En Rennes, el jurado de la secundaria coronaba « JE », la novela de Lilia Hassaine que le dice a Jane Eyre desde el punto de vista de la primera esposa de Rochester.

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Lilia Hassaine ganó el jueves 26 noviembre el 39egoncourt High School PrizeIE, publicado por Gallimard. El jurado nacional anunció su elección en Rennes City Hall. En su cuarta novela, el escritor cuenta la historia de la primera esposa de Rochester, que lectores deJane Eyreconoce bajo el nombre de Bertha.

La primera esposa de Rochester cuenta su propia historia

La novela se abrió en Jamaica en 1831. Antoinette Cosway se reunió con Edward Rochester, un inglés a quien atrapó antes de medir su control sobre ella. Donde la novela de Charlotte Brontë hizo que Bertha apareciera principalmente a través de lo que los otros personajes dicen sobre ella, Hassaine confía la narrativa a Antoinette. La joven vuelve a los acontecimientos que la llevaron de Jamaica a la mansión inglesa donde su esposo la mantuvo encerrada.

Este cambio en la narrativa tiene un precedente:The Sargasse PrisonerJean Rhys ya había imaginado la vida de Antoinette antesJane Eyre. Hassaine toma el carácter para seguir, en la primera persona, la transición de la seducción al aislamiento. Su libro fue publicado el 20 de agosto en la Colección Blanca de Gallimard.

Doce estudiantes de secundaria separaron a cinco finalistas

El jurado nacional estuvo integrado por doce delegados nombrados al concluir las deliberaciones regionales del 23 de noviembre. Cinco novelas permanecieron en competencia: además de la de Lilia Hassaine,Skinningde Louise Chennevière,Nosotros también– Anne Godard,Joseph en la noched-Olivier Grondeau yEn el otro lado del lagopor Sylvain Prudhomme. Casi 2.000 estudiantes participaron en la edición 2026, organizada por el Ministerio de Educación Nacional y Fnac.

Lilia Hassaine ya había recibido el Renaudot de estudiantes de secundaria en 2023 porSinopsisElla tiene éxito Nathacha Appanah, distinguida en 2025 paraNoche en el corazón. Para 2022, el Goncourt de estudiantes de secundaria había recompensadoBeirut-sur-Seinepor Sabyl Ghoussoub. Después de la proclamación en Rennes, el premio 2026 fue programado para las 6:30 p.m. en la Asamblea Nacional de París.

Archivo de retratos : Librería Mollat / Wikimedia Commons,CC BY 3.0Libnanews.

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