Los Leonid se miran el uno al otro antes del amanecer del 18 de noviembre, después del atardecer de la Luna. La NASA evoca quince meteoros por hora en condiciones ideales, a menudo menos en la práctica. Luces urbanas, nubes y horizonte claro determinan la visibilidad. Aquí están los marcadores para preparar una observación sin esperar una tormenta.

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Los Léonides ofrecen una cita para los entusiastas del cielo nocturno antes del amanecer del 18 de noviembre de 2026. En su boletín de noviembre, la NASA asesora en las primeras horas del 17 y 18, después del atardecer. Sin embargo, debemos esperar una actividad modesta, no una lluvia continua de estrellas de tiro.

La NASA reporta alrededor de 15 meteoros por hora en condiciones ideales, mientras observa que la mayoría de los observadores verán menos. Este número no es una garantía para cada lugar ni una tasa regular. Las nubes, las luces urbanas y la porción visible del cielo pueden reducir enormemente el espectáculo.

Observa a los leonitas antes del amanecer, después de la Luna

El boletín de la American Meteor Society publicado el 16 de noviembre coloca el máximo alrededor del 18 de noviembre. Indica que la Luna, en el primer trimestre del 17, se sitúa alrededor de la medianoche en la hora local. Una ventana más oscura se abre antes del amanecer.

Estas indicaciones no establecen un tiempo universal. El escenario de la luna y el comienzo del atardecer dependen de la posición del observador. El momento útil es después de la desaparición de la luz lunar, pero antes del cielo comienza a iluminarse.

Para ver, la NASA recomienda una ubicación oscura y unos treinta minutos de adaptación ocular. Gran parte del cielo debe ser abrazado, en lugar de buscar un punto específico. Una manta o silla reclinable le permite esperar más cómodamente en la noche fría.

El León da su nombre a los meteoros

Las trayectorias de los Leonidas parecen provenir de la constelación del León. Esta dirección aparente se llama el radiante. No significa que las partículas realmente vengan de esta constelación. Pertenecen a la pista de escombros que dejó el cometa 55P/Tempel-Tuttle.

Cuando la Tierra cruza esta corriente, pequeñas partículas entran en la atmósfera y producen rastros de luz. Los Léonides están entre los meteoros rápidos, con una velocidad de entrada cercana a 70 kilómetros por segundo.

La American Meteor Society informa que su radiante está mejor colocado hacia el este al final de la noche. Sin embargo, recomienda no mantenerlo en el centro del ojo: los meteoros también aparecen en otras partes del cielo. Desde el hemisferio sur, el enjambre sigue siendo observable, pero su posición es menos favorable.

¿Por qué no todas las previsiones dan la misma figura

El boletín semanal de la American Meteor Society menciona alrededor de tres Leonids por hora en el hemisferio norte. Esta cifra corresponde a sus estimaciones para la noche del 14 al 15 de noviembre, antes del máximo. Por lo tanto, no debe compararse directamente con los 15 posibles meteoros en las condiciones ideales citadas por la NASA para las mañanas siguientes.

Los calendarios generales también pueden presentar fechas diferentes a las de los recientes boletines de observación. Para esa noche, la información es del boletín mensual de la NASA del 2 de noviembre y el pronóstico semanal publicado el 16 de noviembre.

La preparación más útil sigue siendo local: comprobar la cubierta de nubes, horarios lunares y acceso seguro a la ubicación elegida. En el Líbano como en otros lugares, un pronóstico astronómico favorable no garantiza un cielo claro ni la posibilidad de alejarse de las zonas iluminadas.

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