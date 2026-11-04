El centro de Mousan en Tiro recibió baterías por su energía solar con una donación del contingente chino. El Embajador Chen Chuandong visitó al presidente del centro y representantes locales. La asistencia debe apoyar la continuidad de las actividades educativas y de rehabilitación de las personas con discapacidad. El lanzamiento no especifica el número de baterías, su capacidad o el valor de la donación. Por lo tanto, queda por documentar la autonomía adicional proporcionada por este equipo.

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El centro de Mousan en Tiro recibió una donación de baterías para energía solar del contingente chino. Esta asistencia tiene por objeto apoyar la continuación de sus actividades educativas y de rehabilitación con las personas con discapacidad, según un comunicado de prensa emitido por el centro el miércoles 4 de noviembre.

Baterías solares para el centro de Mousan

El presidente del centro, el ingeniero Ali Charafeddine, dio la bienvenida al embajador chino Chen Chuandong con ocasión de la donación. Representantes de los municipios de Tiro, Burj al-Shemali y Ramiyah estuvieron presentes, con directores escolares y familias estudiantiles.

El centro presenta estas baterías como soporte para la estabilidad del entorno que ofrece a los estudiantes. Sin embargo, el comunicado de prensa no especifica el número de equipos, su capacidad o el valor de la donación. Por lo tanto, no permite cuantificar la gama eléctrica adicional.

Apoyo a la continuidad educativa

El embajador elogió la experiencia de Mousan, que ha estado activo durante más de 30 años en educación especial y rehabilitación. También expresó su voluntad de seguir apoyando a sus estudiantes.

Esta visita no va acompañada, en la información proporcionada, por el anuncio de financiación adicional presupuestada. El alcance práctico de la donación debe medirse por la continuidad de las actividades del Centro y el funcionamiento del equipo recibido.

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Vista del puerto de Tiro, foto de Libnanews. Ilustración geográfica: Esta imagen no muestra ni el centro de Mousan ni las baterías recibidas. Foto: François el Bacha for Libnanews.com. Todos los derechos reservados.

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