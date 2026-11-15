Omán: El gas apoya el retorno al excedente

Omán tenía un superávit presupuestario de 90 millones de rials entre enero y septiembre de 2026. Los ingresos del gas aumentan en un 61%, pero los hidrocarburos siguen siendo predominantes en los recursos gubernamentales y el gasto también está aumentando.

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Omán registró un superávit presupuestario de 90 millones de rials en los primeros nueve meses de 2026, en comparación con un déficit de 433 millones en el mismo período de 2025. Los datos preliminares publicados el 11 de noviembre por el Ministerio de Finanzas muestran un aumento más rápido de los ingresos que en los gastos, con un importante papel para el gas.

Entre enero y septiembre, los ingresos del gobierno alcanzaron 9.828 millones de rials, un 16%. Los gastos aumentaron un 9% a 9.700 millones de dólares. La mejora del equilibrio alcanzó así 523 millones de rials durante un año. Estas cifras abarcan nueve meses y no constituyen el resultado final del ejercicio financiero 2026.

El gas ya supera las previsiones anuales

Los ingresos netos de gas alcanzaron 2.088 mil millones de rials, pasando de 1.296 millones al año anterior, un aumento de 61%. El Ministerio explica este aumento al aumentar los ingresos procedentes de las ventas de gas natural licuado y los precios más altos de las ventas de GNL de Omán.

A finales de septiembre, esta línea representa el 106 por ciento de la previsión presupuestaria anual de 1.961 mil millones de rials. El petróleo aporta $5.046 mil millones, hasta el 7%. El precio medio efectivamente obtenido fue de 81 dólares por barril, en comparación con 72 dólares en el período comparable de 2025.

Juntos, el petróleo y el gas proporcionan 7.134 mil millones de rials, o casi el 73% de los ingresos gubernamentales. Por lo tanto, la mejora de las cuentas sigue estando fuertemente vinculada a los hidrocarburos, aunque otros ingresos corrientes también están aumentando de 7% a 2.600 millones.

La inversión y la ayuda siguen pesando

El regreso al superávit no se debe a una disminución de los gastos durante los nueve meses. Los gastos actuales son 6.621 millones de rials. Los gastos de desarrollo ascendieron a 1.224 millones, es decir, el 94% de los 1.300 millones de dólares anuales. El Departamento atribuye este ritmo a la aceleración de los proyectos en curso.

Las contribuciones y otros gastos representan 1.723 millones de rials. Estos incluyen 486 millones de protección social, 441 millones de dólares de apoyo al sector eléctrico y 280 millones de productos petroleros.

Una deuda decreciente, un equilibrio aún estrecho

La deuda pública ascendía a unos 14.100 millones de rials a finales de septiembre, en comparación con 14.700 millones al año anterior. The Ministry reports a decrease of 601 million rials. También indica que ha resuelto más de 1.434 millones de reclamaciones del sector privado recibidas con documentación completa.

Sin embargo, el excedente de 90 millones representa menos del 1% de los ingresos recibidos. Por consiguiente, el cierre anual seguirá dependiendo de los ingresos y gastos energéticos en el último trimestre. En el presupuesto aprobado se prevén 11.447 millones de ingresos y 11.977 millones de gastos para todo el año, lo que representa un déficit de 530 millones de rials.

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