Handicap: estrategia de medición 2026-2030

La Estrategia Nacional para los Derechos e Inclusión de las Personas con Discapacidad abarca el período 2026-2030. Lanzado en el Gran Sérail, participa en varios ministerios e instituciones públicas. La vigilancia debe distinguir ahora las medidas anunciadas, la financiación disponible y los servicios realmente accesibles. Los plazos, las responsabilidades, los datos de referencia y la participación de los interesados medirán los progresos. La educación, el empleo, la salud, la cultura y la preparación para situaciones de emergencia constituyen esferas concretas para examinar el cumplimiento de los compromisos.

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La estrategia de discapacidad 2026-2030 se puso en marcha el 3 de noviembre en el Gran Sérail de Beirut. Participa en todas las instituciones públicas. Su aplicación deberá medirse en escuelas, servicios, presupuestos y procedimientos más allá de la ceremonia de lanzamiento.

El Gobierno libanés está abriendo una nueva fase de su política de inclusión. La Estrategia Nacional para los Derechos e Inclusión de las Personas con Discapacidad abarca cinco años, de 2026 a 2030. El Consejo de Ministros lo aprobó el 26 de febrero. Su lanzamiento público ahora pone la cuestión de la ejecución a la vanguardia.

El Ministerio de Asuntos Sociales lleva a cabo este programa con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Económica y Social para Asia Occidental. En Serail, el Primer Ministro Nawaf Salam destacó una responsabilidad compartida. Cada ministerio y institución pública deben actuar en su área.

Estrategia de discapacidad 2026-2030 para traducirse en servicios

El programa se basa en diez ejes. Incluyen leyes, evaluación de la discapacidad, educación, salud y protección social y jurídica. El empleo, la accesibilidad, el comportamiento social, la participación política y la vida cultural, turística y deportiva complementan esta esfera.

Esto limita la inclusión a un subsidio o servicio de especialidades. Un niño puede tener derecho a la escolarización sin poder unirse a la clase. Un adulto puede cumplir las condiciones de empleo sin acceso al edificio o las herramientas necesarias. Por lo tanto, el seguimiento debe centrarse en la ruta completa, en lugar de en una medida aislada.

El Ministro de Asuntos Sociales, Hanine Sayed, presentó la capacidad de aprender, trabajar y participar como criterio para el éxito. Este objetivo proporciona un punto de partida concreto para la evaluación. Sin embargo, requiere datos comparables entre el comienzo y el final del período.

Responsabilidades y plazos identificables

La estrategia proporciona un marco de coordinación nacional. Debería aclarar las funciones y aumentar la coherencia entre los interesados. También incluye mecanismos de vigilancia, rendición de cuentas y medición de los progresos realizados. The participation of persons with disabilities and their organizations concerns preparation, implementation and decisions.

Para evaluar esos compromisos, un primer indicador sería la publicación de un calendario por institución. Cada medida debe identificar a la persona encargada, la fecha prevista y el estado de progreso. Un anuncio general sobre accesibilidad no es suficiente para saber qué equipo será adaptado, en qué orden y según qué normas.

También es necesario distinguir un procedimiento anunciado de un servicio realmente utilizable. The number of buildings examined, for example, does not indicate how many were made accessible. Del mismo modo, la capacitación del personal es un paso, pero no proporciona información sobre los obstáculos encontrados por los usuarios.

El presupuesto, una auditoría separada

El apoyo al lanzamiento se centra en traducir los compromisos en políticas, leyes y presupuestos. Solo no encripta un sobre disponible. No se puede deducir el monto total de la financiación de las declaraciones hechas en esta ceremonia.

Un seguimiento financiero útil separaría las consignaciones previstas, los importes comprometidos y los pagos efectuados. Estos tres pasos no responden a la misma pregunta. Una consignación indica una intención presupuestaria. Un gasto realizado proporciona información sobre los recursos realmente movilizados. Los resultados deben evaluarse con las personas interesadas.

Esta distinción también cuenta con contribuciones externas. El apoyo técnico, la promesa y el pago no son intercambiables. Los recursos prometidos deben conciliarse con los proyectos para los que están destinados, sin asumir que cada eje ya tenga su financiación.

Asociar a las personas afectadas por el control

En el lanzamiento, un diálogo reunió a personas con discapacidad, sus organizaciones y varios ministros. Una experiencia de realidad virtual también ilustra los obstáculos en los espacios públicos. Los ministros registraron compromisos en un formato común.

El siguiente paso es hacer que estos compromisos sean verificables. En particular, las asociaciones pueden ayudar a poner a prueba los servicios y documentar dificultades continuas. A fin de que esa participación sea eficaz, los procedimientos de información y consulta de seguimiento deben ser accesibles.

La preparación para casos de emergencia también forma parte de la estrategia. Se trata de evacuación, alojamiento, acceso a atención y protección. En este aspecto, la existencia de un plan debe distinguirse de sus pruebas. Los ejercicios y las auditorías de los centros de recepción permitirán ver si las necesidades se integran antes de una crisis.

El lanzamiento del 3 de noviembre proporciona una fecha de referencia. Los siguientes documentos que se examinarán serán las responsabilidades asignadas, los calendarios de ejecución y los medios efectivamente abiertos. Su publicación permitirá la transición de compromisos a servicios a 2030.

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