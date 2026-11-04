Irán: Amirhossein Mousavi sentenciado a muerte · Global Voices

Amirhossein Mousavi was sentenced to death in Iran, according to his lawyer and several human rights organizations. Detenido en Evin, este activista activo en X es procesado en un archivo relacionado con sus publicaciones. The same sources report an additional five years in prison. Su familia discute el juicio. Libnanews no consultó los documentos del tribunal y distinguió los cargos denunciados de los hechos establecidos. El anuncio se refiere a una condena, no a una ejecución.

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Amirhossein Mousavi, sentenced to death for his activity on X according to his lawyer, is detained at Evin prison in Tehran. Reza Shafakah anunció esta decisión el miércoles 4 de noviembre. Varias organizaciones de derechos humanos también denuncian una pena de prisión de cinco años. La sentencia de muerte es por el cargo de « corrupción en tierra », según estas fuentes.

Mousavi sentenciado a muerte por el tribunal de Teherán

According to information gathered by HRANA, the trial was notified to the detainee on Wednesday. Una fuente cercana a su familia coloca la decisión ante la 15a sala del Tribunal Revolucionario de Teherán. Este tribunal está presidido por el Magistrado Abolghasem Salavati.

El informe distingue dos frases. La pena de muerte corresponde al jefe de « corrupción en la tierra ». Los cinco años de prisión se refieren a la acusación de « insultar cosas sagradas ». The Hengaw organization reports the same qualifications and date of notification.

El abogado Reza Shafakhah vincula la pena capital con las publicaciones de su cliente en una cuenta X. Mousavi utilizó el seudónimo « James Bi-Dean », transcrito de varias maneras en las transcripciones. Irán Human Rights reitera la declaración del abogado y describe un caso relacionado con la crítica en línea.

Libnanews no consultó el fallo u otros documentos judiciales. La información sobre las sentencias se basa en las declaraciones de la defensa y las actas de las organizaciones mencionadas. Hacen posible informar del anuncio de la condena, sin verificar directamente la justificación completa adoptada por el tribunal.

Un archivo construido alrededor de su actividad en línea

The hearings involved several charges, beyond the two counts associated with the sentences announced on Wednesday. HRANA se refiere a nueve calificaciones examinadas durante el procedimiento. Incluyen acusaciones relacionadas con la seguridad nacional, contactos con personas identificadas como relacionadas con Israel y la financiación del terrorismo.

Estas calificaciones describen los cargos en el archivo. No deben confundirse con la verificación independiente de los hechos alegados. Tampoco las fuentes consultadas permiten una condena separada a cada uno de estos cargos.

La defensa impugna esta lectura de la actividad de Mousavi. En una entrevista realizada en octubre de 2025 por Irán Human Rights, su abogado denunció el aumento de los cargos. Sostuvo que se basaban en la misma actividad: la publicación de mensajes críticos en las redes sociales.

La hermana del detenido, Saeideh Mousavi, también presenta su relato como un relevo para presos políticos y sus familiares. According to his statements reported on Wednesday by an Iranian media abroad, he highlighted the families of people killed during the demonstrations. Ella impugna el juicio y pide su anulación.

Declaraciones de televisión impugnadas por el detenido

El archivo también contiene una controversia sobre las declaraciones emitidas en la televisión pública iraní. Irán Human Rights pone su emisión el 6 de octubre de 2025, antes de la primera audiencia. El informe presentó a Musavi como participante en actividades de espionaje y propaganda para Israel.

En una carta de la prisión de Evin, reproducida por la organización, Mousavi rechazó esta cuenta. Afirma haber sido sometido a violencia, aislamiento prolongado y presión contra su familia. Describe las declaraciones impuestas por sus interrogadores, luego reunidas en un montaje engañoso.

Hengaw también reporta esta protesta contra el detenido y sus alegaciones de tortura y amenazas. Estas declaraciones son las de Mousavi y las organizaciones que las transmiten. Las mentiras no podían verificarlas de forma independiente.

The lawyer also denounced the dissemination of the images before the trial. Retó los requisitos para el registro y uso público de estas declaraciones.

Detention started in December 2024

Las organizaciones arrestaron a Mousavi el 18 de diciembre de 2024. Según HRANA y Hengaw, tuvo lugar en el aeropuerto de Teherán Mehrabad. His lawyer had indicated that the security services had monitored his account for several months before identifying him.

Hengaw traza tres audiencias en este procedimiento. La primera se celebró el 2 de noviembre de 2025, la segunda a principios de agosto de 2026. El tercero tuvo lugar el 21 de septiembre de 2026. HRANA confirma esta última fecha y la presencia del abogado durante el examen de los cargos.

The information released on Wednesday relates to the notification of sentences, not enforcement. La familia ahora busca movilizarse alrededor del detenido. Saeideh Mousavi pide que se anule la sentencia y que se preserve la vida de su hermano.

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