El 17 de noviembre de 2026, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó una evaluación documentada de más de 2.230 civiles muertos en Sudán entre enero y finales de octubre. Más de 1.630 muertes están relacionadas con drones. Estas cifras no son un censo completo: las Naciones Unidas estiman que el balance real probablemente sea mayor. Sus representantes también destacaron los efectos de los ataques contra infraestructura y servicios esenciales, más allá de las muertes registradas directamente en el conflicto.

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En Sudán, las Naciones Unidas confirmaron más de 2.230 civiles muertos entre enero y finales de octubre de 2026. Más de 1.630 murieron en ataques de drones. El ACNUDH anunció esas cifras el 17 de noviembre en Ginebra.

Esta es una evaluación documentada y no exhaustiva. La organización considera que el número real es probablemente mayor. Estos datos cubren diez meses de 2026, no toda la guerra.

Sudán: Drones en el corazón del balance

El comunicado distingue dos períodos. En la primera mitad del año, al menos 1.390 civiles fueron asesinados, más del 80% de ellos por drones. Entre julio y octubre se registraron otras 840 muertes, incluyendo casi 520 en esas huelgas.

El informe presentado abarca de enero a junio. Las cifras adicionales proporcionadas por el ACNUDH extienden el examen hasta fines de octubre. Por lo tanto, no deben confundirse con los datos del informe bianual únicamente.

Daños más allá de la pérdida de vidas

En Ginebra, representantes del ACNUDH describieron también los efectos de los ataques contra mercados, instalaciones sanitarias y servicios esenciales. La destrucción, el saqueo y las restricciones de viaje complican el acceso a los alimentos.

Since Khartoum, Li Fung, the representative of OHCHR in the Sudan, called for action against the supply of weapons fuelling the conflict. También exhortó a las partes a negociar de buena fe una cesación del fuego.

Lee también: Sudán: ONU advierte sobre la escasez de albergues · Global Voices.

Documentos: Comunicado del ACNUDH de 17 de noviembre;Presentación en Ginebra.

Ilustración:fotografías de archivos de junio de 2025, sin relación a una huelga o a las víctimas de este balance. Ahmed 222222,Wikimedia Commons,CC0 1.0Composición Libnanews.

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