Teherán rechaza los cargos de la CNN. Trump reacciona, pero no se establece públicamente ningún ataque o decisión inminente para aprobar el acto.

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Irán rechazó el martes 17 de noviembre los cargos relativos a un posible ataque planeado en Washington. Donald Trump afirma tomar esta información en serio. Pero la evidencia hecha pública no hace posible presentar un ataque tan inminente o decidido.

A CNN investigation, not a published evidence file

En una encuesta publicada el 16 de noviembre,CNN, distribuida por CNN Newsourcecita a siete funcionarios no designados de Estados Unidos. Se refieren a información sobre opciones iraníes dirigidas a altos funcionarios estadounidenses con un dispositivo radiológico o arma química.

Sin embargo, la cadena pone de relieve las incertidumbres sobre las capacidades y la intención de avanzar hacia la acción. Lauren Bis, portavoz de la Casa Blanca, le dijo que en esta etapa no se identificó ninguna amenaza creíble para el territorio estadounidense. Esta respuesta oficial no debe ser borrada por supuestos anónimos.

Teherán niega

Esmail Baghaei, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, describió estas acusaciones como infundadas en un mensaje el martes, según elactas de las declaracionesEl representante iraní de las Naciones Unidas también había rechazado los cargos de armas químicas a la CNN.

Unocomunicado oficial iraní de fecha 16 de noviembreya denunció una campaña de denuncias que pretendía, según Baghaei, asustar a los ciudadanos y representar a Irán como una amenaza. Este texto anterior no es el mensaje específico del martes sobre la investigación de CNN: las dos posiciones deben permanecer distinguidas.

Trump hace una amenaza condicional

Preguntado en Manila el martes, Donald Trump advirtió a Teherán de consecuencias muy graves en caso de ataque. Eldespacho oficial libanésreporta esta reacción como parte de su desplazamiento asiático.

Por lo tanto, el alcance de la información sigue siendo limitado: una investigación basada en fuentes anónimas, una negación iraní y una reacción presidencial. Ni la advertencia de Trump ni la repetición de la historia de varios medios de comunicación es una verificación independiente del presunto proyecto.

Ilustración: El Capitolio en Washington, 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público. Esta imagen no representa una amenaza o evento del 17 de noviembre.

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