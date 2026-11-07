Manzanas almacenadas en Jezzine: 2.000 litros de diesel

La cooperativa de servicios agrícolas de Jezzine ha anunciado que ha obtenido 2.000 litros de diesel para los generadores de cámara fría. Financiado por la Misión Pontificia en el Líbano, esta ayuda debe preservar la cosecha de unos 250 agricultores, según el comunicado de prensa. Sólo cubre parte de las necesidades. El anuncio viene cuando la electricidad del Líbano transfirió un transformador de reserva a la región. La instalación de este dispositivo y la recuperación real de la fuente de alimentación se esperan en los próximos días.

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La cooperativa de servicios agrícolas de Jezzine anunció que había obtenido 2.000 litros de petróleo diesel el sábado 7 de noviembre de 2026. Esta ayuda debe alimentar a los generadores en las cámaras frías. Su objetivo es proteger las manzanas almacenadas en Jezzine, mientras que los cortes de energía amenazan su preservación.

La Misión Pontificia en el Líbano financia esta contribución, según la declaración de la cooperativa. The Al-Sahra Khasba Association carried out the steps after a request for emergency support.

Manzanas almacenadas en Jezzine amenazadas por cortes

La cooperativa estima que la cosecha de unos 250 agricultores probablemente se deteriorará. Destaca el papel de las instalaciones de refrigeración en la preservación de la fruta durante el marketing.

El combustible obtenido cubre parte de los requisitos del generador. Por lo tanto, la cooperativa espera reunir cantidades adicionales para garantizar la continuidad del enfriamiento. No especifica la duración de la autonomía proporcionada por los 2.000 litros o el volumen de manzanas almacenadas.

El anuncio es sobre protección de acciones. No proporciona un balance de pérdidas ya identificadas o compensaciones para los operadores.

Se espera una recuperación eléctrica

Esta asistencia viene como la electricidad del Líbano anuncia un paso para reparar la red que sirve a la región. El viernes 6 de noviembre, el establecimiento público informó de que había transferido un transformador de reserva de 20 megavoltamper de Joub Jannine. El ejército acompañó la operación.

El avión debe reemplazar el equipo defectuoso en la estación Paul-Arcache. Según EDL, el fracaso del 29 de septiembre redujo gravemente el suministro de suministros a las zonas de Jezzin, Iqlim al-Kharroub y los alrededores.

La transferencia aún no marca el regreso al servicio. En su comunicado de prensa publicado el sábado, EDL planea instalar en los próximos días, sin anunciar una fecha específica. Para las habitaciones frías de la cooperativa, el suministro adicional de combustible sigue siendo una necesidad inmediata.

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