IEA explora varias respuestas al choque Ormuz en su World Energy Outlook 2026. Diversificar carreteras y proveedores no es suficiente para eliminar la dependencia regional. Para los importadores, la reducción del riesgo también implica el consumo, la red eléctrica y la financiación de las inversiones necesarias.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El World Energy Outlook 2026, publicado por la Agencia Internacional de Energía el 19 de noviembre, plantea una cuestión que va más allá de la rebote inmediata de la oferta: ¿cómo se puede reducir la exposición al Estrecho Ormuz de manera sostenible? Su respuesta combina la diversificación de los suministros y un menor consumo de combustibles importados. No promete ninguna pérdida de riesgo o independencia del Oriente Medio.

Escenarios, no un pronóstico de reapertura

La distinción es esencial. Los dos escenarios basados en las políticas existentes o propuestas oficialmente implican una relajación gradual de las restricciones a las exportaciones del Golfo y el tránsito sin trabas por el Estrecho para finales de 2027. Este supuesto de modelado no es un calendario diplomático anunciado, por mucho menos una garantía.

La OIE también examina respuestas adicionales que los gobiernos están considerando sin formalizar necesariamente, así como un caso de muy baja dependencia de Ormuz. Estos ejercicios combinan nuevas oportunidades de envío, suministros fuera del Golfo y menor demanda de los importadores. Ninguno es un pronóstico definitivo.

Cambiar el camino no cambia todo

El resultado más importante, por lo tanto, no es la perspectiva de simplemente mover las corrientes. Incluso en su caso extremo de baja dependencia de Ormuz, el organismo mantiene su posición en el Oriente Medio como la región líder en la exportación de petróleo. La reducción de la exposición al paso del mar no significa eliminar la exposición a la inestabilidad regional.

El gas natural licuado tiene otra limitación: la AIE no mantiene una solución de circunvención factible para las exportaciones del Golfo. La seguridad de los importadores entonces depende más de la diversificación de los proveedores y de los usos a los que pueden sustituir otra energía. Por lo tanto, el petróleo y el gas no tienen la misma flexibilidad.

El proyecto de ley también se juega en redes

Para los países importadores, la educación económica es doble. El menor consumo de petróleo y gas puede limitar la exposición a choques externos. Pero la electrificación mueve algunas de las necesidades a redes, almacenamiento y gestión de puntos de demanda. La adición de capacidad de producción sin permitir que la electricidad sea transportada y disponible en el momento adecuado no es suficiente.

El análisis de seguridad energética del IEA también destaca la importancia de la financiación inicial. Las economías capaces de invertir pueden reducir sus gastos de importación, mientras que un alto costo de capital dificulta esta transformación. Esto no es una promesa de una reducción inmediata de las facturas: hoy debemos financiar equipos cuyas ganancias se extendieron con el tiempo.

Por último, la seguridad y la descarbonación no se fusionan automáticamente. El uso prolongado del carbón también puede ser una respuesta a la búsqueda de recursos internos. El informe describe así varias opciones posibles después del choque, no una transición ya adquirida.

Ilustración: petrolero en el mar, foto de los aficionados de Libnanews. Fecha de disparo y ubicación no establecida; Esta imagen no documenta un pasaje actual en el Estrecho de Ormuz. © Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews