Stephen Miller, el tipo duro de Trump ascendió al Jefe de Estado Mayor: Irán, Israel y la OTAN

Donald Trump promovió a Stephen Miller como Jefe de Estado Mayor del 9 de noviembre. Retrato de estos fieles: inmigración, poderes presidenciales, Irán, Israel y OTAN.

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Donald Trump anunció el viernes 6 de noviembre de 2026, el nombramiento de Stephen Miller como Jefe de Estado Mayor de la Casa Blanca, con una cita programada el lunes 9 de noviembre. Susie Wiles debe unirse a su aparato político. Una figura central en el endurecimiento de la migración, Miller también defendió una línea de poder contra Irán, apoyo sostenido a Israel y primacía estadounidense incluso en las relaciones con los aliados de la OTAN.

Trump puso el cambio el 9 de noviembre en su mensaje sobre Verdad Social. El anuncio marca la promoción de un fiel de largo tiempo. Miller es, pues, el Jefe de Estado Mayor designado y aún no el titular que asumió el cargo en la fecha de este anuncio.

Foto de cubierta: Stephen Miller en CPAC, 22 de febrero, 2025.Gage Skidmore / Wikimedia Commons,CC BY-SA 2.0Imagen redimensionada, sin recortar.

El activista conservador se convierte en uno de los hombres de confianza de Trump

Stephen Miller nació el 23 de agosto de 1985 en Santa Monica, California. Estudió en Duke, graduándose en 2007. Su compromiso conservador precede a su llegada a Washington, D.C., donde es conocido por sus posiciones en el periódico académico y los medios de comunicación.

Luego trabajó con funcionarios electos republicanos, incluyendo Michele Bachmann y el Senador Jeff Sessions. Junto con este último, luchó contra la reforma bipartidista de la migración de 2013, que consistía en allanar el camino para la condición jurídica de millones de personas indocumentadas. Luego se unió a la campaña de Trump en 2016 y participó en la redacción de sus discursos. La inmigración es, pues, la fuerza motriz detrás de una carrera construida tanto en la batalla ideológica como en el dominio de la maquinaria administrativa.

Entre los dos términos de Trump, cofundó a America First Legal. En su lanzamiento el 6 de abril de 2021, presentó un proyecto de combate judicial asumido para el programa America First. Su regreso a la Casa Blanca fue anunciado en noviembre de 2024 con el cargo de Jefe Adjunto de Gabinete encargado de Política Pública y Asesor de Seguridad Interna.

Inmigración, matriz de su poder

Miller está asociado con varias de las medidas más controvertidas del primer mandato: restricciones de entrada dirigidas inicialmente a siete países predominantemente musulmanes y política de separación de familias en la frontera. Participa en su concepción y los defiende públicamente. En el segundo mandato, apoya también el desafío del derecho de la tierra y la aceleración de los desalojos. Estas posiciones lo convierten en un actor líder de la derecha nacionalista estadounidense.

El 28 de mayo de 2025, Miller anunció públicamente que la administración estaba apuntando al menos 3.000 arrestos diarios por la policía de inmigración. Presenta esta figura como un objetivo aún por determinar, no como resultado ya alcanzado. Sus funciones de Jefe Adjunto de Gabinete de Política Pública y Asesor de Seguridad Interna le confieren un papel en la preparación de decisiones y coordinación entre las administraciones.

La distinción cuenta para su promoción. Miller no es sólo un portavoz ofensivo: puede transformar una prioridad presidencial en instrucciones, metas numéricas y arreglos regulatorios. Sus defensores ven la coherencia y eficacia. Sus críticas denuncian una política punitiva, que ha alcanzado los límites de las protecciones constitucionales.

Una concepción amplia del poder presidencial

On 9 May 2025, when questioned before the White House, he explained that the administration was investigating a suspension of the habeas corpus, the procedure allowing a person to challenge his detention before a judge. Invoca una situación de « invasión » y vincula esta opción a la conducta de los tribunales.

Esta declaración documenta su voluntad de buscar poderes excepcionales; no demuestra su legalidad o aplicación. La Constitución regula estrictamente la suspensión del hábeas corpus, en caso de rebelión o invasión cuando así lo requiera la seguridad pública. La asimilación de la inmigración irregular a una invasión sigue siendo un reto legal.

Sobre Irán, un defensor explícito de la coacción

Sus posiciones sobre Irán no se reducen a una supuesta proximidad a Trump. El 18 de marzo de 2026, entrevistado en televisión por Laura Ingraham, defendió las operaciones militares estadounidenses y su intensidad. « En una guerra tienes que luchar completamente », dice, en traducción, « en una guerra debes luchar completamente ». Justifica la acción por la amenaza nuclear y balística que atribuye al régimen iraní. Así, expresa su apoyo al uso de la fuerza, no a una reserva aislacionista.

On 21 August 2026, his defence of the pressure on Tehran remained explicit. En una sesión informativa de prensa, se jacta conjuntamente del bloqueo, las sanciones y la campaña económica, que él describe como debilitar el régimen. Esta es su evaluación política de los resultados, no una evaluación independiente del Irán.

Estas intervenciones establecieron una línea difícil: reducir los recursos militares y económicos de Teherán por coacción. Sin embargo, no son suficientes para darle un plan personal detallado para el post-esquema, ni para concluir que favorecería sistemáticamente una nueva guerra sobre cualquier negociación.

Israel y Gaza: apoyo militar y lectura de la seguridad

Una declaración precisa sobre Israel arroja luz sobre su posición. El 11 de febrero de 2025, mientras Trump impuso un ultimátum a Hamas para la liberación de rehenes, Miller explicó en una entrevista televisiva que el proceso presidencial tenía la intención de dar al gobierno israelí la flexibilidad para reanudar las operaciones militares si fuera necesario. Refleja su apoyo a la libertad de acción militar de Israel en este contexto.

On 29 August 2025, when questioned about the refusal of visas to the Palestinian delegation to visit the United Nations, he referred to the need to prevent the use of the United States visa system by persons likely to support terrorism. Esta justificación no constituye prueba de que los autores hayan apoyado realmente el terrorismo.

Su acción sobre este tema también afecta a la política nacional estadounidense. En un testimonio judicial hecho público en julio de 2025, John Armstrong, entonces Jefe interino de Asuntos Consulares, describió la participación de Miller en intercambios interadministrativos sobre la revocación de visados universitarios pro-palestinos.

Sin embargo, hay que mantener una limitación: los elementos verificados aquí no permiten una anexión completa de la Ribera Occidental, el desplazamiento de la población de Gaza o el rechazo explícito de la solución biestatal. Las iniciativas de Trump sobre estos temas no se convierten automáticamente en una doctrina específica para cada uno de sus asesores.

OTAN: primacía americana ante la solidaridad entre iguales

El caso Groenlandia proporciona un ejemplo particularmente claro de su concepción de las alianzas. El 5 de enero de 2026, en una entrevista con Jake Tapper, Miller sostuvo que el territorio debía pertenecer a los Estados Unidos en nombre de la seguridad del Ártico y la defensa de la OTAN. Rechazó la base de la reclamación territorial danesa y minimizaba la posibilidad de una respuesta militar contra Washington.

Su fórmula es inequívoca: « Estados Unidos es el poder de la OTAN », es decir, Estados Unidos es el poder de la OTAN. El argumento es revelador: Miller invoca la protección de la Alianza para defender una reclamación estadounidense en un territorio bajo otro aliado. Por lo tanto, es partidario de una lectura jerárquica de la relación transatlántica, dominada por la capacidad militar estadounidense.

En la entrevista del 18 de marzo sobre Irán, también hizo eco de la crítica de Trump a los europeos sobre Ormuz, comparándolos con la ayuda de Estados Unidos a Ucrania. Esto documenta un requisito de reciprocidad; no, en estas declaraciones, una solicitud explícita de retirada de los Estados Unidos de la OTAN.

Qué cambia su promoción

La oficina del Jefe de Estado Mayor le dará un lugar central en la organización del trabajo presidencial y el arbitraje entre los empleados. No le convierte en el único responsable de la diplomacia ni de las operaciones militares, que siguen sujetas a las responsabilidades del Presidente y de las instituciones competentes.

Sin embargo, su viaje permite identificar la continuidad: prioridad al control migratorio, búsqueda de un poderoso ejecutivo, recurso a la coacción contra Irán y apoyo a Israel, con una concepción de alianzas basadas en la preeminencia de Washington. Para los actores europeos y del Medio Oriente, la cuestión será ahora una de traducir estas posiciones en los arbitrajes diarios de la Casa Blanca.

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