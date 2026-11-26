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Miles de personas se reunieron el jueves 26 de noviembre cerca de la ciudadela de Erbil para denunciar las decisiones de Bagdad sobre puestos fronterizos y petróleo. También se produjeron manifestaciones en Dohuk. La movilización tuvo lugar el día después de una decisión del Tribunal Supremo Federal y una declaración del gobierno regional del Kurdistán desafiando las medidas anunciadas por el gobierno central.

Reuniones en Erbil y Dohuk

En Erbil, el mitin tuvo lugar al pie de la ciudadela, a la llamada de la gobernación. Muchos participantes levantaron la bandera del Kurdistán iraquí. Varios informes sobre el terreno también dan fe de una movilización en Dohuk. No hay un conteo consolidado oficial para cuantificar la asistencia a las diversas reuniones.

Federal Border and Oil Measures

El martes, el gobierno del Primer Ministro Ali al-Zaidi anunció medidas para colocar los cruces fronterizos en la región bajo administración federal y reanudar la gestión de ciertos depósitos previamente bajo control kurdo sobre el terreno. Bagdad lo describe como una medida contra el contrabando. El miércoles, el Tribunal Federal confirmó la jurisdicción federal sobre la seguridad fronteriza internacional y las operaciones petroleras. También distinguió esta competencia de la administración aduanera, que debe coordinarse con las autoridades regionales y locales.

El gobierno regional afirma que las medidas inciden en sus derechos constitucionales. En su declaración de 25 de noviembre, el orador pide que se aplique plenamente la Constitución, incluido el artículo 140 sobre los territorios en disputa, y dice que apoya la lucha contra el contrabando en todo el Iraq. Por lo tanto, el desafío se refiere a la autoridad que aplicará las medidas y cómo lo hará, no sólo la distribución de los ingresos. Los eventos del jueves no muestran que la administración de correos o la gestión de depósitos ya ha cambiado.

Archivo fotográfico: la ciudadela de Erbil, 20 de septiembre de 2017. Levi Clancy / Wikimedia Commons, CC0. Este cliché no muestra la manifestación.

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