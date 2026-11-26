Los transportistas de contenedores cruzaron Suez de nuevo en noviembre y dos armadores anunciaron el regreso de un servicio a través del canal. Este movimiento no garantiza demoras más cortas al Líbano ni una reducción de fletes. Una sobrecarga estacional anunciada para el 25 de noviembre ilustra esta diferencia.

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Dos transportistas de contenedores de Evergreen y Ocean Network Express cruzaron el Canal de Suez los días 8 y 15 de noviembre de 2026, según la Autoridad del Canal. Maersk y Hapag-Lloyd anunciaron que Suez regresaría a un servicio común entre India y Europa. Para los importadores libaneses, estas decisiones no constituyen un cambio de servicio o una disminución de los precios de flete.

El regreso de Suez decide línea por línea

Un pasaje señalado no tiene el mismo alcance que un cambio de servicio. Los dos tránsitos anunciados por la Autoridad Egipcia muestran que los transportistas de contenedores de estas empresas han vuelto a tomar el canal. No proporcionan información sobre la regularidad de los siguientes pasajes o sobre la parte de su flota que pasa a través de Suez.

Maersk y Hapag-Lloyd siguieron anunciando la sustitución del desvío con el Cabo de Buena Esperanza por uno de sus servicios comunes. Los dos armadores esperan una entrega más rápida, sin publicar ninguna medida de la ganancia ya obtenida. Maersk señala que los cambios en otras líneas siguen vinculados a los acontecimientos en el Mar Rojo.

En octubre, más pasajes y recetas

Las cifras de octubre publicadas por la Autoridad del Canal se utilizan para medir la reanudación de la asistencia antes de estos pasajes de noviembre. El número de tránsitos, todo tipo de buques, aumentó en alrededor del 32% durante un año. Los ingresos casi se duplicaron. Estos dos indicadores no indican cuántos contenedores estaban a bordo o qué puertos recibieron las mercancías.

Canal de Suez Octubre 2025 Octubre 2026 Transits, todos los barcos 1 128 1 490 Ingresos del Canal 373 millones de dólares 724 millones de dólares

Para el Líbano, el servicio y el precio siguen siendo separados

CMA CGM enumera un enlace directo entre Asia y los puertos de Beirut y Trípoli. Esta oferta comercial no atestigua un cambio reciente de ruta para el servicio libanés ni la realización de una escala anunciada. Por lo tanto, los dos tránsitos en Egipto no permiten un aumento del tiempo para llegar al Líbano.

El mismo armador anunció una sobrecarga de temporada alta para las cargas del 25 de noviembre. Se dirige a los envíos desde los principales puertos de Asia a los puertos base mediterráneos y norteafricanos: $800 por contenedor de 20 pies, $1,600 por contenedor de 40 pies. Desde China, se puede incluir en flete. También pueden aplicarse cargos de manejo, combustible o locales.

Estas sumas no son una estimación de costos para Beirut o Trípoli. El aviso no vincula esta sobrecarga a un incidente de seguridad. Para comparar dos ofertas, la tarifa básica no es suficiente: comprobar el puerto de llegada, la fecha de carga, los cargos incluidos y el tiempo anunciado para el envío en cuestión.

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