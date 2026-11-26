La controversia se refiere a las declaraciones 2020–2024, diferencias de tipos de cambio y disposiciones sobre bonos del euro. Un ejemplo separa las escrituras disputadas.

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En su comunicado de prensa de 16 de noviembre, la Asociación de Bancos del Líbano impugna la solicitud del Ministerio de Finanzas de corregir las declaraciones fiscales de 2020 a 2024. Dos entradas están involucradas: el efecto del intercambio en cuentas de libros y el tratamiento de las provisiones para pérdidas en bonos del euro. Uno se refiere a la conversión de cantidades, la otra al valor recuperable de valores.

Un título, dos unidades de medición

Una seguridad ficticia adquirió $100 cuando la tasa de conversión contable es de 1.500 libras por dólar. Su valor convertido es de 150.000 libras. Si la seguridad vale sólo $25 y la tasa utilizada es ahora £89.500, el valor convertido es £2.237.500. El titular perdió $75 en valor de mercado, mientras que la cantidad convertida aumentó en 2.087.500 libras. Este ejemplo no es un método impuesto prescrito ni un balance bancario. Aisla el efecto combinado de la disminución de valores dolares y la depreciación de la libra.

Los bancos sostienen que la diferencia de conversión por sí sola no constituye una ganancia en efectivo o un aumento equivalente en su capacidad de pago. El ejemplo muestra por qué. Sin embargo, la única pérdida de la seguridad en dólares no permite calcular el impuesto: la tasa aplicable a cada año fiscal, la fecha de la transacción y las reglas que distinguen un ajuste de balance de un beneficio imponible. Una venta y una simple revaloración al final del ejercicio financiero no implica los mismos flujos.

La disposición plantea una pregunta diferente

La disposición reconoce el riesgo de no recuperar una deuda. Reduce el resultado contable cuando se constituye, pero su deducibilidad fiscal depende de la ley aplicable y de la situación de cada seguridad. La reintegración de una disposición en la base significa no tratarla como una carga tributaria en esta etapa; Esto no anula la pérdida económica. Si se ha deducido una disposición, queda por considerar la forma de abordar una posible recuperación futura cuando las perspectivas de recuperación mejoran.

La Asociación de Bancos pide una respuesta legislativa y anunció cierres de advertencia el miércoles. Su declaración no es una decisión judicial. Para determinar la carga de la prueba, la base de la administración, sus instrucciones de cálculo y, en el caso de controversias individuales, las decisiones sobre los expedientes correspondientes deben estar disponibles. La huelga no permite presumir el resultado de una apelación o determinar qué cada banco tendrá que pagar.

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