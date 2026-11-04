EDL: Promesas de pago aún por medir

La campaña EDL está reaccionando a las administraciones deudoras, pero las promesas de pago aún no proporcionan un balance de recuperación. Los contactos notificados se refieren a pagos parciales y plazos mensuales. La reunión del Consejo de Administración con Nabih Berri no constituye un arreglo de obligaciones. Para medir los resultados, debe haber una distinción entre las facturas antiguas, el consumo actual, los compromisos y las cantidades reales recibidas. El monitoreo también debe especificar los sitios reconectados, sin confundir un corte de energía con el cierre completo de un servicio público.

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La recaudación de facturas públicas se convierte en la prueba principal de la campaña realizada por Electricidad del Líbano. After the cuts were launched on 2 November, contacts and settlement commitments were reported between EDL and debtor administrations. Sin embargo, la información disponible el 4 de noviembre no da una cantidad consolidada realmente recibida. Por consiguiente, la promesa de pago no permite aún medir el resultado financiero de la transacción.

La cuestión también ha llegado al Parlamento. On 3 November, Nabih Berri received the board of directors of EDL, chaired by Nassib Nasr. La delegación presentó su estrategia y sus programas para el sector. Sin embargo, esta reunión no es válida para el pago de los atrasos o la adopción de un calendario general.

Collection of Government Invoices: Three Separate Steps

La campaña se dirige a ministerios, instituciones públicas y municipios. En el momento de su puesta en marcha, el EDL había indicado que las medidas relativas a las organizaciones que no habían pagado y no se habían puesto en contacto para regularizar su situación. Esto puede llevar a la negociación antes de que se liquide toda la deuda.

Los compromisos comunicados incluyen pagos parciales y luego maturidades mensuales. Su alcance depende de las condiciones elegidas para cada organización. Las declaraciones disponibles no indican cuántos de estos arreglos ya se han firmado o cumplido.

Por lo tanto, hay que separar tres pasos. El primero es el contacto. El segundo es un acuerdo sobre un calendario. El tercero es el registro de un pago por EDL. Sólo este último establece una receta realmente recibida.

Una organización puede haber iniciado un procedimiento presupuestario sin que el dinero haya llegado todavía al proveedor. Por el contrario, un primer pago puede reducir el pasivo sin pagar todas las facturas. Un balance fiable debe aclarar estas situaciones en lugar de reunirlas bajo la regularización general.

Atrasos acumulados a diferentes tasas

La deuda de electricidad del gobierno reúne facturas de períodos muy diferentes. El archivo distingue los antiguos atrasos, vinculados al período 1992-2022 y a la tasa de 1.500 libras por dólar, de las facturas posteriores calculadas a 89.500 libras. Estos dos conjuntos no pueden compararse como si correspondieran a la misma base monetaria.

La fecha de una factura, el arancel aplicado y el importe pendiente deben ser conocidos antes de cualquier adición. Un total nominal de libras no es suficiente para medir el peso económico de décadas pasadas. El viejo stock también debe distinguirse del consumo actual.

Esta separación se refiere a los plazos. Un pago asignado a una factura reciente no prueba que se paguen los antiguos atrasos. Por el contrario, el pago de parte de la responsabilidad no garantiza que la organización financiará periódicamente su futura electricidad.

No confunda la interrupción e interrupción del servicio

Los organismos interesados realizan diferentes tareas: administración, servicios municipales, agua o telecomunicaciones. La pérdida del suministro de energía EDL puede requerir una operación generadora. No prueba automáticamente que el servicio prestado al público ha cesado.

Ogero informó de centros privados de electricidad pública y advirtió de un riesgo para las comunicaciones. El operador no anunció un desglose general del teléfono e Internet. El monitoreo establecerá por separado el estado de alimentación y cualquier perturbación detectada.

On 4 November, MP Ibrahim Kanaan stated on X that the cuts had reached water facilities, particularly in the North Metn. He accused public officials of charge users for the consequences of unpaid payments. Esta declaración política no es una encuesta técnica independiente de los sitios afectados.

Ese mismo día, tras un llamamiento del MP Bilal Abdallah, el director del establecimiento de aguas de Beirut y el Monte Líbano, Rabih Khalifé, aseguró que se había resuelto el problema de los pozos de Iqlim al-Kharroub para garantizar su funcionamiento y suministro a los habitantes. Este anuncio no especifica la cantidad de pago o programa. Por lo tanto, no se puede inferir que se incurrieron las deudas correspondientes.

EDL también pidió que no se distribuyeran nombres de organizaciones de corte sin confirmación. Por lo tanto, una lista de administraciones deudoras no debe transformarse en un mapa de edificios que no se encuentra actualmente.

El balance previsto debe cubrir los recibos

El próximo informe sobre el estatuto debe conciliar las sumas recibidas, los plazos acordados y las facturas que permanecen abiertas. También identificaría sitios y condiciones reconectados para mantener el servicio.

En esta etapa, los contactos notificados muestran una respuesta de las administraciones a la campaña. Aún no proporcionan un balance cuantificado de recuperación. La cantidad de pagos registrados por EDL sigue siendo los datos necesarios para medir lo que realmente ha cambiado desde el 2 de noviembre.

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