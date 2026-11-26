El 26 de noviembre el Gobierno británico presentó un proyecto de ley para implementar dos acuerdos con la UE. Los controles y el muestreo no cambian inmediatamente.

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El jueves 26 de noviembre, el Gobierno británico presentó su proyecto de ley de asociación europea. El texto debería permitir al Reino Unido aplicar dos acuerdos negociados con la Unión Europea: uno sobre controles sanitarios y fitosanitarios y otro sobre la aproximación de los mercados de carbono. El depósito de texto no elimina ningún control por sí mismo.

Menos certificados para el comercio agroalimentario

Ambas partes anunciaron el fin de las negociaciones en la cumbre del 20 de noviembre. Para el comercio entre el Reino Unido y la Unión, el Acuerdo de Salud prevé la abolición de la mayoría de los certificados y controles que se aplican ahora a los animales, productos de origen animal y plantas afectadas. Londres cita salchichas frescas, patatas de semillas y mejillones como productos cuyo acceso al mercado europeo sería facilitado. Ambas partes se aplican a partir del 1 de marzo de 2028.

El plan también prevé la simplificación de ciertos intercambios entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, junto con el marco Windsor. No pone en tela de juicio las normas específicas para el acceso de Irlanda del Norte al mercado único. Los menores costos de certificación anunciados por Londres no son una caída de precio ya observado en las tiendas.

Un horario diferente para el carbono

El segundo acuerdo debería permitir el reconocimiento mutuo de las prestaciones de emisión. El objetivo es operar este enlace desde el 1 de enero de 2028. Una vez concluidos los procedimientos, las mercancías afectadas podrían beneficiarse de exenciones recíprocas de los mecanismos de ajuste del carbono en las fronteras. Los 6.500 millones de libras citados por el gobierno representan el valor estimado de las exportaciones británicas interesadas, en particular el acero y el aluminio, y no la cantidad de los levies evitados.

The UK Government states that it will align itself with European rules in the areas covered and will be consulted in advance on their development. Se prevé el escrutinio parlamentario de normas nuevas o modificadas. La etapa del 26 de noviembre tiene por objeto dar al gobierno los medios legales para aplicar los acuerdos; No se aplica a la aprobación de la ley ni a la entrada en vigor de los dos acuerdos.

Archivo fotográfico: Edificio Europa del Consejo Europeo en Bruselas, febrero 2016. Samynandpartners / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

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