Irán: final del límite de alcance de misiles

Los Guardias Revolucionarios anuncian que han levantado la restricción de rango de los misiles iraníes. Su portavoz, Hossein Mohebbi, habló en Teherán el sábado 7 de noviembre. No presentó ninguna nueva distancia numérica o prueba mostrando capacidad adicional. El director dijo que las capacidades debían demostrarse en la práctica. Esta declaración viene después de nuevas huelgas estadounidenses reclamadas por Donald Trump, mientras que Qatar sigue mediando. El anuncio no permite concluir la puesta en marcha de un nuevo arsenal.

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La gama de misiles iraníes ya no estaría sujeta a las restricciones impuestas por Teherán. Hossein Mohebbi, vocero de la Guardia Revolucionaria, anunció el sábado 7 de noviembre en Teherán. Sin embargo, el encargado no presentó ningún nuevo alcance o prueba numérico para verificar la capacidad adicional.

Range of Iranian missiles: the restriction lifted, according to Guardians

Cuando se cuestionó en las líneas laterales de una conferencia sobre la fuerza aeroespacial, Hossein Mohebbi afirmó que esta restricción había sido levantada. Respondió a una pregunta sobre las consecuencias de las declaraciones de la Guía Suprema referidas a una respuesta sin limitación geográfica.

El propio portavoz distinguió el anuncio y su aplicación. Las capacidades tendrán que ser demostradas en la práctica, explicó a una agencia iraní. Agregó que las consignas no deberían utilizarse antes de la manifestación.

Según una agencia estadounidense, la limitación anterior de Irán se fijó a 2.000 kilómetros por sus misiles balísticos. La declaración del sábado no especifica el nuevo umbral buscado. Tampoco anuncia un calendario para pruebas o comisionados.

Una declaración sin nuevo misil presentado

El anuncio se refiere a la restricción reclamada por Teherán. No identifica qué sistemas podrían alcanzar ahora nuevos objetivos. Ningún modelo, resultado de vuelo o rendimiento técnico verificable acompaña la declaración comunicada.

Por lo tanto, sería prematuro concluir que un nuevo arsenal de largo alcance está en funcionamiento. La distancia realmente accesible depende de las características de cada misil y de las condiciones de su uso. La eliminación de un límite mostrado no solo proporciona estos datos.

La conferencia fue parte de la semana dedicada a la Fuerza Aeroespacial Guardián. Hossein Mohebbi también elogió las instalaciones subterráneas del cuerpo militar. Según él, estos permiten la fabricación continua de misiles y drones a pesar de los bombardeos.

The manager stated that production units had been transferred underground. También anunció la presentación de equipos especializados al público esta semana. Estas reivindicaciones industriales siguen siendo las de los Guardianes. Los registros consultados no proporcionan una verificación independiente de sus volúmenes de producción.

Tensiones militares y mediación abierta

Este discurso viene después de nuevas huelgas americanas reclamadas el viernes por Donald Trump. El Presidente de Estados Unidos describió una operación limitada contra las defensas aéreas iraníes. En la misma noche, la prensa iraní informó de explosiones en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz.

Los detalles materiales de estos eventos siguen siendo incompletos. Constituyen un contexto inmediato para la declaración de los Guardianes, sin probar el uso de un nuevo misil.

Qatar también afirma continuar su mediación entre Washington y Teherán. Su Oficina Internacional de Medios de Comunicación negó la información que presentaba los debates como un fracaso anunciado. Doha sostiene que las partes siguen trabajando en un acuerdo, sin anunciar un compromiso firmado.

Los detalles ahora previstos abarcan el nuevo alcance previsto, los sistemas interesados y las manifestaciones a las que se refirió Hossein Mohebbi.

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