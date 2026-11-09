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Carretera de Beirut: 60 años en los ferrocarriles
Inaugurado en 1905 bajo el mandato otomano, el tranvía eléctrico de Beirut enlaza Ashrafieh, Hamra y el centro de la ciudad durante seis décadas. Más que un transporte, atraviesa la vida cotidiana: conversaciones con el conductor, niños vendiendo periódicos, cruzando la Plaza de los Mártires en pleno apogeo. Destrozado por el automóvil a finales de la década de 1950, la red se cerró permanentemente en 1965, pero permaneció grabada en la memoria de los Beirutins.
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