Starlink ofrece a través de Alfa empresas involucradas más de 12 meses pagados con antelación. A las tasas consultadas el 18 de noviembre, diez recargas de 500 GB superaron el costo anual de la gran fórmula. Este cálculo hipotético excluye el IVA y los posibles costos de instalación.

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El precio mensual mostrado no es suficiente para comparar ofertas de Starlink para empresas en Líbano. Debe hacerse una distinción entre el compromiso anual, la carga terminal y la carga de puntos. Sobre la base de los precios publicados por Alfa y consultados el 18 de noviembre de 2026, el cálculo revela un umbral preciso: diez 500 GB de recarga en el año hacen que la fórmula pequeña sea más cara que la suscripción de 1TB, bajo los supuestos indicados a continuación.

Costo de Starlink vía Alfa, excluyendo el IVA

Alfa muestra $2,100 por año para 500 GB por mes y $3,588 por 1 TB, equivalente a $175 y $299 por mes. Los doce meses se pagan por adelantado, con un nombramiento de la misma duración. El terminal cuesta $550 por separado. Un cargo de 500 GB se cobra $150. Todos estos precios son exclusivos del IVA.

Las condiciones del operador prevén la pérdida de datos no utilizados al final del mes. La recarga expira con el ciclo actual. Una vez agotado el paquete, el cliente puede mantener una conexión de baja velocidad o comprar volumen adicional. La activación después del primer día resulta en una asignación de datos proratificada. Estas indicaciones no son una medida independiente del flujo disponible.

Dos presupuestos iniciales, un terminal

Al agregar simplemente la suscripción y el equipo, el primer compromiso es de $2.650 para la fórmula pequeña, en comparación con $4,138 para la fórmula grande. Estas cantidades son cálculos excluyendo el IVA, no estimaciones completas de instalación. No se añade ningún coste de instalación, cableado o potencia de emergencia. Estos elementos deben ser encriptados por separado cuando sea necesario.

La diferencia entre las dos suscripciones es de 1.488 dólares durante 12 meses. Como el terminal tiene el mismo precio en esta comparación, no cambia esta diferencia. Sin embargo, pesa sobre el flujo de efectivo inicial. La presentación de sólo equivalentes mensuales enmascararía el pago anticipado anual y la compra del equipo.

El umbral de diez recargas: una hipótesis, no una factura

Supongamos que la compañía mantiene la fórmula de 500 GB durante 12 meses y compra una recarga algunos meses, nunca superando el volumen que la fórmula superior cubriría. Nueve recargas cuestan 1.350 dólares: la suscripción y estas recargas ascienden a 3.450 dólares, 138 dólares menos que los 3.588 dólares de la fórmula principal.

Con diez recargos, el total aumenta a 3.600 dólares. Supera el precio anual de la fórmula superior en $12. Con doce recargas, alcanza $3,900: la diferencia se convierte en $312. Estos resultados se basan exclusivamente en los precios registrados y en el escenario descrito. No predicen el consumo de un cliente ni el mantenimiento de precios futuros.

La distribución mensual es tan importante como el total anual. Las recargas concentradas durante unos meses no equivalen a un suplemento disponible cada mes. Una necesidad superior al techo de la fórmula grande también requeriría otro cálculo. Antes de comparar, la empresa debe establecer sus puntos de consumo, no dividir mecánicamente un volumen anual por doce.

Una oferta profesional, no una suscripción nacional

El marco descrito por la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones permite a las empresas comerciales utilizar el servicio para sus propias actividades. No permite la suscripción residencial o individual o la asignación de un terminal a cada empleado que trabaja desde casa. En varios lugares, el equipo debe adjuntarse a una cuenta centralizada.

La misma autoridad designa a Alfa como distribuidor oficial. Se excluye la importación privada de terminales y el uso de los equipos adquiridos en el extranjero. Un dispositivo ya importado se utiliza sólo después de los procedimientos necesarios de certificación, identificación, aduanas y seguridad. El presupuesto comercial y la admisibilidad reglamentaria deben ser auditados por separado.

El Gran Serail en Beirut, 12 de agosto de 2017. Ilustración institucional de archivos, sin representación de una instalación terminal o Starlink. Foto: Pjposullivan1 / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0Foto sin tocar.

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