El fuego de artillería israelí atacó a Mansuri y Wadi Zebqin el miércoles 4 de noviembre. El primer informe, publicado a las 7.17 horas en Beirut, no especifica el número de proyectiles ni los puntos de impacto. No proporciona ningún equilibrio humano o material. Esta falta de información hace imposible concluir que no hay víctimas. Quedan por establecer los posibles daños y consecuencias para los habitantes, mientras que esta nueva información debe distinguirse de los bombardeos denunciados los días anteriores.

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El fuego de artillería israelí atacó a Mansuri y Wadi Zebqin en el sur del Líbano el miércoles 4 de noviembre por la mañana. A Lebanese news agency reported the bombing in a first report broadcast at 0717 hours in Beirut.

Mansouri y Wadi Zebqine se refirieron por la mañana

El informe menciona Mansouri y el Valle de Zebqine. No especifica el número de autobuses despedidos o los puntos de impacto. No hay registro humano o material acompañando esta información inicial.

La ausencia de un registro en el presente informe no permite concluir que no hay víctimas. Quedan por determinar los posibles daños y consecuencias para los habitantes. En esta etapa, la información disponible establece los disparos reportados esta mañana, sin permitir una evaluación completa de ellos.

Credit Line

Fotografía de la frontera sur del Líbano, de la biblioteca de fotos Libnanews. Esta imagen no representa los 4 tiros de noviembre en Mansouri o Wadi Zebqine. Foto: François el Bacha for Libnanews.com. Todos los derechos reservados.

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