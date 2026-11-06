Youssef Raji discutió con el ministro canadiense de Transporte Steven MacKinnon la posibilidad de un enlace aéreo directo entre Líbano y Canadá. Ambos funcionarios acordaron continuar los debates por los canales apropiados, según el informe del 5 de noviembre. No se ha anunciado ningún transportista, aeropuerto, calendario o lanzamiento comercial. El tema fue uno de los debates celebrados en Ottawa, donde el Ministro del Líbano también se reunió con el Ministro de Inmigración y el Presidente de la Cámara de los Comunes.

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El Ministro de Relaciones Exteriores libanés Youssef Raji discutió con el Ministro de Transporte del Canadá Steven MacKinnon la posibilidad de establecer un vínculo aéreo directo entre el Líbano y el Canadá. Según el informe publicado el jueves 5 de noviembre, ambos funcionarios acordaron continuar el caso por los canales pertinentes de ambos países.

La reunión es parte de la visita de Raji a Ottawa. El Ministro hizo hincapié en la importancia de ese enlace para la comunidad libanesa en el Canadá. No hay constancia de ninguna decisión de ponerse en servicio.

Vuelo directo Líbano-Canadá: seguimiento acordado

The agreement reported concerns the continuing of exchanges between the authorities concerned. No especifica qué aeropuertos se servirían, la empresa que operaría la ruta, o la frecuencia de los vuelos.

No se anunció el programa de lanzamiento. En esta etapa, el tema es, por tanto, una cuestión de debates bilaterales. Los minutos no permiten que un nuevo servicio sea presentado como autorizado o disponible en la reserva.

Diáspora en el Centro de Intercambio de Ottawa

Raji también se reunió con el Ministro Canadiense de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Lena Metlege Diab. La reunión se centró en las relaciones entre ambos países y la situación de la comunidad libanesa. El Ministro elogió el papel de los canadienses de ascendencia libanesa en el mantenimiento de vínculos con su país de origen.

En el Parlamento, se reunió con el Presidente de la Cámara de los Comunes, Francis Scarpaleggia. Reafirmó el apoyo canadiense al Líbano e informó a sí mismo de sus necesidades, la situación en las negociaciones Sur y Líbano-Israelí.

Raji describió las dificultades asociadas con los ataques israelíes y reafirmó el compromiso del Gobierno de restablecer su autoridad en todo el territorio. Estos intercambios diplomáticos acompañan la parte aérea de la visita, sin constituir un nuevo anuncio de ayuda.

Las autoridades competentes deben vigilar ahora el registro de vuelo directo. El registro no menciona una reunión técnica ya programada o un compromiso contraído por una aerolínea.

MEA Airbus A320 despegando de Beirut, 14 de junio de 2014. Archivos ilustrativos; No se ha anunciado ningún operador para el proyecto Líbano-Canadá. Foto: Flo Weiss / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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