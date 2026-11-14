Libaneses detenidos: las familias exigen respuestas

The committee representing Lebanese prisoners and former detainees listed 43 names, according to statements by its representative Ahmad Taleb issued on 13 November. Este censo no constituye una confirmación independiente del lugar de detención de cada persona. Las familias solicitan información sobre sus seres queridos y acceso humanitario. La figura del Comité debe distinguirse de los 44 casos de detenidos y desaparecidos registrados anteriormente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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The committee representing Lebanese prisoners and former detainees listed 43 names in its list of persons whom it considers to be detained or abducted by Israel. Su representante Ahmad Taleb presentó esta cifra el 13 de noviembre, tras una reunión de familias frente a la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Beirut. Their requests concern the release of their relatives, but also a preliminary step: to obtain information on their fate and place of detention.

Este total sigue siendo el del comité. No hay confirmación independiente de la presencia de cada una de estas personas en un establecimiento o prueba israelí de que todas están vivas. El expediente combina las recientes detenciones y desapariciones antiguas, cuyos elementos no son de la misma naturaleza.

Un nombre añadido, un arresto reportado en junio

Nueva información incluye el nombre de Wael Samer Assili. According to the committee, he was reportedly arrested on 26 June 2026 in Hariss, Bint Jbeil’s district, while on Motorcycles check his home. Según la misma organización, su identificación se basa en los testimonios de tres libaneses recién liberados que afirman haberlo visto. Por lo tanto, es una adición al censo hecho público en noviembre, no un anuncio de una captura en los últimos días.

Ahmad Taleb informa que 40 de las 43 personas identificadas han sido detenidas desde octubre de 2024. The distinction between the date of an alleged arrest and the date on which a family receives testimony is essential: several months may separate the two, without this interval alone providing information on the conditions of detention.

Familias que piden información verificable

La reunión del jueves 12 de noviembre, frente al CICR, situó a los familiares en el centro de esta movilización. Las solicitudes presentadas por el comité incluyen la aclaración de la suerte de las personas solicitadas, el acceso a los detenidos y el apoyo a las familias. El testimonio indirecto puede servir de guía, pero no sustituye una notificación oficial ni una visita para establecer las condiciones en que una persona está detenida.

¿Por qué el registro oficial tiene 44 archivos

On 7 November, the National Human Rights Commission had increased the number of cases on its register of detainees and missing persons to 44. Añadió cuatro casos: Reda Mustafa Hajou, Hussein Ali Salameh, Mohammad Ibrahim Karneib y Fadi Ahmad Abdel Aal. Este registro no sólo cuenta con personas cuya detención actual está confirmada, sino que también incluye desapariciones y situaciones que requieren verificación.

La Comisión distingue entre la fecha de captura, la última alerta o evidencia de que una persona estaba viva, y la fecha de recepción de la información por parte de la familia. También mencionó a 41 personas desaparecidas no incluidas en el registro publicado, en espera de su consentimiento informado. Estas alertas no deben añadirse a la figura del comité para producir un total común.

Por consiguiente, los 43 nombres anunciados por el Comité y los 44 expedientes de la Comisión describen dos censos separados. Su desviación no conduce a la conclusión de la liberación, la muerte o una disminución del número de detenidos.

El papel del CICR y su limitado acceso

In its communiqué of 4 September 2026, the ICRC confirmed that it had facilitated the return to Lebanon of five persons detained by Israel: one on 3 September and four the following day. La organización intervino a petición de las partes como intermediario humanitario neutral.

Hasta esa fecha, el CICR no había comunicado ningún acceso a los lugares de detención israelíes desde el 2023 de octubre, incluidos los detenidos libaneses. Solicita información y la reanudación de sus visitas, al tiempo que mantiene un diálogo confidencial con las autoridades. Esta declaración de fecha no constituye una nueva confirmación en noviembre de la situación individual de las 43 personas mencionadas por el Comité.

El CICR también recordó que muchas familias libanesas seguían esperando escuchar a sus familiares. Las transferencias de septiembre dieron respuesta a cinco personas; They did not settled other detention or disappearance files.

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