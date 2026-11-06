Drogas: comparar precios locales e importados

Los precios oficiales de los medicamentos no siguen una simple oposición entre la producción libanesa y las importaciones. Tres comparaciones de paracetamol, d Dosificación, embalaje, fabricante y reembolso deben ser verificadas por separado para entender lo que el paciente tendrá que pagar en la farmacia.

1

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Un medicamento fabricado en el Líbano no siempre es más barato que un producto importado. La lista oficial de precios públicos actualizada el 19 de octubre de 2026 muestra diferencias en ambas direcciones. Tres comparaciones, que cubren paracetamol, l-atorvastatina y metformina, nos permiten medir estas diferencias sin confundir el precio de la caja, el origen industrial y la suma aducida por el paciente.

La campaña de apoyo a la industria farmacéutica libanesa, lanzada el 5 de noviembre en el Museo Nacional de Beirut, pone en el centro del debate la producción local. Para un hogar, sin embargo, la pregunta surge ante un orden específico. El país de fabricación no es suficiente para sufragar el costo de la farmacia.

Las cifras que figuran a continuación son del arancel del Departamento de Salud consultado el 6 de noviembre. Las sustancias, las dosis y las formas se han reconciliado con el inventario nacional de drogas. Estos son premios administrativos públicos, no billetes de efectivo recogidos en las oficinas. La presencia de un producto en esta lista no demuestra que está disponible en todas partes.

Comparar las presentaciones identificadas

La primera precaución es comprobar la dosis, forma y número de unidades. Dos cajas con el mismo nombre de sustancia no constituyen necesariamente una comparación relevante. No debe confundirse con una presentación ordinaria. Una tableta y una solución para la inyección no responden al mismo uso.

Ejemplos incluyen tabletas orales. El precio de cada caja se redondea a la libra más cercana. Cuando el embalaje difiere, el cálculo por tableta se utiliza sólo para comparar una cantidad idéntica. No es una recomendación de dosis ni una invitación a comprar más.

Esta encuesta no establece un ranking terapéutico. La elección de un medicamento, su sustitución y adaptación de un tratamiento debe ser revisada con el médico o farmacéutico. Un diferencial de precios por sí solo no demuestra una diferencia en calidad o equivalencia clínica para cada paciente.

Paracetamol: cambio de embalaje lectura

Para paracetamol 500 mg, la referencia Pharmadex fabricada en Líbano, código ministerial 4617, es 66.552 libras por 20 tabletas. La referencia Doliprane hecha en Francia por Sanofi Winthrop Industrie, código 7434, aparece en 120 946 libras para 16 tabletas.

Regresado a la unidad, las cantidades representan aproximadamente 3.328 libras y 7.559 libras por tableta. En esta aproximación precisa, el precio unitario de la referencia libanesa es aproximadamente 56% menor. Compare sólo los dos precios de caja habrían enmascarado el hecho de que el más barato también contiene más tabletas.

Este resultado no se aplica a todos los fármacos o a todas las presentaciones paracetamol. El directorio incluye otras marcas y embalajes. En esta comparación no se incluyen referencias que combinan varias sustancias.

Atorvastatina: un producto local entre dos importados

Para la atatorvastatina de 20 mg, las tres referencias examinadas contienen 30 comprimidos. Atorvastatin Pharmadex, fabricado en el Líbano e identificado por el código 8660, se introduce en 769 190 libras. Apo-Atorvastatin, hecho en Canadá por Apotex, código 6093, es 1,416,410 libras. Atorvakey-20, hecho en la India por Emcury, código 11794, es 362,837 libras.

La referencia libanesa costó aproximadamente un 46% menos que la referencia canadiense. Pero su precio es más alto que el de la referencia india. Por lo tanto, el mismo producto local puede ser más barato o más caro dependiendo de la medicina importada a la que se compara.

Este caso también destaca la importancia de las columnas en el directorio. Para Atorvakey-20, el fabricante está basado en India, mientras que la persona encargada del producto indicado en la base de datos es una empresa española. El país de este último no debe ser presentado como el país de fabricación.

Metformin: una marca internacional producida en Líbano

Glucophagus 850 mg, un paquete de 30 comprimidos con recubrimiento de películas, código 4699, se describe como fabricado por Pharmaline en el Líbano bajo licencia de Merck Santé, Francia. Su precio público es de £572,634. Por lo tanto, sería incorrecto clasificar esta referencia como mercancías importadas únicamente porque su marca es internacional.

Metformine Arrow Lab, 850 mg, paquete de 30 comprimidos recubiertos con película, código 9012, se introduce en 237 860 libras. Para esta referencia, el fabricante indicó que es APL Swift Services en Malta. La cantidad es de 335.000 libras más baja que el Glucófago.

Una vez más, esta reconciliación implica referencias específicas. El arancel también distingue de otras dosis, cajas de 90 unidades y presentaciones de liberación extendida. Añadiéndolos a un solo precio promedio borraría las diferencias esenciales para entender una receta.

El reembolso es una segunda comparación

La tasa pública no es automáticamente cobrable. Es necesario identificar el fármaco efectivamente entregado, la base reconocida por el organismo de cobertura y los derechos del beneficiario. Una tasa de reembolso, aislada del producto y tarifa a la que se aplica, no permite calcular una cantidad fiable.

CNSS publica sus propias listas de drogas. Para acercar estas listas al arancel departamental, el código de producto, la dosis y el embalaje son más seguros que el único nombre comercial. También debe informarse de una diferencia de fecha entre dos archivos. Por consiguiente, los precios de esta declaración no se convierten en promesas de reembolso.

La disponibilidad es otra limitación. No se realizaron comprobaciones de acciones en las farmacias para estas referencias. La declaración presentó medidas arancelarias oficiales; no mide el costo de un viaje para encontrar una caja o el costo de un tratamiento interrumpido.

Antes de la compra, los cheques útiles siguen siendo concretos: referencia exacta prescrita, cantidad, fabricante, precio actual, posibilidad de sustitución validada y cobertura del producto entregado. Los tres ejemplos muestran por qué la única división entre « local » e « importada » no es suficiente para responder a estas preguntas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews