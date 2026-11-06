Israel: Eisenkot ve la mayoría · Voces globales

Gadi Eisenkot afirma haber progresado en sus esfuerzos por reemplazar a Benjamin Netanyahu. Avigdor Liberman está de acuerdo en discutir concesiones sobre conscripción con partes ultraortodoxas. UTJ celebra esta apertura, pero espera una propuesta formal. Shas sigue comprometido junto con Netanyahu. Con trece escaños, los dos grupos religiosos podrían dar la mayoría al Camp Eisenkot. Sin embargo, no hay acuerdo en que se unan, mientras que el Presidente Isaac Herzog planea otorgar el mandato el domingo 8 de noviembre.

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Gadi Eisenkot busca una mayoría para gobernar en Israel y afirma haber progresado. El viernes 6 de noviembre, Avigdor Liberman aceptó el principio de compromiso con las partes ultraortodoxas, especialmente en la conscripción. Esta inflexión abre una nueva posibilidad para reemplazar a Benjamin Netanyahu. Sin embargo, no se anunció ningún acuerdo de coalición. UTJ espera una propuesta, mientras que Shas sigue comprometido junto con el Primer Ministro saliente.

Diez días después de las elecciones parlamentarias del 27 de octubre, las negociaciones israelíes están experimentando un cambio significativo. Liberman, líder de Israel Beytenu, ya no hace que su negativa a cooperar con las formaciones ultraortodoxas sea un obstáculo absoluto. Sin embargo, mantuvo su oposición a un gobierno dependiente de los partidos árabes.

Eisenkot, ex Jefe de Estado Mayor y Presidente de Yashar, describe los progresos logrados discretamente. En un mensaje publicado antes de que comenzara el Shabat, habló de avances y avances significativos. Afirma que muchas discusiones continúan fuera del ámbito público. El contenido preciso de estos intercambios sigue siendo desconocido.

Eisenkot busca una mayoría para gobernar rápidamente

El líder de Yashar quiere formar un gobierno de emergencia nacional alrededor de las cuatro formaciones de su campamento. Invita a otras partes y diputados a unirse a él inmediatamente o gradualmente, siempre que acepte sus principios. Esta formulación deja abierta la cuestión del momento de la manifestación. No prueba que la mayoría ya está reunida.

En particular, Eisenkot mantiene su compromiso con un servicio obligatorio para todos. Afirmó que este último podía ser militar, nacional o civil. Esta distinción cuenta en las discusiones con la ultraortodoxa. Permite considerar diferentes formas de participación, sin anunciar una exención general o regular las modalidades de aplicación.

El líder de la oposición describe el cambio de gobierno como una emergencia democrática y de seguridad. Acusa al ejecutivo saliente de amenazar a las instituciones y critica la conducta de los frentes militares todavía abiertos. Usó estos riesgos para exigir una aceleración de las negociaciones.

Liberman acepta concesiones por conscripción

El cambio más concreto viene de Liberman. El ex ministro de defensa había hecho que el fin de las exenciones militares fuera un marcador de su campaña. He now agreed to discuss concessions on this issue to allow Netanyahu to leave.

Liberman reconoce el costo de esta elección para sí mismo y algunos de sus constituyentes. Sin embargo, considera prioritario romper el estancamiento parlamentario. Su razonamiento se basa en dos rechazos continuos: no quiere extender el poder de Netanyahu, ni quiere apoyar a un gobierno que depende de Ra.am o de la Lista Común.

Por lo tanto, esta posición dirige las discusiones hacia las dos formaciones ultraortodoxas, el judaísmo unificado de la Torá, generalmente conocida como UTJ y Shas. Su participación permitiría una mayoría sobre papel sin partes árabes. Pero Liberman no presentó un texto común sobre reclutamiento militar. No se ha hecho público ningún calendario para la incorporación o las sanciones acordadas por posibles asociados.

UTJ recibe la apertura, Shas se queda con Netanyahu

Yaakov Asher, líder de la UTJ, dio la bienvenida a este desarrollo. Celebró la flexibilidad demostrada en la conscripción, y lamentó las tensiones causadas por este debate en los últimos años. However, he indicated that no partnership proposals had yet been submitted to his party. Las autoridades rabínicas considerarían cualquier oferta formal.

El día anterior, jueves 5 de noviembre, UTJ se negó a recomendar Netanyahu durante las consultas presidenciales. Tampoco recomendó el partido a Eisenkot. Esta abstención privó al Primer Ministro saliente de siete partidarios en esta etapa, sin transferir automáticamente esas voces a su rival.

Shas mantiene una posición diferente. La formación sefarad ultraortodoxa recomendó a Netanyahu y anunció que permanecería a su lado. Sin embargo, sus seis escaños son indispensables para la fórmula prevista con los únicos partidos del Camp Eisenkot y UTJ. Por lo tanto, un acuerdo con una de las dos formaciones religiosas no bastaría.

Las partes ultraortodoxas exigen garantías para los estudiantes de instituciones religiosas. Su desacuerdo con Netanyahu sobre la inclusión de exenciones en la ley debilitaba su relación con él. No significa que acepten las condiciones de Eisenkot, ni que se muevan hacia una alianza con la oposición.

El Golán informa de los progresos realizados entre los negociadores

Yair Golan, líder de los demócratas, comparte el optimismo de Eisenkot. El viernes dijo que estaba más seguro que el día después de la elección. Informó varias reuniones entre los equipos de negociación de su partido y Yashar durante la semana.

Estos intercambios tienen por objeto preparar un gobierno nacional de emergencia. Sin embargo, el Golán reconoce la existencia de obstáculos. Sus declaraciones describen una dinámica de negociación, no un acuerdo con UTJ o Shas. Tampoco levantan el veto de Liberman sobre una mayoría apoyada por los partidos árabes.

El servicio militar sigue siendo el centro de los desafíos. Las exenciones concedidas a estudiantes ultraortodoxos suscitaron una fuerte oposición en otras partes de la sociedad israelí. Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, las repetidas movilizaciones de los reservistas han reforzado las demandas de compartir esta carga.

Varios funcionarios del campamento se opusieron a Netanyahu hicieron campaña sobre este tema. Aceptar discutir con formaciones religiosas por lo tanto no les exime de definir una política común. Debe especificarse el posible lugar de la administración pública.

Trece puestos necesarios, un mandato todavía pendiente

Los resultados de las elecciones explican esta nueva búsqueda. Las cuatro formaciones del Camp Eisenkot totalizan 48 escaños de los 120 del Knesset. UTJ tiene siete y seis Shas. Su adición alcanzaría exactamente los 61 escaños de la mayoría absoluta.

Los partidos árabes tienen 19 representantes elegidos. Su apoyo podría proporcionar otra base parlamentaria, pero este camino es contrario a la negativa de Liberman. Por consiguiente, las recomendaciones dirigidas al Presidente no deben confundirse con los compromisos de participar en el mismo gobierno.

Tras las consultas, Isaac Herzog identificó recomendaciones que representaban a 67 diputados para Eisenkot, en comparación con 46 para Netanyahu. Sin embargo, el Presidente destacó los vetos recíprocos entre los bloques y dentro de ellos. Todavía quiere examinar la capacidad real de cada candidato para formar un gobierno.

Herzog planea otorgar el mandato el domingo 8 de noviembre. Eisenkot cree que debe recibirlo. Para entonces, debe transformar las aperturas políticas del viernes en propuestas aceptables para socios cuyas demandas permanecen distantes.

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