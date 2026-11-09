Investigación de Trump: La batalla después de los períodos

Después de las elecciones del 3 de noviembre, los demócratas están preparando investigaciones sobre la administración Trump. Sin embargo, una iniciativa dirigida a Pete Hegseth podría volver al Congreso saliente esta semana. Este archivo distingue las resoluciones ya presentadas, las investigaciones anunciadas y las medidas necesarias para la eliminación. Examina asuntos familiares, contratos, archivos Epstein y datos federales, así como objeciones del ejecutivo. Una mayoría electoral no es suficiente para establecer los cargos o garantizar una condena en el Senado.

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Las investigaciones contra Trump están entrando en una nueva fase después de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre. Los demócratas están preparando un control más fuerte de su administración, mientras que una iniciativa republicana ya está apuntando a Pete Hegseth. El 8 de noviembre, Hakeem Jeffries anunció su apoyo a la acusación del Secretario de Defensa. Pero ni esta declaración ni la victoria electoral democrática es una indigencia. En Washington, varios procedimientos, varios funcionarios y dos calendarios se superponen.

El primer calendario es inmediato. Thomas Massie quiere mover su resolución contra Hegseth tan pronto como los representantes regresen a Washington. El segundo comienza en enero de 2027, cuando los nuevos funcionarios electos toman el cargo y reorganizan las comisiones. Entre estos dos plazos, los republicanos conservan los poderes adscritos al Congreso saliente. Por consiguiente, las investigaciones anunciadas por los futuros demócratas deben distinguirse de las ya realizadas.

Hegseth, primer evento parlamentario después de la elección

El cambio político más preciso tuvo lugar el domingo 8 de noviembre. En una entrevista televisiva, Jeffries dijo que votaría por la resolución Hegseth. Prevé un debate con los representantes democráticos el martes, sin pretender tener un compromiso de todos. Massie, republicano electo de Kentucky, está planeando relanzar su enfoque tan pronto como el lunes 9 de noviembre. Esta es una intención anunciada, no el resultado de una votación.

Esta iniciativa no acaba de nacer a mitad de período. El 15 de septiembre Massie había presentado ocho líderes contra el Secretario de Defensa. Su comunicado de prensa oficial y su intervención en el Registro del Congreso permiten verificar su contenido. El núcleo del texto es la guerra contra Irán y las limitaciones impuestas al ejecutivo por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973.

Tres jefes claramente impugnan el estallido de hostilidades, su continuación a pesar de una solicitud de retirada del Congreso y su continuación más allá de los plazos legales invocados. Los demás se refieren a la protección de civiles, huelgas contra presuntos barcos de narcotráfico, presuntas represalias contra el senador Mark Kelly, la operación en Venezuela y las operaciones en Yemen. Estas son las acusaciones hechas por Massie, no las conclusiones de un tribunal.

La administración impugna el enfoque. Donald Trump defendió a Hegseth y dijo que quería mantenerlo. El secretario denuncia una empresa de destrucción política. Esta respuesta no aborda las cuestiones de derecho planteadas por los representantes elegidos. Sin embargo, confirma que los procedimientos son opuestos por el ejecutivo, no una renuncia anunciada o un reconocimiento de los hechos.

El debate sobre los poderes de guerra tiene una dificultad jurídica adicional. Una resolución concurrente aprobada por ambas cámaras no se presenta al Presidente para su firma. El juicioINS v. Chadhade 1983 debilitaron los mecanismos del Congreso para modificar la acción ejecutiva sin este paso. Los análisis del Servicio de Investigación del Congreso ponen de relieve esta dificultad para la sección 5 c) de la Resolución de Poderes de Guerra. El alcance vinculante del mecanismo sigue siendo impugnado.

Por lo tanto, sería incorrecto repetir el argumento de Massie como un derecho definitivo. El reto a esta sección no resuelve en sí mismo otras cuestiones: autorización inicial, tiempo de retiro o realización de operaciones. Cada jefe se basa en una justificación separada. Los representantes pueden discutirlos por separado y no deben tratar los ocho cargos como un bloque indivisible.

Una votación de procedimiento todavía no sería una expulsión

Massie utiliza un procedimiento privilegiado para obligar a la administración de la casa a lidiar con su resolución. La apuesta es evitar que simplemente permanezca sin examen. Pero votar no significa obtener un voto favorable sobre las acusaciones. En particular, la Sala podrá decidir suprimir el texto o remitirlo al comité. Por consiguiente, la redacción exacta de la cuestión ante los representantes elegidos será decisiva.

Un ejemplo reciente invita a esta aclaración. El 15 de septiembre, la Cámara adoptó una moción desestimando la resolución H.Res.1486 de Trump. El registro republicano de votos indica 232 votos a favor, 147 contra y 47 votos contra. Esta elección no fue una condena presidencial ni un juicio del Senado. Contando indistintamente todos los votos relacionados con una remoción produce una lectura engañosa de la actividad parlamentaria.

Para Hegseth, la primera pregunta será saber qué acto hace Massie cuando regrese el Congreso. La decisión de la dirección de la Cámara, el contenido de la votación y el apoyo reunido vendrá entonces. El mitin público de Jeffries fortalece la iniciativa políticamente. No hace posible anunciar de antemano el resultado de estas etapas, especialmente en una asamblea cuya composición sigue siendo preelección.

Contra Trump, ya existen resoluciones

La fórmula « nuevo procedimiento de eliminación » también puede ocultar textos preelectorales. En particular, el registro gubernamental mantiene a H.Res.1575, presentado el 24 de septiembre por Steve Cohen y remitido a la comisión judicial. Propone acusar a Trump con varios conjuntos de hechos. Su existencia es cierta. No es válido para su adopción por la Cámara.

Esta distinción es visible hasta la presentación del documento. El texto publicado contiene el texto que se encarga al Presidente porque describe la decisión que el autor pide a los representantes que tomen. Esta redacción normativa no demuestra que se haya votado esta decisión. La declaración oficial « Introduced in House » identifica una versión tablada, no una resolución adoptada.

Los textos de Cohen y D’Al Green muestran que la presión parlamentaria precede a la nueva mayoría. No demuestran la existencia de una decisión democrática colectiva para iniciar inmediatamente un tercer juicio presidencial. En una entrevista el 5 de noviembre, Robert García distinguió las investigaciones que desea realizar desde la perspectiva de una nueva acusación de Trump. Insistió en medios de control utilizables y en la barrera del Senado.

Por lo tanto, hay que separar tres niveles: un representante propone contar, una mayoría decide adoptarlos, y el Senado considera la acusación. Una declaración de apoyo, un texto presentado y un procedimiento completado no son tres formas equivalentes de describir la misma situación. Los documentos consultados establecen iniciativas y preparativos, sin permitir que la expulsión presidencial se comprometa a su fin.

No todas las investigaciones de Trump comienzan en enero

Robert García definió sus prioridades el 3 de noviembre: los intereses financieros de la familia presidencial, las prácticas de las grandes empresas, las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional e ICE, y el procesamiento de archivos Epstein. Su comunicado de prensa utiliza vocabulario adversario. Este vocabulario expresa su posición política; no reemplaza la demostración esperada de una investigación.

Lo más importante es que el cambio de mayoría podría proporcionar más recursos para las medidas ya adoptadas. Los representantes elegidos pueden escribir a las administraciones, solicitar documentos y publicar informes. Dirigir una comisión agrega el control de su programa, audiencias e instrumentos de limitación, dentro de los límites de sus facultades y reglas. El cambio de una solicitud voluntaria a una orden formal puede alterar el equilibrio de poder.

La diferencia se mide en el documento solicitado. Una carta puede preguntar por qué se otorgó un contrato. Una audiencia puede cuestionar a los responsables de la decisión. Las partes internas pueden comparar su respuesta con la cronología real. Ninguno de estos actos por sí solo demuestra favoritismo. Sin embargo, su articulación nos permite ir más allá de una confrontación de declaraciones públicas.

Asuntos y contratos familiares, proyecto documentado

El archivo de interés privado ya contiene solicitudes oficiales. El 6 de octubre, García pidió a Jared Kushner información sobre las inversiones de Affinity Partners y su relación con su papel diplomático en el Medio Oriente. La carta aborda un posible conflicto de intereses. No hace posible concluir que cada inversión constituye una contraparte de una decisión estadounidense.

Esta pregunta es concreta: ¿quién se beneficia de una operación financiera, cuándo y durante qué responsabilidades públicas? Para establecer un vínculo problemático, deben examinarse las participaciones, las decisiones administrativas, los intercambios y las normas aplicables. La proximidad familiar puede justificar un mayor control. No exime a las personas interesadas de establecer los hechos ni de obtener explicaciones.

Otro caso se refiere a acuerdos entre Trump y bufetes de abogados. El 16 de octubre, Jamie Raskin, Richard Blumenthal y Adam Schiff desafiaron la negativa de Kirkland » Ellis de proporcionar aclaraciones sobre un compromiso de servicio legal. Su enfoque implica a la Cámara y al Senado incluso antes de que se instalen las nuevas mayorías. Muestra el tipo de solicitudes que podrían reproducirse con recursos adicionales.

Estas investigaciones pueden llegar a empresas privadas sin cobrarlas automáticamente por un delito. Una empresa puede celebrar contratos, correos electrónicos o elementos contables pertinentes para el control de una decisión pública. El examen distinguirá entre los documentos solicitados, el papel del titular y cualquier conclusión. Recibir una solicitud del Congreso no equivale a una carga.

Epstein, inmigración y datos federales

La gestión de casos de Epstein es una de las prioridades anunciadas por García. Quería audiencias públicas y más documentos. El tema tiene dos preguntas diferentes: los actos de los involucrados en los crímenes de Epstein y cómo las autoridades manejaron la información disponible. Una investigación del segundo no asigna automáticamente el primero a ninguna persona citada en archivos.

La publicación de documentos también tendrá que abordar la protección de las víctimas y los requisitos judiciales. Un nombre en un libro de direcciones, un testimonio, un cargo y una decisión judicial tienen valores probatorios distintos. Para el Congreso, el reto es verificar lo que se ha retenido, comunicado o retenido, y luego explicar sobre qué base. La acumulación de documentos no es suficiente sin su contextualización.

En cuanto a la inmigración, también hay un fondo parlamentario claro. El 14 de enero, Robin Kelly presentó la resolución H.Res.996 contra Kristi Noem. Mencionó, entre otras cosas, los obstáculos al control de los lugares de detención. Este texto constituye un precedente de fecha. No debe presentarse como iniciativa de mitad de período, ni debe confundirse con el viejo objetivo ministerial con los funcionarios actuales.

García también quiere ver las actividades del DOGE y el acceso a los datos federales. En su entrevista celebrada el 5 de noviembre, formuló preguntas sobre la información consultada y sobre las personas que tenían acceso a ella. Estas preguntas requieren registros de acceso, autorizaciones y respuestas administrativas. No permiten, en el estado, establecer un robo de datos.

La batalla de los archivos puede preceder a la de los testigos

El 29 de octubre, García y Raskin pidieron a la Casa Blanca que preservara las conversaciones presidenciales con herramientas de inteligencia artificial. Su carta siguió información sobre el uso de Grok de una operación en Venezuela. They also requested a briefing on conservation rules. El acto verificable es esta solicitud de preservación; aún quedan por examinar narrativas sobre las decisiones militares.

Esto muestra por qué una investigación a veces comienza bien antes de una audiencia espectacular. Si los oficios buscados no se conservan, su reconstrucción se hace más difícil. Por lo tanto, los representantes elegidos pueden solicitar la conservación de los archivos sin haber establecido aún todos los hechos. Tal solicitud protegerá la posibilidad de un control posterior. No prejuzga el contenido de los documentos ni lo que demostrarán.

Department of Justice prepares response

El 7 de noviembre, Trump pidió al Departamento de Justicia que examinara a los demócratas que amenazan su administración de investigaciones o remoción. Describió su conducta como delictiva sin presentar pruebas de un delito. Al día siguiente, el Ministro Todd Blanche reanudó esta crítica. Estas declaraciones añaden un conflicto institucional a las investigaciones anunciadas.

La pregunta no es sólo quién mantendrá la audiencia. El Ministerio de Justicia también interviene en controversias relativas a determinadas solicitudes del Congreso. Cuando los funcionarios electos buscan documentos sobre la propia acción del Ministerio, las posiciones de las dos instituciones pueden diferir. Sin embargo, una amenaza de investigación contra los parlamentarios no absuelve los poderes de control constitucional del Congreso.

El ejecutivo puede invocar el privilegio ejecutivo de proteger determinadas comunicaciones. Este mecanismo no nació con el segundo mandato de Trump. Una opinión de la oficina legal del Ministerio, de fecha 20 de diciembre de 2024, ya defiende la protección contra ciertas sanciones parlamentarias contra un funcionario que respeta la invocación presidencial de este privilegio. Esta es la posición legal del ejecutivo, no una autorización general para rechazar cualquier cooperación.

In particular, the commissions have civil remedies to ask the courts to enforce an injunction. Estos procedimientos plantean cuestiones de jurisdicción, finalidad legislativa y privilegio. Pueden durar. Si bien el éxito electoral es una palanca, no garantiza la inmediata liberación de los casos ni un calendario judicial alineado con las expectativas políticas.

La Cámara acusa, el Senado puede despedir

La Constitución divide las funciones. La Sala tiene facultades de acusación, normalmente ejercidas por mayoría de votos. El Senado tiene el poder de juzgar. Una condena requiere el acuerdo de dos tercios de los senadores presentes. Si participan los 100 senadores, se requieren 67 votos. Este umbral es diferente de lo suficiente para controlar la asamblea.

The procedure may be directed to the President, Vice-President and other federal civilian officials. No revierte colectivamente una administración como una moción de censura parlamentaria. Cada objetivo, líder y voto debe ser identificado. Por lo tanto, la acusación de Hegseth no sería legalmente de Trump, aunque tendría consecuencias políticas para el Presidente.

El Senado no dicta una sentencia de prisión en este contexto. Las consecuencias constitucionales se relacionan con la función y posiblemente con el acceso futuro a ciertas responsabilidades. La responsabilidad penal es otra manera. Por el contrario, una investigación parlamentaria puede informar de una reforma o decisión presupuestaria sin dar lugar a una acusación. La sanción institucional no es su único resultado posible.

Los plazos a supervisar

El primer nombramiento es la reanudación efectiva del enfoque de Massie. El texto presentado, el procedimiento elegido y la votación tendrán que ser revisados. La siguiente se refiere a la organización de la mayoría democrática, sus líderes y presidentes de comités. Los nuevos mandatos comenzarán el 3 de enero de 2027: los anuncios de noviembre no transfieren inmediatamente los poderes del Congreso saliente.

Las primeras solicitudes de documentos, citaciones y respuestas ejecutivas se utilizarán para medir la verdadera extensión del control anunciado. En cuanto a la eliminación, el punto de referencia decisivo seguirá siendo la transición de una intención individual a un acto adoptado. En cuanto a las investigaciones, serán los documentos obtenidos y su examen contradictorio. El debate democrático anunciado el martes sobre Hegseth es el próximo paso político identificado, no aún su resultado.

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