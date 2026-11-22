Hakan Fidan confirma que Turquía está ayudando a Arabia Saudita a defenderse. The Minister states that Ankara has not taken any decision on the presence of Turkish soldiers in Yemen. La ley turca que aprueba el Acuerdo de Meca entró en vigor el 14 de noviembre, sin constituir una autorización para su despliegue.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Hakan Fidan confirmó el sábado 21 de noviembre que Turquía apoyaba la defensa de Arabia Saudita. El Ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que Ankara no había adoptado ninguna decisión sobre la presencia de soldados turcos en el Yemen. Este desarrollo distingue la ayuda ya prestada a Riad de una intervención en territorio yemení.

El apoyo a Riyadh no es una decisión para enviar tropas

Cuando se le preguntó en la televisión turca sobre la alianza Mecca, Hakan Fidan dijo que « no se tomó ninguna decisión sobre la presencia de soldados en Yemen ». Agregó que ya se había proporcionado la asistencia necesaria para la defensa a Arabia Saudita. The Minister mentioned technical assistance and recalled that cooperation between Ankara and Riyadh in the defence industry preceded the pact.

El grado se refiere a la decisión de Ankara en el momento de la entrevista. The Head of Diplomacy neither announced any intervention in Yemen nor excluded that a different decision could be taken afterwards. También explicó que, a su juicio, el compromiso de las tropas con la guerra requiere una decisión parlamentaria. Su declaración no constituye un nuevo mandato ni un calendario para el envío.

Este desarrollo viene como el intercambio de huelgas entre la coalición dirigida por Riad y los Houthis alimentan el debate sobre el papel de los aliados saudíes. El viernes 20 de noviembre, la coalición pidió a los civiles que abandonaran el puerto de Hodeida. Los Houthis amenazaron con tomar represalias si el puerto fue atacado. Fidan afirmó que la ayuda ya prestada era para la defensa de Arabia Saudita.

Lo que el Parlamento turco ha aprobado

Firmada en Meca el 7 de agosto de 2026, el Acuerdo Conjunto de Defensa reúne a Turquía, Arabia Saudita y Pakistán. El 5 de octubre, en Riad, los tres países anunciaron su intención de traducir sus compromisos colectivos en medidas concretas para defender el reino, de conformidad con sus leyes nacionales. El comunicado tenía por objeto apoyar a Arabia Saudita, sin anunciar ningún despliegue en el Yemen.

El 5 de noviembre el Parlamento turco aprobó la Ley No 7597, que autoriza la ratificación del Acuerdo. Aprobada por el Presidente el 13 de noviembre, esta ley se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial de Turquía, con arreglo al número 33430, y entró en vigor ese mismo día. Esta fecha se refiere al derecho turco: no establece el cumplimiento de todas las formalidades internacionales del pacto ni la decisión de enviar soldados a otro país.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews