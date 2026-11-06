Gobernanza de los campamentos: aún queda por aclarar las funciones

La gobernanza de los campamentos palestinos en el Líbano está entrando en una fase consultiva, no en una división definitiva y ya aplicada de poderes. On 30 October, in the Greater Serail, Nawaf Salam launched discussions on a national project prepared by the Lebanese-Palestinian Dialogue Committee. El Gobierno tiene la intención de articular mejor la autoridad, los servicios y la participación palestina del Estado. Las declaraciones oficiales identifican los principios del proyecto. No son suficientes para asignar todos los servicios a una administración hoy o para anunciar una transferencia de responsabilidades a los municipios.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La gobernanza de los campamentos palestinos en el Líbano está entrando en una fase consultiva, no en una división definitiva y ya aplicada de poderes. On 30 October, in the Greater Serail, Nawaf Salam launched discussions on a national project prepared by the Lebanese-Palestinian Dialogue Committee. El Gobierno tiene la intención de articular mejor la autoridad, los servicios y la participación palestina del Estado. Las declaraciones oficiales identifican los principios del proyecto. No son suficientes para asignar todos los servicios a una administración hoy o para anunciar una transferencia de responsabilidades a los municipios.

La gobernanza de los campamentos sigue siendo un proyecto discutido

El Presidente del Comité de Diálogo, Ramírez Dimashkié, describe un enfoque destinado a superar respuestas separadas a las crisis. Las consultas deberían permitir un examen del proyecto antes de que se remita al Jefe de Gobierno y posteriormente al Consejo de Ministros. Los mecanismos de aplicación siguen abiertos al debate. Esta secuencia es importante: el lanzamiento público de un proyecto no constituye la adopción de su versión final.

El proyecto incluye seguridad, justicia, administración, servicios y participación local. Estas dimensiones están vinculadas, pero no todas pertenecen a las mismas instituciones. Arresting a person suspected of an offence, treat a water escape and examining an application for social law are three different acts. El agruparlos bajo el término gobernanza no debe borrar las reglas y responsabilidades de cada uno.

El Estado mantiene la responsabilidad de la seguridad

El marco constitucional no hace campamentos fuera del Líbano. El artículo 1 afirma la unidad y soberanía del Estado. Article 65 places the armed forces under the authority of the Council of Ministers. Las declaraciones del Gobierno ponen en línea el lugar del campamento. No crean una nueva soberanía sobre los espacios que anteriormente se han eliminado legalmente del país.

La cuestión práctica es la presencia regular de las instituciones y cómo se organizan sus intervenciones. El principio de soberanía no indica en sí mismo qué administración recibirá una queja, que seguirá una decisión o cómo se coordinarán los servicios. La aplicación sostenible requiere procedimientos identificables. Sin ellos, el poder de principio puede coexistir con derivaciones de responsabilidad que dejan a los habitantes sin interlocutor.

Tampoco el componente de seguridad nos permite deducir el contenido de las reformas sociales. El Presidente del Comité de Diálogo se negó explícitamente a presentar los derechos como premio a la entrega de armas. La labor sobre la condición jurídica de los refugiados es una ley separada. Por lo tanto, debe seguirse a través de los textos propuestos y su curso, en lugar de ser una ventaja que se concederá automáticamente al resultado de una operación de seguridad.

El OOPS presta servicios, no de policía

El propio organismo de la ONU recuerda que no administra los campamentos y no mantiene el orden público. No tiene un servicio policial o de inteligencia. Sus actividades incluyen la educación, la atención, la asistencia social, la infraestructura y la asistencia de emergencia. Por consiguiente, la consolidación de la prestación de servicios y el ejercicio de una autoridad territorial conduce a una descripción incorrecta de su mandato.

Este papel tiene traducciones materiales. En su informe de emergencia de julio de 2026 sobre el Líbano, el OOPS informó de que, al 14 de julio, la recogida de desechos y la bombeo de agua seguían en los doce campamentos palestinos de refugiados. Este es un balance de fecha, no una garantía sobre el estado de cada instalación en noviembre. No obstante, muestra por qué la organización de servicios no puede ser examinada sin el organismo, sus equipos, sus recursos y sus socios.

En el discurso del 30 de octubre se afirma que el fortalecimiento de la presencia del Estado debe vincularse con la continuación de las misiones del OOPS, sin que el Líbano la sustituya. También mantiene la responsabilidad internacional por su financiación. Por consiguiente, no anuncia la desaparición del Organismo ni la reanudación completa de sus servicios por parte de la administración libanesa. Tal conclusión sería contraria a los términos presentados en el lanzamiento.

Los municipios no pueden ser simplemente un recurso financiero

Se invita a los municipios a participar en consultas con instituciones nacionales, representantes de los campamentos y agentes civiles. Su presencia en el debate se entiende por la continuidad de las redes y espacios urbanos: los desechos, el saneamiento o el tráfico no se detienen necesariamente en un límite administrativo. Esto no significa que ya se haya establecido un nuevo reparto de la carga.

Para cada servicio, el acuerdo final debe distinguir entre el que decide, el que realiza el trabajo y el que los financia. Un municipio podría participar en la coordinación sin convertirse en el único operador. Una organización internacional podría contribuir al equipo sin que se hiciera cargo del mantenimiento durante un período ilimitado. Estas posibilidades ilustran las opciones que deben adoptarse; no constituyen las medidas adoptadas en el proyecto.

Por lo tanto, la financiación es inseparable de las aptitudes. Una transferencia de obligación sin recursos no garantiza un servicio adicional. El costo de funcionamiento, mantenimiento y sustitución del equipo debe considerarse con los gastos iniciales. También será necesario saber cómo se cumplirán los compromisos de los socios y qué respuestas se esperarán si la financiación se descompone.

La participación palestina debe ser identificable

El Frente Democrático para la Liberación de Palestina, en una declaración del 30 de octubre, defendió un enfoque que iría más allá de los aspectos administrativos y de seguridad. Pide que se tenga en cuenta la participación palestina genuina y las dimensiones sociales, jurídicas y nacionales. Esta es la posición de una organización, no un mandato expresado por todos los refugiados o un acuerdo ya alcanzado con todos los componentes palestinos.

Esta solicitud plantea una cuestión concreta para las consultas: ¿cómo representar a personas cuyas situaciones difieren? Las organizaciones políticas, los comités locales, las asociaciones y los usuarios de servicios no hablan necesariamente con las mismas prioridades. La participación documentada debe identificar a los interesados consultados, los comentarios recibidos y los cambios realizados. La celebración de una reunión por sí sola no es suficiente para demostrar la adhesión a todas las disposiciones.

Los refugiados que viven fuera de los campamentos también plantean una cuestión de perímetro. Una medida que organiza una red o intervención en un campo no regula automáticamente los derechos de una persona al trabajo o a la protección social. El marco territorial del proyecto y el alcance personal de la legislación futura deben seguir siendo distintos. Esta aclaración evita presentar la reforma de los servicios locales como solución general del estatuto de los palestinos en el Líbano.

Documentos para juzgar el seguimiento

Las fuentes oficiales establecen el inicio de consultas y varias direcciones. No prevén, en las actas examinadas, una asignación exhaustiva de poderes, un presupuesto completo o un calendario obligatorio para cada campamento. Por lo tanto, decir hoy que un municipio en particular reanudaría un servicio específico sería prematuro. Asimismo, la referencia a los próximos meses no es suficiente para fijar un plazo idéntico para todas las etapas.

La publicación del proyecto detallado, las contribuciones y la versión remitida al gobierno medirán las opciones elegidas. Las decisiones tendrán entonces que especificar a los responsables, los medios y los mecanismos de apelación de los habitantes. Es esta cadena de documentos y actos, más que el único título de gobierno, que dirá lo que está cambiando en los campamentos y para sus vecinos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews