medio Ambiente Tamara al-Zein sobre recursos naturales y su preservación.

Al Binaa del 14 de noviembre de 2026 informa sobre una serie de reuniones de Nabih Berri. El Presidente de la Sala recibe, en particular, a Fawzi Khalifeh, la estrategia de la autoridad petrolera para el período 2026-2032. El diario también reporta intercambios sobre el puerto y relaciones con la diáspora. Estas audiencias destacan la diversidad de cuestiones económicas que continúan durante las consultas sobre el Sur.

Gas y distribución en decisiones gubernamentales

En Ad Diyar, de 14 de noviembre de 2026, el plan eléctrico adoptado el día anterior incluía el uso del gasoducto árabe para Deir Ammar. También proporciona un lugar para el gas natural licuado en Deir Ammar, Zahrani y Zuk. El objetivo de producción anterior alcanzó 3.000 a 3.500 megavatios en los próximos años. Las renovables deben jugar un papel importante.

Al Binaa, de 14 de noviembre de 2026, desarrolla la parte institucional de esta reforma. El periódico insiste en mantener la infraestructura en el patrimonio estatal. Describe un interés privado en la distribución y recaudación de facturas. El rendimiento de los operadores debe evaluarse en particular sobre la base de pérdidas y recuperación. Así pues, los debates se refieren tanto al funcionamiento de las redes como a la construcción de capacidad adicional.

El Ministro de Energía Joe Saddi distingue el plan aprobado de las negociaciones en curso con Qatar. Ad Diyar, de 14 de noviembre de 2026, también informa del anuncio de un próximo examen de los precios variables. Sus efectos se prevén tres meses después de su adopción. En el mismo informe se hace referencia a una solución que se preparará en un plazo de dos meses con respecto a las sumas adeudadas por la electricidad en los campamentos palestinos.

Bilal Erdogan en Trípoli

La visita de Bilal Erdogan al Norte recibió la atención de Ad Diyar y Al Akhbar el 14 de noviembre de 2026. Ambos periódicos regresan a su viaje a Trípoli el viernes 13 de noviembre. El itinerario incluye sitios históricos y religiosos, incluyendo los viejos zocos, la torre del reloj y el patrimonio vinculado a la presencia otomana. El viaje también incluye reuniones con funcionarios locales.

Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, en la cuenta de Najla Hammoud, describe las discusiones alrededor del almuerzo en Dar Qamar. Él cita varias personalidades de Trípoli y el Norte. El diario indica que la visita debe continuar en el Akkar el sábado. Ad Diyar, por otro lado, informa que desea fortalecer los vínculos entre Turquía, Siria y Líbano. La perspectiva ferroviaria mencionada sigue siendo la de un proyecto deseado, no un proyecto anunciado.

En su análisis publicado por Ad Diyar el 14 de noviembre de 2026, Michel Nasr vincula esta secuencia a los equilibrios políticos suníes. Se preguntó por el lugar de Turquía y las perspectivas de Saad Hariri. Esta lectura política acompaña el viaje. No corresponde al anuncio del regreso del ex Primer Ministro a la vida política.

Citación y discurso: soberanía en el centro de las posiciones

En Al Arabi Al Jadid, de 14 de noviembre de 2026, Tawfiq Choumane critica cómo se movilizan las decisiones gubernamentales de 5 y 7 de agosto de 2025 en el debate público. Cree que la atención se centra en el desarme. En su opinión, los demás elementos fueron relegados a los antecedentes: aplicación de la resolución 1701, referencia al Armisticio de 1949, retiro y regreso de los habitantes de Israel.

Este foro se centra en la coherencia de los compromisos del Estado. Su autor defiende la negociación indirecta y cuestiona el lugar dado al acuerdo marco. Afirma que faltan varias referencias esenciales al marco anterior. El argumento es parte de la controversia sobre los instrumentos que el Líbano debe dar prioridad para defender su soberanía.

Reservas sobre el marco internacional

Al Binaa, de 14 de noviembre de 2026, informa de las objeciones de Ali al-Khatib a un nuevo acuerdo internacional. El periódico los sitúa en el debate sobre la protección del Sur y el papel de las instituciones libanesas. Estas posiciones coinciden con una pregunta en varios periódicos diarios: ¿quién definirá las misiones, los compromisos y los interlocutores del mecanismo que seguiría a la FPNUL?

Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, dedica varios textos de opinión a estas relaciones de fuerza. Los autores critican la estrategia americana y las condiciones impuestas al Líbano. Ad Diyar y Al Binaa también acogen foros sobre la guerra regional y las decisiones de Washington. Los periódicos no argumentan por una sola lectura, pero sus páginas de comentarios ponen gran énfasis en el riesgo de un cambio de marco político bajo cubierta de seguridad.

Diplomacia: Llamadas de obispos al sur

Obispos católicos Movilizar para Pueblos Fronterizos

Nidaa Al Watan, de 14 de noviembre de 2026, reporta la creación de una comisión de obispos católicos dedicados a aldeas fronterizas. El archivo combina la presencia de los habitantes, seguridad y continuidad de la vida local. En Al-Quds Al-Arabi del mismo día, el informe de la reunión celebrada en Bkerké del 9 al 13 de noviembre insiste en la soberanía y el monopolio de las armas por el Estado.

El Consejo de Patriarcas y Obispos Católicos también pidió la aplicación de la resolución 1701 y la retirada israelí. Defende un retorno voluntario y seguro de los habitantes. Al-Quds Al-Arabi, de 14 de noviembre de 2026, finalmente toma nota de su apoyo a los esfuerzos diplomáticos. Estas posiciones sitúan las condiciones de retorno en el corazón de la acción de las instituciones religiosas.

Política internacional: tensiones alrededor del Irán y fragilidad de los equilibrios regionales

Irán y Estados Unidos: el equilibrio de poder no vale la pena el anuncio de guerra

Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, dedica un archivo al aparato militar estadounidense alrededor de Irán. Hussein Amin reúne información sobre buques, personal y defensa. Su artículo se basa en publicaciones militares especializadas y estimaciones externas. Se distingue la posible llegada de edificios del mantenimiento del sistema existente. Un portaaviones previsto puede reemplazar otro buque. Por lo tanto, la rotación no constituye necesariamente un refuerzo neto. Las capacidades descritas por el periódico tampoco demuestran que se ha decidido una nueva operación.

The same case of Al Akhbar of 14 November 2026 juxtaposes military signals and political approaches. Él reporta las posiciones de Donald Trump sobre disuasión y diplomacia. También se refiere a los movimientos de funcionarios estadounidenses e israelíes de cuentas de prensa. Al Arabi Al Jadid, de 14 de noviembre de 2026, también describe contactos y preguntas abiertas. Las inspecciones nucleares, los materiales en los emplazamientos y la cooperación iraní siguen siendo el centro de la cuestión. El periódico se refiere al regreso gradual de los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Subrayó las incertidumbres respecto a Ispahan, en lugar de un control integral ya restaurado.

La información sobre Bahréin muestra la importancia de las versiones conflictivas. Al Binaa y Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, informaron de una demanda iraní de radar. El comando americano para el Medio Oriente da otra versión. Afirma que dos drones fueron interceptados sin lesiones ni daños. Al Arabi Al Jadid, de 14 de noviembre de 2026, ocupa esta oposición. El desacuerdo se refiere al resultado material de la acción, y no sólo a su interpretación política.

Otra reclamación se refiere a un buque que transporta gas en el Estrecho de Ormuz. Ad Diyar, Al Binaa y Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, informan de la cuenta iraní de un edificio afectado por las minas. Sin embargo, los registros no identifican claramente el buque. Tampoco proporcionan confirmación independiente del daño descrito. Esta historia es parte de las tensiones marítimas.

El Golfo pide un lugar en los arreglos regionales

Mohammed al-Rumaihi defiende una participación directa del Golfo en la solución de la crisis en Asharq Al Awsat el 14 de noviembre de 2026. Su tribuna soporta los costos de estos países. Se cita seguridad marítima, seguro y comercio. También combina la estabilidad regional con proyectos de diversificación económica. Según el autor, una negociación limitada en Washington y Teherán dejaría a los actores directamente expuestos. Por lo tanto, pide garantías concretas. No describe un mecanismo de seguridad ya adoptado por todos los Estados interesados.

Esta reflexión se une a la evolución de las carreteras energéticas en Al Arabi Al Jadid el 14 de noviembre de 2026. El periódico mira las tuberías alrededor de Ormuz. En él se describen sus costos, limitaciones y los proyectos examinados. La infraestructura terrestre se presenta como un medio para reducir ciertas vulnerabilidades. No son un sustituto completo de todos los cargamentos marítimos. Los proyectos futuros también deben distinguirse de las capacidades existentes. El archivo vincula así la confrontación estratégica con las opciones de inversión y las limitaciones físicas.

El acercamiento entre Doha y Ankara también está incluido en las ediciones de hoy. Al Arabi Al Jadid, de 14 de noviembre de 2026, informa de la firma de un acuerdo de defensa mutua. Lo sitúa en la labor del 12o comité estratégico celebrado en Dolmabahçe. El periódico también menciona acuerdos de comercio, educación y diplomacia. Ad Diyar, de 14 de noviembre de 2026, informa sobre el mismo eje de cooperación. La información publicada destaca la dimensión de seguridad de esta relación.

En Al Binaa, de 14 de noviembre de 2026, la cuestión yemení aparece mediante debates en el Consejo de Seguridad. El diario informa que Rusia se opone a una calificación Houthis en un proyecto de texto. También describió los enfoques estadounidenses y bahreiníes para reintroducirlo. Esta secuencia ilustra un desacuerdo sobre la redacción y el alcance de una decisión internacional. No es sólo un consenso de los grandes poderes sobre la guerra. En Asharq Al Awsat, de 14 de noviembre de 2026, Abdulrahman al-Rashed ofrece una lectura diferente, centrándose en la seguridad regional. Presentó al Yemen como cuestión mucho más allá de sus fronteras. Sus acusaciones contra el papel iraní son explícitamente parte de su análisis político.

Gaza: hospitales y campamentos bajo presión

The strike against the Nasser hospital occupied the report of Youssef Fares in Al Akhbar of 14 November 2026. El periódico reporta muertes y lesiones tras el ataque del 12 de noviembre. A continuación, describió la distribución israelí de un mapa de varias instalaciones sanitarias. Se incluyen Nasser, Chifa, Al Quds, Kamal Adwan y el hospital europeo. El ejército israelí afirma que se utilizan instalaciones médicas para actividades militares. Hamás cuestiona estas acusaciones.

Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, también reporta las reacciones relacionadas con el ataque y las declaraciones del personal de Nasser. El archivo pone de relieve las consecuencias para los servicios médicos ya sometidos a graves limitaciones. También presenta la posición del Consejo de Paz sobre el uso de hospitales.

La llegada del invierno añade otro riesgo, según Al Binaa del 14 de noviembre de 2026. El diario informa de las declaraciones de Reinhilde Van de Weerdt para la Organización Mundial de la Salud. Se presentaron en una conferencia de las Naciones Unidas en Ginebra el viernes 13 de noviembre. Casi 950.000 desplazados internos están en zonas propensas a las inundaciones. De ellos, aproximadamente 400.000 se enfrentarían a un alto riesgo. Estas cifras se refieren a la exposición de las personas, no a un registro de las víctimas de la lluvia.

El mismo informe de Al Binaa del 14 de noviembre de 2026 menciona un aumento de las infecciones respiratorias. Informa más de 33.000 casos adicionales en comparación con 2025. Estas infecciones representan el 11% de las consultas. El diario también menciona nueve instalaciones sanitarias dañadas. La amenaza no se limita a la pérdida de refugio. El agua, el frío y el acceso a la atención son acumulativos. El encuadre médico complementa las operaciones militares. Se refiere a las condiciones de vida que pueden deteriorarse incluso en ausencia de una nueva huelga.

Siria: incursiones, detenidos y cuestiones de ciudadanía

Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, publica un informe de violaciones atribuidas a la organización siria Sijel. Amer Ali reportó 395 incidentes en octubre, en comparación con 280 en septiembre. La encuesta incluye incursiones, represas, redadas y sobrevuelos. También menciona los bombardeos. El periódico coloca la mayor parte de los hechos registrados en la zona de Quneitra, mientras cita a Daraa y las inmediaciones de Damasco.

The fate of the detainees gives this dossier a family dimension. Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, informa de una manifestación celebrada el día anterior cerca de la fuerza de las Naciones Unidas. Las familias exigen información y liberación. The newspaper distinguishes those still detained from those who were released. It also refers to recent arrests and the release of two persons.

El suplemento kalimat de Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, aborda otra cuestión siria: la transmisión de la nacionalidad por la madre. Marwa Jordi recuerda un anuncio de Hind Kabawat en Ginebra. Se enfrenta a una aclaración ministerial del 8 de noviembre. El proyecto sigue en estudio. Por lo tanto, no es una ley que entra en vigor. El expediente examina las condiciones previstas, la legislación vigente y los procedimientos de las asociaciones. También aborda las situaciones palestinas y los riesgos de la condición de Estado no oficial. La reforma anunciada y su impacto real en las familias siguen siendo dos etapas distintas.

Economía: Líbano busca un acuerdo financiero y una salida de la doble factura eléctrica

El Fondo Monetario sigue siendo un nombramiento para prepararse

La misión del Fondo Monetario Internacional deja Beirut sin acuerdo a nivel de servicio. Asharq Al Awsat, de 14 de noviembre de 2026, describe cuatro días de discusiones y ahora estrechas diferencias. Sin embargo, el punto decisivo sigue siendo completo. Los compromisos financieros deben ajustarse a los recursos disponibles. El informe de Ali Zeineddine distingue así el acercamiento técnico de un acuerdo realmente concluido. Las discusiones se centraron en bonos gubernamentales, bonos del Banco del Líbano y la devolución de depósitos. El proyecto de ley sobre pérdidas financieras debe reflejar esas decisiones. Por lo tanto, su redacción no es suficiente. También debe especificarse su financiación y sus condiciones de aplicación.

Ad Diyar, de 14 de noviembre de 2026, informa de los objetivos presentados por el Ministro de Finanzas, Yassine Jaber. Un comité selecto debe desarrollar una redacción unificada. El Ministro desea remitirlo al Parlamento antes de que termine el año. Su objetivo es un mecanismo aplicable antes de marzo y un programa con el Fondo en el primer trimestre de 2027. El calendario de reembolso sigue dependiendo de la conclusión de las deliberaciones. Al Binaa, de 14 de noviembre de 2026, insiste en la labor conjunta del gobierno, el banco central y el Fondo. El periódico también destaca la necesidad de reglamentar los arreglos de financiación y ejecución.

El lugar de los depositantes ocupa una gran parte de estos registros. Según las proyecciones de Ad Diyar del 14 de noviembre de 2026, aproximadamente el 90% podría recibir pagos en efectivo o dólares disponibles. Otras reclamaciones incluirían bonos del Banco del Líbano. Esta presentación se refiere a un mecanismo propuesto. El umbral, los plazos y la naturaleza de los instrumentos siguen siendo esenciales. Asharq Al Awsat, de 14 de noviembre de 2026, incluye el tratamiento de depósitos de hasta 100.000 dólares. También describe los debates sobre certificados diferidos para cantidades superiores. La diferencia entre el dinero disponible y el título reembolsable por lo tanto cruza todo el archivo.

El informe de Asharq Al Awsat de 14 de noviembre de 2026 también da lugar a las reservas de un funcionario financiero sin nombre. Se prevén nuevos aplazamientos y la continuación de los mecanismos de transición del banco central. Sin embargo, muestra que los plazos anunciados por el Ministro no llegan a un consenso entre los interlocutores del periódico. El mismo artículo trata de deudas públicas al Banco del Líbano y de recursos disponibles. Estas cuestiones siguen vinculadas a las limitaciones jurídicas y políticas de cada opción. La distribución final de las pérdidas sigue siendo objeto de debate.

Electricidad: un plan adoptado, los contratos todavía por negociar

El Consejo de Ministros aprobó un plan para el sector de la electricidad, informa Ad Diyar, de 14 de noviembre de 2026. El Gobierno también ha encomendado el mandato de negociar con Qatar. Así pues, el periódico distingue la decisión de iniciar este proceso por acuerdo final. El sistema incluye el suministro de gas, la nueva capacidad y la modernización de la red. En particular, el gasoducto árabe debe ser considerado para Deir Ammar. Otras soluciones se refieren al gas natural licuado en Deir Ammar, Zahrani y Zuk.

Al Binaa, de 14 de noviembre de 2026, detalla el marco elegido. Tiene una capacidad objetivo de 3.000 a 3.500 megavatios, con un lugar importante para las renovables. El texto se refiere al almacenamiento solar, viento, hidro y batería. Estos medios deben formar parte de todo un conjunto compuesto de producción y red. El periódico afirma que los activos de la red seguirían siendo propiedad del Estado. Por consiguiente, la participación de los operadores regionales en la distribución no significa su transferencia en este plan. La reducción de las pérdidas y la mejora de la recuperación deben estar sujetas a indicadores seguidos por el regulador.

La negociación de Qatar podría incluir una fórmula que combina la construcción, operación y transferencia, según Al Binaa, de 14 de noviembre de 2026. Sin embargo, las garantías y los aranceles quedan por pagar. Precisamente estos parámetros determinan las cargas futuras del sector. Ad Diyar, de 14 de noviembre de 2026, también establece que un arancel variable debe volver a la agenda gubernamental. La solicitud propuesta tendrá lugar tres meses después de su aprobación. También mencionó una propuesta para hacer frente a las deudas de los campamentos palestinos. Se prevé un arreglo organizado y plazos, sin ningún abandono anunciado de las deudas.

La financiación inmediata de la electricidad del Líbano aparece en otra parte del expediente. Ad Diyar y Al Binaa del 14 de noviembre de 2026 reportan un crédito de £ 8.950 mil millones. Se refiere a las deudas gubernamentales a la institución pública. Al Binaa afirma que la ley fue publicada el 13 de noviembre en un número especial del Boletín Oficial. El pago para liquidar estos atrasos es un gasto ya incurrido. No debe confundirse con la financiación de todas las infraestructuras propuestas. Los periódicos presentan varios niveles distintos: solución de la deuda, reforma de la gestión y negociación de nuevas inversiones.

Combustibles y agricultura: limitaciones medidas sobre el terreno

Los precios del petróleo ocupan un lugar concreto en Ad Diyar del 14 de noviembre de 2026. En entrevista con Sana Sabra, Georges Brax explica la formación de aranceles libaneses. El representante de las estaciones de servicio destacó la función de los productos refinados. El cálculo no sigue simplemente el precio del crudo de hoy. Se tienen en cuenta los últimos 15 puntos de referencia, así como el transporte y el seguro. Este cambio nos permite entender por qué una gota en el crudo no está inmediatamente en la bomba. También explica por qué la gasolina y el diesel pueden evolucionar de forma diferente.

Georges Brax informa de una contracción en las cantidades consumidas, informa Ad Diyar del 14 de noviembre de 2026. Según las cifras que presenta, la gasolina cayó un 31,9% en enero-septiembre en comparación con 2025. El diesel ha bajado 32%. Estos datos son los del contacto profesional del periódico. Brax también distingue sus observaciones de sus previsiones. Prevé una relajación para la gasolina, pero no necesariamente para el diesel.

Ali Banjak informó sobre la agricultura en Al Akhbar el 14 de noviembre de 2026. El periódico reporta una estimación ministerial de 530 millones de dólares en pérdidas de producción en 2026. También menciona 38,281 hectáreas que se han vuelto inaccesibles. Estos datos abarcan las consecuencias económicas de la guerra y las dificultades de explotación. El informe combina las cifras con las rutas de los operadores. Ahmad Diab de Hula tomó tierra en Chaqra para plantar frijoles y trigo. Todavía está a la espera de indemnización por las pérdidas de 2024. Oday Muslimi describe la destrucción de árboles de limón en Chaaytiyeh.

Interrogado por Al Akhbar el 14 de noviembre de 2026, el Ministro de Agricultura Nizar Hany afirma que se está aplicando el plan de apoyo. Describe una evaluación en dos fases. En el informe también se mencionan las limitaciones de los servicios agrícolas locales. El testimonio de los agricultores mantiene esta distinción entre el programa, el acceso efectivo a los fondos y la reanudación de la producción.

Justicia: Beirut Bar en vísperas de las elecciones

Cuatro puestos están en juego en el Beirut Bar el domingo 15 de noviembre. En Al Akhbar del 14 de noviembre de 2026, Lina Fakhreddine describe una campaña marcada por alianzas partidistas y candidaturas independientes. Las Fuerzas Libanesas, Kataeb y Future Current apoyan una lista que incluye a Riyad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab y Elie Klimos. El diario cita también Wassim Bou Tayeh, apoyado por la Corriente Patriótica Libre, y Wissam Eid, apoyado por Amal.

El informe también presenta las aplicaciones de Soha Assaad, Hadi Francis y Maha Zalaqat. Revisó los debates sobre la gestión del Colegio de Abogados y su presupuesto. Por consiguiente, las relaciones entre los partidos políticos no resumen todas las cuestiones relacionadas con las elecciones. La representación profesional, los servicios jurídicos y las opciones de gestión también participan en la campaña.

Encuestas seguidas por periódicos diarios

Al Binaa, de 14 de noviembre de 2026, informa de otro interrogatorio en la investigación de la explosión del puerto de Beirut. El juez Tarek Bitar oyó a un oficial de la orden del ejército acerca de una inspección de Hangar 12.

Sociedad: en el Sur, la solidaridad se organiza en torno a las necesidades diarias

Saksakiyeh, voluntarios y respuesta municipal

En Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, Nour Mahmoud describe la organización de la ayuda en Saksakiyeh. El concejal Hassan Marroueh relata la labor de un comité de diez miembros formado en 2026. Supervisa las necesidades de las familias y los residentes desplazados. Los alimentos, los medicamentos, los desechos y el mantenimiento de la red figuran entre las emergencias que se están abordando.

El informe de Marroueh incluye la distribución de 8.000 paquetes a mil familias. También mencionó la preparación de 200 comidas calientes al día en Ghaziyeh. Se utiliza una sala municipal para la distribución de medicamentos. El informe muestra una organización que se basa en los recursos locales y que busca apoyo externo.

Mona Darwish de la asociación Ahlna describe la red voluntaria Ahl el-Dar. Nueve mujeres participan en el trabajo. Las casas se convierten en puntos de almacenamiento para los productos disponibles. Una encuesta de 80 familias identifica las necesidades. Dos agricultores traen productos de sus granjas. Las distribuciones incluyen leche, pañales y tratamiento de pacientes crónicos.

Estas iniciativas no eliminan las limitaciones. Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, informa sobre el desplazamiento, la pérdida de vidas y los daños sufridos por la localidad. Las familias permanecen allí. El apoyo también incluye sesiones de asesoramiento. Por consiguiente, la acción voluntaria continúa en un entorno en que se combinan las necesidades y consecuencias materiales del conflicto.

Confianza entre profesores y estudiantes

Faten Hajj dedica un expediente a las relaciones escolares en Al Akhbar del 14 de noviembre de 2026. Profesores, estudiantes y padres describen sus expectativas. El respeto del maestro no se confunde, en sus testimonios, con miedo. La posibilidad de hacer preguntas y discutir dificultades parece ser una condición de confianza.

El archivo también aborda los límites entre intercambios de clase y digitales. Los grupos de correo electrónico facilitan el contacto, pero pueden extender las solicitudes sin limitación. The interlocutors discuss the role of parents and the working conditions of teachers. Sus palabras revelan diferentes prácticas relacionadas con instituciones y situaciones familiares.

La vivienda sigue siendo un problema para las personas desplazadas

Ad Diyar, de 14 de noviembre de 2026, informa de que el Ministerio de Asuntos Sociales y el ACNUR han iniciado un subsidio de alquiler. El plan prevé 280 dólares mensuales por seis meses para 2.700 familias libanesas desplazadas. La primera fase se refiere a aproximadamente 1.800 hogares en centros de alojamiento.

Hanine el-Sayed y Carolina Lindholm Billing describen esto como un movimiento hacia una vivienda más estable. El apoyo debe reducir el riesgo de expulsión y mejorar las condiciones de vida. La duración anunciada se limita a seis meses. Así pues, el programa acompaña a las familias que aún no pueden regresar a sus hogares, mientras que la reconstrucción sigue siendo otro proyecto.

In Nabatiyah, services are gradually reopening

Al Liwaa, de 14 de noviembre de 2026, describe el regreso parcial de los servicios públicos a Nabatiyah. Se espera que el 16 de noviembre se reanude el estatuto civil. El funcionamiento de la justicia y el catastro sigue siendo incompleto. El informe distingue a las administraciones ya accesibles de aquellas cuya reactivación aún requiere tiempo.

El mismo periódico reporta el anuncio de movilizaciones por la asociación de empleados de la administración. Cada viernes se programa un paro de trabajo y se anuncia una huelga para el 19 de noviembre. En Beirut, Al Liwaa, de 14 de noviembre de 2026, recaptura las demandas de los bomberos. El conflicto se refiere a sus derechos y condiciones profesionales, en un servicio esencial a los habitantes.

Akkar mantiene sus suministros y conocimientos

El informe de Moussa Moussa en Al Liwaa del 14 de noviembre de 2026 se centra en la preparación de reservas alimentarias en Akkar. Kishk, berenjenas rellenas y aceitunas ocupan una posición central. Las acciones de preparación y conservación son el ritmo de la vida de los hogares. Amplian el conocimiento familiar y movilizan productos locales.

La narrativa muestra tanto las prácticas alimentarias, domésticas como sociales. La preparación reúne a familiares y organiza las disposiciones de la temporada. Los productos preservados encajan en la cocina diaria. A través de estas escenas, el periódico da lugar a actividades locales que continúan a pesar de las dificultades económicas.

Vigilancia de la salud después de los informes sirios

Al Sharq, de 14 de noviembre de 2026, aborda la vigilancia contra la poliomielitis tras los informes en Siria. El tema es la prevención y la vigilancia sanitaria. En el presente informe no se presentan casos en el Líbano. La cobertura de vacunación y el seguimiento de los niños son las cuestiones en juego.

Al-Quds Al-Arabi, de 14 de noviembre de 2026, reporta información del Ministerio de Salud de Siria relativa a Al-Mayadin. Se refirió a campañas de vacunación y problemas de cobertura en ciertos sectores. Las situaciones descritas son sirias. Alimentan las preocupaciones regionales de salud sin establecer una propagación en el Líbano.

Consumo: las inspecciones continúan

Al Sharq, de 14 de noviembre de 2026, publica una revisión de los controles de protección del consumidor. El informe incluye 20.963 inspecciones y 1.114 minutos entre el 2 de enero y el 6 de noviembre. Estas cifras describen la actividad de control durante este período. Las actas constituyen un seguimiento administrativo de las conclusiones, aparte de un registro de condenas judiciales.

Cultura: creación libanesa entre memoria y desplazamiento

Mansur al-Habr exhibe en Beirut

Al Arabi Al Jadid, de 14 de noviembre de 2026, reporta la exposición de Mansur al-Habr en la Galería de Arte de 56 en Beirut hasta el 5 de diciembre. El pintor libanés combina diversos colores, líneas y materiales en obras alimentadas por el mundo contemporáneo, incluyendo destrucción y migración. La revista destaca el trabajo de experimentación en composición y detalles. Esta presentación registra los movimientos y trazas de la guerra en una búsqueda plástica, en lugar de en el registro documental.

Jawdat Fakhreddine, el sur en la duración del poema

En el suplemento Kalimatt de Al Akhbar del 14 de noviembre de 2026, Mohammed Nassereddine recuerda la poesía de Jawdat Fakhreddine, nacida en 1953. Su viaje vincula los textos de finales de la década de 1970 a las colecciones recientes, incluyendo el publicado en 2026. El lugar del Sur, de memoria y guerras atraviesa este trabajo, desde los primeros poemas hasta las colecciones recientes.

El mismo suplemento reúne dos escrituras románicas de guerra y exilio. La revisión de la novena novela de Marwan Abdel Al, publicada por Al Farabi en 2026, destaca la memoria palestina, Nakba y Gaza. El dedicado a Ougarit Dandash se adhiere a un personaje sucesivamente luchando, maestro y padre. Las reservas expresadas sobre la construcción y estilo de este segundo libro pertenecen a su crítica, Mustafa Khalifa. Ambas lecturas cuestionan la forma en que la novela da paso a experiencias que la narrativa militar por sí sola no es suficiente para regresar.

Recuerdo trípoli y otomano

Asharq Al Awsat del 14 de noviembre de 2026 dedica un informe de Sawsan al-Abtah a la reunión del viernes en Trípoli de Bilal Erdogan con Salma al-Sibai, descendiente del sultán Abdulhamid II. La historia, que incluye una entrevista con su hijo Bassem, da una dimensión familiar y patrimonial a una visita también seguida por sus cuestiones políticas.

Un homenaje a Ahmad Kaabour anunciado en Beirut

Al-Quds Al-Arabi, de 14 de noviembre de 2026, anuncia una noche titulada « Anadikom, en homenaje a Ahmad Kaabour » en la Universidad Árabe de Beirut, jueves 19 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Salón Jamil Rawas. André Hajj y el coro del Conservatorio Nacional están en el programa. En la entrevista de Zeina Ariss con Zahra Merhi, el periódico recuerda que Kaabour compuso el himno de la universidad y su marcha de graduación. Este vínculo con el establecimiento da a la noche una dimensión especial.

En sus páginas sobre libros, Al-Quds Al-Arabi del 14 de noviembre de 2026 también presenta « Jam ‘ bila taksir, muqarabat masrahiyya », de Al-Houssam Mohieddine, publicado por Nariman en Beirut. Estos enfoques teatrales cuestionan la relación entre la memoria y la realidad.

Deporte: las selecciones libanesas preparan sus próximas citas

Un sorteo en Bassora para el fútbol

Al Akhbar, del 14 de noviembre de 2026, reporta el sorteo sin goles obtenido por el Líbano contra Irak el viernes en Bassora. El informe señala una oportunidad para Leonardo Chahine en la barra transversal al comienzo de la reunión y varias intervenciones por el portero Mostafa Matar. Reza Khadra, que estaba luchando su primera selección, dejó el campo en el minuto 38. Muscle-impaired, fue reemplazado por Hussein Chakrun.

Este resultado precede a la reunión contra Palestina anunciada el 17 de noviembre. El diario no especifica la duración de su indisponibilidad.

Baloncesto debe tratar con ausencias

En Al Akhbar, de 14 de noviembre de 2026, Hussein Sammour describe la reanudación del entrenamiento de selección de baloncesto bajo la dirección de Ahmad Farran. Quince jugadores son convocados para preparar una lista final de doce. El periódico reporta las ausencias de lesiones de Wael Arakji y Jihad Khatib, así como la llegada de Karim Ezzeddine al grupo.

El programa presentado incluye dos reuniones amistosas contra Jordania los días 19 y 21 de noviembre, antes de las reuniones celebradas contra el Japón los días 26 y China el 29 de noviembre en el complejo Nihad Naufal. Nick El caso de West sigue siendo distinto de esta preparación: su naturalización se describe como un proceso continuo, no como una decisión adquirida.

Televisión y personalidades: ficción prepara para Ramadán 2027

Nour Ghandour y Mahmoud Boushehri en « Al Ghariba »

Al-Quds Al-Arabi, de 14 de noviembre de 2026, presenta « Al Ghariba », o « L-Etrangère », una serie de quince episodios destinados al Ramadán 2027. Producido por Eagle Films, la compañía de Jamal Sannan, reúne a Nour Ghandour y Mahmoud Boushehri. El guión está firmado Nour Chichakli y la realización confiada a Elie Samaan.

El periódico anuncia el tiroteo y la transmisión en MBC Masr y Shahid. Esta producción combina profesionales y circuitos de radiodifusión de varios países árabes alrededor de un formato estrecho, en quince episodios.

Televisión: cambios de emisión y nombramientos anunciados

Nidaa Al Watan del 14 de noviembre de 2026 reporta la retirada de MTV de la oferta de Cablevisión. Quedan disponibles otros modos de transmisión de canales. Por lo tanto, el cambio se refiere al acceso de este operador, no a una parada general de MTV.

En la misma edición, Nidaa Al Watan anuncia « Dance con estrellas » para el 15 de noviembre a las 8:30 pm. El programa es parte de la red anunciada por el canal. Es uno de los eventos televisados de fin de semana seguidos en las páginas culturales y de entretenimiento.

Tecnología: Microsoft Outage recuerda el peso de los servicios centralizados

Soluciones de socorro que no sustituyen la recuperación

Asharq Al Awsat, de 14 de noviembre de 2026, describe las consecuencias del fracaso de Microsoft en las empresas y servicios: uso telefónico, devolución de fax por una sola vez y interrupción de ciertos procedimientos médicos en el Reino Unido. El periódico también menciona los controles de identidad realizados por teléfono en el entorno Euronext. Estos ejemplos muestran cómo un fracaso técnico se propaga a tareas ordinarias que dependen de la mensajería y herramientas de trabajo compartidas.

Al Arabi Al Jadid, de 14 de noviembre de 2026, reporta una recuperación gradual. Los dos títulos tampoco permiten atribuir este desglose a un ciberataque. Los incidentes de ciberseguridad mencionados por separado en las páginas de Al Arabi Al Jadid, algunos de los cuales datan de octubre o principios de noviembre, no son evidencia de una causa común.

Una enciclopedia que pretende vincular digital a fuentes

Al Arabi Al Jadid, de 14 de noviembre de 2026, presenta la enciclopedia usada por el complejo del idioma árabe de Sharjah. El proyecto anuncia 143 primeros volúmenes y la participación de 1.140 investigadores y académicos, divididos en 157 comisiones. Ciencia, literatura, artes y biografías son los componentes principales del programa, muchos de los cuales quedan por completar.

Además de la edición impresa, se proyecta una versión digital, con una orientación hacia los usos de la inteligencia artificial vinculada a las fuentes originales.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews