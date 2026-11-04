Abdul El-Sayed eligió: la fractura sobre Israel

Abdul El-Sayed ganó la sede del Senado de Michigan según la Associated Press. El progresista defiende un embargo de armas contra Israel. Su rival demócrata Haley Stevens, que fue golpeado en la escuela primaria, había apoyado al republicano Mike Rogers. Esta victoria revela una brecha política sin cambiar inmediatamente la política exterior estadounidense.

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Abdul El-Sayed ganó la elección del Senado de Michigan contra el republicano Mike Rogers, según el premio Associated Press anunciado el 4 de noviembre de 2026. El Demócrata Progresista debe convertirse en el primer senador musulmán en los Estados Unidos en enero. Su victoria también dio un alcance nacional a la brecha democrática sobre Israel: Haley Stevens, su rival derrotado a nivel primario, finalmente había apoyado a Rogers.

La votación se celebró el 3 de noviembre. El anuncio de un ganador por una agencia de noticias no constituye la certificación oficial de los resultados. Sin embargo, revela un hecho político: en un estado en disputa, El-Sayed ganó sin abandonar su crítica de la ayuda militar estadounidense a Israel. Esta posición había alimentado los ataques de sus oponentes durante la campaña primaria y general.

Abdul El-Sayed gana asiento democrático para preservar

El futuro senador tendrá éxito Gary Peters, un demócrata que no buscaba un nuevo mandato. Por lo tanto, no es un asiento arrancado de los republicanos, sino un asiento retenido por los demócratas. En frente de él, Mike Rogers, ex representante republicano, fue apoyado por Donald Trump.

Esta distinción cuenta para medir la victoria. El-Sayed tomó dos pasos diferentes: para obtener la nominación demócrata, luego para reunirse más allá del electorado de la primaria. Su éxito general fue en respuesta a aquellos que sentían que su perfil era demasiado salvaje para una elección en todo Michigan. Sólo él no prueba que cada una de sus propuestas tiene una mayoría.

La primera confrontación había sido entre el Progresista y Haley Stevens, un representante federal del partido más moderado. El-Sayed lo golpeó poco en la primaria del 4 de agosto. Mallory McMorrow, otro candidato inicial, había dejado la carrera antes de esa votación. Luego llamó al rallye alrededor del ganador.

Sobre Israel, un desacuerdo práctico sobre las armas

La línea El-Sayed no se limita a una crítica de Benjamin Netanyahu. En su programa, pidió un embargo inmediato de armas contra Israel. Se niega a distinguir entre armas ofensivas y defensivas. También pide la aplicación de leyes estadounidenses que condicionan la ayuda militar y las ventas.

El candidato describió la campaña israelí en Gaza como « genocidio ». Esta es su posición, impugnada por los gobiernos israelí y americano. Su negativa de financiación militar incondicional forma parte de una doctrina más amplia, que también apunta a varios socios árabes en Washington. Al mismo tiempo, su programa prevé una reactivación de la ayuda internacional, en particular para el OOPS, el Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos.

Esta distinción entre la asistencia militar y humanitaria arroja luz sobre su proyecto. No propone una retirada de ninguna acción estadounidense en el Medio Oriente. Quiere cambiar los instrumentos de esta acción, centrándose en los derechos humanos y la diplomacia. Por lo tanto, su posición sobre Israel incluye opciones presupuestarias específicas que sus futuros votos permitirán evaluar.

Haley Stevens defendía otra relación con Israel

Stevens defiende una estrecha alianza con Israel. Pero resumir su discurso con apoyo sin reservas para Netanyahu sería inexacto. En una entrevista televisiva el 9 de julio, criticó su conducta de guerra y su incapacidad para establecer la paz. También ha defendido una solución biestatal y el derecho de los palestinos a la libre determinación.

En la misma entrevista, presentó el reconocimiento del derecho de Israel a existir como una diferencia importante con El-Sayed. Ella lo culpó por sus respuestas a esa pregunta. También apoyó la reconstrucción de Gaza. Así pues, el desacuerdo se refería a las garantías que se darían a Israel, las condiciones de apoyo americano y las palabras utilizadas para describir la guerra.

Por lo tanto, la oposición no se limita a dos personalidades que desean o rechazan la paz. Se refiere a los medios de presión que Washington debe ejercer sobre su aliado. El-Sayed tiene la intención de utilizar el cese de las entregas de armas. Stevens defiende una relación de apoyo, criticando al gobierno israelí.

El apoyo de Stevens para Rogers hizo visible el descanso

Después de su derrota en la escuela primaria, Stevens había apoyado inicialmente a El-Sayed. El 1 de noviembre, dos días antes de las elecciones generales, cambió de bando y anunció su apoyo a Mike Rogers. Ella apareció con él en una iglesia en Detroit. Esta elección convirtió una rivalidad interna en apoyo público para el candidato republicano.

La ruptura se aceleró alrededor de un anuncio de un grupo fuera de la campaña El-Sayed. Enlazó el costo de las compras de alimentos con el apoyo de Estados Unidos para Israel. Stevens pidió su condena. Después de que el equipo de la candidata le pidió que no participara en sus eventos, eligió a Rogers.

El-Sayed rechazó explícitamente el contenido de este anuncio antes de la elección. Este punto le impide asignar automáticamente todos los mensajes transmitidos por grupos favorables a su elección. Intentó reorientar la campaña sobre el costo de la vida. Así pues, la controversia mezclaba el desacuerdo político, la controversia publicitaria y el desglose personal.

La victoria anunciada significa que esta deserción no impidió su elección. No mide cuántas voces de Stevens se han movido, ni en qué sentido. Sin datos detallados sobre los votantes y sus motivaciones, asignar el resultado a este episodio sería arriesgado.

Un revés para la estrategia de apoyo de Israel

La primaria ya había constituido una derrota para las organizaciones pro-israelí que apoyaban a Stevens. La AIPAC y sus aliados han comprometido importantes recursos contra El-Sayed. Había hecho de su papel en la campaña un argumento contra la influencia de los principales financieros.

Su elección general continuó este revés político: la oposición de estas redes no fue suficiente para impedir su entrada en el Senado. En este caso, debilita la idea de que una crítica frontal de la ayuda a Israel condena necesariamente a un demócrata en un estado disputado. No aborda las otras cuestiones de las elecciones, ni las divisiones del partido.

La primera es la representación política de un senador musulmán. No transforma El-Sayed en portavoz de todos los musulmanes americanos. Los votantes musulmanes, árabes, judíos o cristianos no son bloques homogéneos. Su voto no puede ser inferido de su religión o origen.

En el Senado, votos y coaliciones

En Washington, El-Sayed tendrá un voto por créditos, nombramientos y legislación. Podrá apoyar iniciativas contra determinadas ventas de armas y participar en el control del ejecutivo. Pero su elección no desencadena ningún embargo y no cancela ninguna entrega.

Para ser vinculante, una resolución que bloquea la venta de armas debe cruzar ambas cámaras y la Presidencia. Un veto presidencial añade el obstáculo de una mayoría de dos tercios en cada cámara para superarlo. Por lo tanto, la capacidad de acción dependerá de las alianzas parlamentarias, más allá del campo progresivo.

El cambio inmediato es político: una línea crítica hacia el apoyo militar a Israel tiene un lugar adicional en el Senado. Su traducción concreta comenzará con los primeros textos, encargos y votos del nuevo Congreso en enero de 2027.

Fuentes y parámetros

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