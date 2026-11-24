La agencia pública palestina registra siete muertes en la Franja de Gaza el martes 24 de noviembre. Dijo que dos ataques israelíes habían matado a seis personas, entre ellas un niño, y que un séptimo palestino había sucumbido a heridas en Jabalia. Al menos cinco personas resultaron heridas en Al-Mawasi.

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Seven Palestinians died on Tuesday morning, 24 November, in the Gaza Strip, according to the Palestinian public agency. Se registraron seis muertes en dos huelgas israelíes y una muerte en Jabalia. Al menos cinco personas resultaron heridas.

Two reported strikes in central and southern Gaza

Three people, including one child, died in the Wadi Gaza area in central Gaza, according to medical sources cited by the Palestinian agency. Anteriormente, en Al-Mawasi, al oeste de Khan Yunes, una huelga mató a tres personas e hirió a cinco. Un interlocutor hospitalario de Nasser confirmó a otra agencia de noticias la recepción de los cuerpos de las tres personas asesinadas en Al-Mawasi.

El Ministerio del Interior de Gaza declaró que dos de las personas muertas en Al-Mawasi eran policías. El ejército israelí dijo a una agencia de noticias que atacaron a combatientes en dos huelgas el martes. The available sources do not permit the independent determination of the status of all victims.

Muerte tras ataque en Jabalia

La séptima muerte notificada por el organismo palestino no es la de una persona muerta en uno de estos dos ataques. Es un palestino que murió como resultado de lesiones sufridas durante un ataque en Jabalia en la Franja de Gaza septentrional. La agencia no especifica cuándo fue herido.

Las dos muertes reportadas por la misma agencia en la ciudad de Gaza el lunes por la noche no se incluyen en el informe de la mañana del martes. La cesación del fuego entró en vigor en octubre de 2025. Las huelgas del martes añaden a la violencia que ha continuado desde su entrada en vigor.

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