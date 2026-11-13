Inflación regional: Lo que dicen los gaps

Los índices de precios regionales aumentaron en septiembre de 2026, pero a diferentes tasas. La versión de CAS el 21 de octubre compara seis variaciones mensuales. No permite clasificar los niveles de precios, ni permite atribuir diferencias a los gastos específicos. In Nabatiyah, much of the price had to be charged for lack of effective collection. Esta reserva debe mantenerse para interpretar los resultados sin tener que decir más.

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En septiembre de 2026, el índice de precios al consumidor aumentó en las seis regiones presentadas por la Oficina Central de Estadística. Los aumentos mensuales oscilan entre el 1,10% en el norte y el 2.30% en el Bekaa. Estas diferencias no clasifican las regiones según su costo de vida. En Nabatiyé, la comparación requiere precaución adicional: gran parte del precio tenía que ser acusado por falta de registros reales.

La inflación regional proporciona información sobre los movimientos de precios, no sobre la cantidad necesaria para vivir en cada territorio. La versión de CAS emitida el 21 de octubre de 2026 compara los índices de septiembre a agosto. Este período de referencia debe mantenerse antes de la interpretación.

En el plano nacional, el aumento es del 1,35% en un mes y del 17,53 % en doce meses. La primera tasa describe la transición de agosto a septiembre de 2026. El segundo compara el 2026 de septiembre al 2025 de septiembre. Las variaciones regionales del comunicado son mensuales y no pueden compararse directamente con la tasa anual del 17,53%.

Seis variaciones, mismo período

El CAS presenta los siguientes resultados para Septiembre 2026 en comparación con Agosto 2026:

Región según CAS News Release Cambio mensual en el CPI Beirut +1.45% Monte Líbano +1,24% Líbano septentrional +1.10 % Bekaa +2.30 % Líbano meridional +1,17 % Nabatiyah +1.65%

La Bekaa muestra el mayor aumento entre estos seis resultados. La brecha con el Norte es 1.20 punto porcentual. Esta es una diferencia entre dos tipos de cambio, no una diferencia del 1.20 % entre los precios en estas regiones.

Un aumento más rápido no prueba que el nivel de inicio fue más alto. Para fines ilustrativos, una cesta de 100 a 102 unidades está aumentando en un 2%. Una cesta de 200 a 202 aumenta en 1%, mientras que sigue siendo más caro. Este ejemplo aritmético no describe ninguna región libanesa; muestra por qué la tasa de aumento y el nivel de precios son dos cuestiones distintas.

In Nabatiyah, the limit of collection

La nota adjunta al comunicado de prensa debe acompañar la lectura de la tabla. The CAS indicates that collection difficulties persist, particularly in Nabatiyah. Dado que la mayoría de los precios reales no se pudieron recoger, el cálculo se basa en un gran número de precios imputados.

El impulso consiste en reemplazar una observación perdida con un valor estimado utilizando un método estadístico. La tasa publicada sigue siendo la del CAS, pero no todos sus datos deben ser presentados como precios registrados directamente en el lugar.

El comunicado de prensa no proporciona el número preciso de encuestas reemplazadas o un margen de incertidumbre para probar el alcance de las diferencias regionales. El resultado de Nabatiyé no debe alimentar una clasificación demasiado asertiva. El alcance de las imputaciones es información esencial sobre la medida misma.

Lo que la tabla no explica

Las seis tasas agregadas no son suficientes para atribuir diferencias a alquileres, transportes, alimentos u otros artículos. A fin de determinar las contribuciones, se necesitarán acontecimientos detallados y pesos pertinentes. El comunicado regional no los presenta.

Tampoco conduce a la conclusión de que un hogar en la Bekaa habría incurrido exactamente en un 2,30% de los gastos adicionales. El presupuesto realmente pagado depende de los productos comprados, las cantidades, la vivienda y los servicios utilizados. Un índice regional sigue siendo una medida agregada, no un estado de contabilidad para cada familia.

Por último, un mes no es suficiente para establecer una tendencia territorial sostenible. Una serie de meses nos permitiría ver si las diferencias persisten, estrechas o inversas. Debe ir acompañado de información sobre las condiciones de recogida para distinguir los movimientos observados de los límites de medición.

Por lo tanto, las cifras de septiembre proporcionan un punto de referencia preciso: los índices han aumentado en las seis regiones a diferentes tasas. Para pasar de esto a una comparación de costo de vida, o una explicación de las diferencias, se necesitarían más datos. La publicación de detalles regionales y la parte de los precios imputados haría que esta lectura fuera más robusta.

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