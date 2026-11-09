7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Carretera de Beirut: 60 años en los ferrocarriles

Inaugurado en 1905 bajo el mandato otomano, el tranvía eléctrico de Beirut enlaza Ashrafieh, Hamra y el centro de la ciudad durante seis décadas. Más que un transporte, atraviesa la vida cotidiana: conversaciones con el conductor, niños vendiendo periódicos, cruzando la Plaza de los Mártires en pleno apogeo. Destrozado por el automóvil a finales de la década de 1950, la red se cerró permanentemente en 1965, pero permaneció grabada en la memoria de los Beirutins.

Vea el vídeo original en YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews