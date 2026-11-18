La OMS y el PNUMA presentaron una nueva evaluación global del disruptor endocrino el 17 de noviembre de 2026, la primera actualización importante desde 2012. Ha aumentado el conocimiento de sus efectos, especialmente durante períodos de desarrollo sensibles. En el informe también se destacan las limitaciones de los datos y la dificultad de evaluar las mezclas. No predice la enfermedad de una persona por exposición. Una síntesis complementaria ofrece opciones de política para los gobiernos y las empresas.

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The World Health Organisation and the United Nations Environment Programme presented a new evaluation of endocrine disruptors on 17 November 2026 in Geneva. Estas sustancias pueden alterar la función hormonal y provocar efectos nocivos. La exposición puede comenzar antes del nacimiento.

La novedad no es el descubrimiento de este fenómeno. El documento actualiza la evaluación global de 2012, basada en la investigación acumulada desde entonces. Amplia las áreas estudiadas y examina formas de reducir la exposición.

Interruptores endocrinos: evidencia para ser distinguido

La síntesis científica es un conocimiento mejorado del desarrollo cerebral, la reproducción, la tiroides y el metabolismo. Subrayó la importancia de períodos sensibles, incluido el desarrollo fetal y la pubertad. Algunos efectos pueden ocurrir mucho después de la exposición.

Sin embargo, no todos los efectos identificados se atribuyen a todas las sustancias. Los datos humanos sobre algunos cánceres siguen siendo heterogéneos, a pesar de los resultados experimentales perturbadores. Esta distinción prohíbe la transformación de un hallazgo colectivo en una predicción de enfermedad para una persona.

El capítulo de salud se basa en una revisión de revistas científicas. No pretende analizar exhaustivamente cada estudio publicado desde 2012. Gran parte de los datos provienen de países de ingresos altos: las lagunas geográficas también limitan las conclusiones.

Mezclas, no sólo sustancias aisladas

En el comunicado de prensa se mencionan más de 350.000 sustancias y mezclas registradas para producción y uso en todo el mundo. Esta cifra no es un recuento de alteradores endocrinos probados. Sólo se evaluó una pequeña fracción para estas propiedades.

Los productos y usos correspondientes son diversos: embalaje de alimentos, cosméticos, textiles, pesticidas o ciertos dispositivos médicos. En la síntesis práctica del PNUMA se describen varias rutas de exposición a través de alimentos, agua, aire o contacto con la piel. Destaca las diferencias en el trabajo, el medio ambiente y las etapas de desarrollo.

Los organismos se reúnen con mezclas, mientras que las evaluaciones reglamentarias suelen seguir centradas en las sustancias. Para los autores, una mejor consideración de estas exposiciones combinadas es una prioridad.

Actuando en productos y sus líneas de fabricación

El segundo documento se refiere a las autoridades y empresas públicas. Se propone mejorar la información sobre la composición del producto, las pruebas y la elección de alternativas. Sustituir una sustancia para otra no evaluada adecuadamente puede desplazar el problema.

Estas publicaciones proporcionan orientación, no una nueva prohibición mundial. Su lanzamiento acompaña la conferencia internacional sobre el marco mundial de productos químicos, celebrada en Ginebra del 16 al 20 de noviembre.

Documentos: Comunicado OMS-PNUMA de 17 de noviembre de 2026;evaluación científica 2026(resumen ejecutivo y metodología, sección 2.2);síntesis del PNUMA sobre las medidas sectoriales.

Ilustración:sede de la OMS, Ginebra, archivo de febrero de 2012. United States Mission Geneva,Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Integer photo kept, composition Libnanews, without imply institutional approval.

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