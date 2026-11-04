Taëz: El CICR entrega cuatro camiones de asistencia médica

Cuatro camiones del CICR entregaron equipo médico a Taez el 4 de noviembre, incluidos suministros quirúrgicos para los heridos. Según su portavoz regional, esta fue su primera entrega a los hospitales de la ciudad desde el 23 de septiembre. Esta operación alivia los establecimientos que enfrentan escasez, pero no significa el fin del asedio o la reapertura permanente de carreteras. La organización pide a las partes que garanticen la continuidad del alivio y la protección de los pacientes y cuidadores.

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El Comité Internacional de la Cruz Roja entregó cuatro camiones de asistencia médica a Taez el miércoles 4 de noviembre de 2026. Esta operación marca su primera entrega a hospitales de la ciudad desde el 23 de septiembre, según su portavoz regional. Los suministros incluyen equipo quirúrgico para los heridos en los combates. Su llegada proporciona apoyo a los cuidadores, sin anunciar una reapertura general de las carreteras o el final del asedio.

El CICR confirma la entrega en un comunicado de prensa emitido el miércoles. Su portavoz del Medio Oriente, Hashem Osseiran, especifica la fecha del anterior convoy médico en declaraciones a una agencia de noticias. Esta entrega anterior había precedido la intensificación de la lucha alrededor de Taez. La organización subraya, sin embargo, que esta entrega no cubre todas las necesidades de la población.

Asistencia médica en Taëz después de seis semanas de interrupción

La aclaración del portavoz se refiere a las entregas del CICR a hospitales en Taez. No significa que ninguna asistencia hubiera cesado en la provincia. La organización informa que en las últimas semanas ha apoyado varios establecimientos cerca de las líneas delanteras. Mencionó los hospitales de Al-Rahidah, Hayfan y el centro de salud de Demnat Khadir.

El informe de vídeo del CICR presenta las etapas de la operación del día. Su descripción sigue la salida del almacén en Sanaa, luego la llegada al Hospital Al-Thawra. Se refiere a la descarga de paquetes y el control de suministros. Este documento se refiere a un convoy médico. No proporciona información sobre la reanudación sostenible del tráfico comercial o los viajes regulares.

La liberación no da el tonelaje de la carga o el número de pacientes que tratará. No presenta ningún calendario para futuras entregas. En esta etapa, el resultado confirmado se refiere a estos cuatro camiones y su contenido médico anunciado.

Hospitales ya debilitados por la escasez

El convoy ha llegado a una ciudad en gran parte aislada durante un mes. La escalada se opone a las fuerzas del gobierno internacionalmente reconocido, apoyado por Arabia Saudita, a los aliados de Irán. El bloqueo de las rutas esenciales, en particular para Adén, ha reducido el suministro de productos esenciales y ha complicado el desplazamiento de civiles.

Las instalaciones deben alojar a las personas lesionadas mientras se mantiene la atención rutinaria. Human Rights Watch, en su encuesta publicada el 29 de octubre, describe la escasez de anestesia, oxígeno y medicamentos. Los médicos entrevistados también se refieren a pacientes crónicos que ya no pueden llegar a su sitio de tratamiento. La ausencia de combustible impide ciertos movimientos, incluso cuando el viaje no atraviesa una carretera cerrada.

La organización de derechos humanos basa sus conclusiones en quince entrevistas. Atribuye principalmente el empeoramiento de la crisis a las restricciones impuestas por los Houthis. Un portavoz del movimiento respondió el 21 de octubre que las fuerzas gubernamentales estaban bloqueando las carreteras. Human Rights Watch impugna esta versión a la luz de los testimonios e información de las Naciones Unidas que recogió.

El pasaje de un convoy no restaura la oferta

El lunes 2 de noviembre, el jefe humanitario de la ONU Tom Fletcher pidió la apertura de las carreteras. La producción de agua se redujo a la mitad y los precios de los alimentos aumentaron al menos un 50%. Los hospitales también carecían de combustible y medicina, según su alerta.

Estas necesidades superan el contenido médico anunciado el miércoles. No hay pruebas publicadas por el CICR para concluir que son resorción. La organización no anunciará ningún acuerdo de cesación del fuego, levantará el asedio o abrirá un corredor permanentemente.

Para Christine Cipolla, jefe de su delegación en el Yemen, el acceso rápido a la atención de salud es crucial para lesiones graves. Pide a las partes que faciliten el acceso humanitario seguro y sostenible. Su apelación se refiere a aquellos que necesitan ayuda, independientemente del lado de la línea frontal donde estén.

El siguiente paso sigue siendo la posibilidad de renovar estas rutas. El CICR también pidió la protección de las instituciones, los heridos y los enfermos, y que se permitiera al personal médico trabajar.

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