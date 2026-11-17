En Francia, Coface estima que la AI está asociada con 25.000 vacantes menos en el tercer trimestre de 2026. Esta cifra no mide redundancias. El estudio arroja luz sobre la desaceleración de la contratación, cuyo alcance debe distinguirse de la abolición del empleo y de los cambios generales en el mercado laboral.

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Una primera señal numérica es mostrada por el AIA y los reclutamientos en Francia: alrededor de 25.000 menos vacantes en el tercer trimestre de 2026, según un estudio de Coface publicado el 17 de noviembre. Este resultado se relaciona con anuncios en France Travail. No constituye un recuento de despidos o pruebas de que 25.000 empleados han sido reemplazados por software.

Los economistas Axelle Arquié y Aurélien Duthoit acercan la exposición de oficios a la automatización de la evolución de los anuncios. Su estimación, retransmitida por una agencia de noticias, pone el efecto en las necesidades de contratación expresadas por las empresas. Esta es una medida diferente del número de personas que ya están de servicio.

La distinción cambia la lectura de la figura. Una empresa puede renunciar a una contratación planificada sin eliminar un trabajo existente. También puede retirarse, renovarse o satisfacer múltiples necesidades. Pasar directamente de los anuncios a los desempleados confundiría varias etapas de contratación.

IA y reclutamiento: ¿qué medidas tienen las 25.000 ofertas?

El indicador AI-LERT, desarrollado por Coface y el Observatorio de Empleos Amenazados y Emergentes, utiliza las ofertas Francia Travail desde el primer trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2026. El método descrito en la prensa francesa compara las trayectorias de las profesiones según su exposición, alrededor del lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022.

Por lo tanto, no se trata de encontrar 25.000 cartas de los empleadores que asignan cancelación a la inteligencia artificial. El enfoque busca una brecha estadística entre los acontecimientos observados. La cifra se refiere a una estimación de menos reclutamientos anunciados dentro del ámbito de examen, no a un registro administrativo de aboliciones.

El resultado detallado retransmitido por una agencia de noticias combina una exposición del 10% de tareas con una disminución del 12,4% en los anuncios del tercer trimestre. Esta tasa no es una disminución del 12,4% en todos los trabajos franceses. Tampoco significa que cada empresa hubiera reducido su fuerza de trabajo en esa proporción.

Indicador Lo que mide Lo que no mide 25 000 ofertas menos estimadas Falta de T3 2026 anuncios atribuidos a AI por los autores 25.000 despidos registrados Exposición de tareas Potencia de automatización Sustitución efectiva Hires Empleo Número total de empleados

Una exposición técnica no es un puesto condenado

El mapeo publicado anteriormente por Coface y OEM ayuda a entender este enfoque. Descompone 923 ocupaciones en tareas y luego acciones básicas. Evalua su potencial de automatización, teniendo en cuenta en particular su importancia y frecuencia.

Este estudio distingue explícitamente entre la capacidad técnica y la destrucción neta del empleo. No tiene en cuenta, en su grado bruto, todos los cambios en la demanda, las nuevas tareas o los obstáculos al despliegue. La ciencia informática, las actividades administrativas, las finanzas y ciertas profesiones creativas están entre las familias en riesgo. Existen otras limitaciones a las actividades físicas o altamente relacionales.

La automatización de parte del trabajo puede producir varios efectos. En actividad constante, una empresa puede reducir sus necesidades laborales. Si baja sus precios o vende más, también puede utilizar el tiempo ahorrado para aumentar su producción. Por consiguiente, el potencial de la tecnología no es suficiente para determinar el equilibrio final de los empleos.

El Banco de Francia también observó una desaceleración

Una investigación separada, presentada por el Banco de Francia el 8 de octubre, proporciona información adicional. Sigue las contrataciones y propósitos de CDI entre enero de 2019 y marzo de 2026, en lugar de anuncios. Entre los jóvenes de 21 a 29 años, las contrataciones para las ocupaciones más expuestas fueron alrededor del 28% por debajo de su nivel de noviembre de 2022. El descenso es del 8% en las ocupaciones menos expuestas.

Esta comparación no muestra que la AI solo explica los 20 puntos de diferencia. Los investigadores señalan que las empresas de usuarios no son seleccionadas aleatoriamente. Su encuesta mide el uso declarado a principios de 2026, mientras que las diferencias de contratación comienzan antes.

Los propósitos del contrato también disminuyen. En las empresas que informaron de un uso intensivo de la IA, los autores no observaron una diferencia estadísticamente clara en el empleo total. La señal se lee más en la facturación del personal y nuevos alquileres que en una reducción inmediata.

La figura no es suficiente para aislar toda causalidad

Las dos obras no deben ser agregadas juntas. La publicidad y la contratación no son dos trabajos separados. Sus períodos, poblaciones y medidas de exposición también difieren. Su acercamiento permite examinar el canal de reclutamiento, no destruir un total nacional de empleos.

Para medir un efecto causal, la comparación debe distinguir la tecnología de otros cambios en las ocupaciones. Una caída de pedidos, una inversión sectorial o un cambio en los canales de contratación también pueden reducir los anuncios. El acceso al protocolo detallado, pruebas de robustez e incertidumbres estadísticas sigue siendo necesario para evaluar con precisión la estimación Coface.

Tampoco debería el resultado trimestral transformarse mecánicamente en un balance anual. Multiply 25,000 by four describes a constant rate of extrapolation, not four actually observed quarters. El agravamiento, la estabilización o el rebote de reclutamiento alteraría este cálculo.

Por lo tanto, el siguiente punto a seguir será la persistencia de esta brecha en las ofertas, luego su traducción a los contratos efectivamente firmados. La medición de los anuncios puede detectar cambios tempranos. Los datos sobre el empleo y la fuerza de trabajo se utilizarán para verificar hasta qué punto se transmite al mercado laboral.

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