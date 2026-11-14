Karaté: ocho medallas para Líbano en Ammán

La selección de karate libanesa ganó ocho medallas en el Campeonato de Asia Occidental en Ammán, según el comunicado de prensa emitido el 14 de noviembre de 2026. Randa Choucair recibe el oro, mientras que Aya Choucair y Salim Chamli obtienen la plata. Lynn Kain, Luna Daouk, Louloua Choucair, Khaled Habbal y Hassan Daouk completan los resultados con cinco medallas de bronce. La delegación estuvo a cargo de Elijah Aoun, Sami Alayli, Rami Choucair y Yara Kain. La Federación felicitó a sus representantes por sus resultados.

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Comunicado de prensa, traducido del árabe.

La selección de karate libanesa ganó ocho medallas en el Campeonato de Asia Occidental en Ammán, Jordania. El balance presentado el 14 de noviembre de 2026 incluye una medalla de oro, dos medallas de plata y cinco medallas de bronce.

Una medalla de oro para Randa Choucair

Randa Choucair recogió oro en combate, en la categoría junior mujeres menores de 59 kg.

Las dos medallas de plata se remontan a Aya Choucair, en kata femenina para los menores de 14 años, y a Salim Chamli, en combate para los 10–11s, en la categoría de más de 45 kg.

Cinco medallas de bronce

Los otros cinco podios libaneses son los siguientes:

Lynn Kain: bronce en niños menores de 21 años en combate, menos de 55 kg.

Luna Daouk: bronce en niños más pequeños, menos de 54 kg.

Louloua Choucair: bronce en los menores de 14 años.

Khaled Habbal : bronce entre cadetes, en combate, menos de 57 kg.

Hassan Daouk: bronce en combate entre los menores de 14 años, menos de 55 kg.

Gestión de la delegación

Los árbitros asiáticos Élie Aoun y Sami Alayli acompañaron la selección, junto con Rami Choucair, entrenador nacional, y Yara Kain, entrenador de kata.

Elie Aoun, jefe de la delegación y árbitro asiático, también participó en una reunión del Comité Administrativo de la Unión del Asia Occidental, celebrada en paralelo al campeonato.

En nombre de la delegación, Elijah Aoun dio las gracias al Presidente de la Federación de Karate Libanesa, Moussa Fattouche, su Secretario General, Georges Malkoun, y a los miembros del Comité Administrativo por su apoyo y apoyo.

El Presidente y los miembros de la Federación felicitaron a la delegación del Líbano por los resultados logrados en esta competencia regional.

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