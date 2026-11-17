El portavoz del Gobierno iraquí confirma la orden de entrar en las fuerzas armadas y el retraso en la retirada del Kataëb Hezbollah, sin especificar oficialmente su plazo.

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El Gobierno iraquí confirmó su decisión de llevar a las fuerzas armadas a Jurf al-Sakhr, también conocido como Jurf al-Nasr, y de fijar un plazo para la retirada de Hezbolá. Su portavoz Haider al-Aboudi anunció esta nueva etapa el lunes 16 de noviembre. No dice que la entrada de las tropas o la retirada del grupo ya hayan tenido lugar.

Un plazo confirmado, sin plazo oficial publicado

Al-Aboudi afirma que se ha detenido un retraso y que está cerca, sin indicar la fecha o hora de la entrevista. Afirma que los servicios pertinentes están listos para reanudar sus misiones en la zona. The Government presents this decision as the exercise of its responsibilities for security and protection of public resources.

El portavoz atribuyó al comité de investigación el descubrimiento de operaciones en oleoductos, dos plantas de refinación y tanques. Se refirió a las medidas de revocación y transferencia a la justicia. Estas declaraciones oficiales no constituyen una condena judicial de las personas u organizaciones implicadas.

Preparativos y desacuerdos comunicados, no establecidos combates

En su edición del 17 de noviembre,Al-Akhbardescribe los preparativos de seguridad alrededor de Jurf al-Sakhr y el riesgo de confrontación entre el gobierno y el Kataeb Hezbollah. The daily reports, based on unnamed sources, divisions within the Coordination Framework. Esta narrativa política sigue siendo distinta del anuncio oficial: no nos permite concluir que ha comenzado un asalto.

Una cuenta deShafaq News, publicado el 16 de noviembreTambién describió un desacuerdo sobre el uso de la fuerza, citando una fuente informada. Mencionó un plazo el viernes por la noche, objeciones de líderes políticos y refuerzos en ambas partes. Estos elementos convergen en cuentas de prensa, pero su confirmación independiente sigue siendo limitada por el anonimato de las fuentes. No se confirman plazos de vencimiento específicos en la entrevista oficial del portavoz.

El riesgo de confrontación no debe presentarse como una confrontación que ya ha ocurrido. La fórmula de un shock sin precedentes desde 2003, avanzada en esta cubierta, no se mantiene aquí como una observación histórica establecida. El problema verificable sigue siendo la decisión del gobierno de recuperar el control de seguridad e incertidumbre sobre las condiciones de su ejecución.

Un desarrollo después de las primeras inspecciones

Nuestraactualización anterior de encuestaspublicado el 14 de noviembre, distinguió la primera visita de la Comisión el 13 de noviembre de las conclusiones aún esperadas. El anuncio del Portavoz es una evolución: ahora se centra en el resultado de la investigación y la decisión de desplegarse. No permite que el control efectivo de la zona sea presentado como ya transferido.

Ejemplo de archivo: Policía Federal iraquí en Bagdad, 5 de abril de 2010. No muestra ni Jurf al-Sakhr ni las operaciones del 2026 de noviembre. Ejército de EE.UU. / Sgt. Melissa Bright, dominio público.

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