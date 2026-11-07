OOPS: faltan 80 millones de dólares, puestos de trabajo pendientes

El OOPS informa de un déficit de caja de 80 millones de dólares y examina los ajustes para mantener sus servicios. Está circulando un escenario de miles de aboliciones de puestos, pero el organismo afirma que no se adoptó ninguna decisión definitiva sobre su personal o alcance de intervención. Sigue operando en cinco zonas, incluido el Líbano. El renovado apoyo de las Naciones Unidas va acompañado de un llamamiento a los donantes para que aseguren contribuciones suficientes y previsibles, sin anunciar ninguna reducción particular en el Líbano.

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El OOPS se enfrenta a un déficit de caja de 80 millones de dólares y está considerando la posibilidad de introducir ajustes en sus operaciones. Sin embargo, el Organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos declara que no se ha adoptado ninguna decisión definitiva sobre su personal ni sobre su alcance de intervención. Esta reserva es central, mientras circula un escenario de varios miles de eliminaciones posteriores.

El 6 de noviembre, el portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, reafirmó el apoyo de António Guterres al organismo y pidió financiación completa para sus misiones. La alerta se centra en la capacidad de mantener servicios esenciales. No significa que las Naciones Unidas hayan decidido poner fin al OOPS.

OOPS: corriente de efectivo de emergencia

El déficit de 80 millones de dólares es un requisito de efectivo. El Organismo distingue esta dificultad inmediata de las obligaciones acumuladas y la carga recurrente de su viabilidad a largo plazo. Los dos problemas se juntan, pero no describen exactamente la misma limitación.

El efectivo determina la posibilidad de pagar los gastos a la vencimiento. Un compromiso político con el Organismo no se convierte automáticamente en una cantidad disponible para sus operaciones. Para preservar los servicios, las contribuciones deben ser suficientes, pero también previsibles y oportunas.

El OOPS describe una combinación de la disminución de la financiación, la incertidumbre sobre las contribuciones y el aumento de las restricciones operacionales, en particular en Gaza. Explicó que los ahorros que se habían comprometido habían contribuido a preservar el empleo y los servicios. Sin embargo, reconoce que la continua presión sobre los recursos afecta a la calidad de determinados servicios.

La financiación y el acceso a la tierra son dos limitaciones distintas. Los recursos adicionales por sí solos no eliminan las barreras que impiden que los equipos trabajen. Por el contrario, la posibilidad de operar no es suficiente cuando faltan los recursos necesarios.

Situación de empleo todavía en examen

Los informes de prensa reportaron un escenario de 7.000 a 8.000 recortes de trabajo. Este volumen no es una decisión oficial. En su respuesta, el Organismo afirma que se siguen examinando varias opciones y que sólo se prevé una reducción del personal si no existe una alternativa viable.

Esta redacción no permite el anuncio de redundancias ya notificadas ni la exclusión de ningún riesgo al empleo. Describe una decisión que sigue abierta, dependiente de la situación financiera y operacional. No se ha establecido un calendario definitivo para suprimir puestos en los elementos disponibles.

La agencia cuenta con unos 28.000 empleados, principalmente palestinos. Los presenta como la base de sus actividades. Su trabajo incluye la enseñanza, la atención y la asistencia a las comunidades. Por consiguiente, una posible reducción tendría efectos que superarían únicamente el presupuesto de sueldos.

Desde enero de 2026, el OOPS ha mencionado una reducción del 20% en la semana de servicio como una de las medidas de ahorro ya adoptadas. Esta reducción del tiempo de servicio no corresponde a la abolición del 20% de los puestos. La consolidación de los dos daría un cuadro erróneo de la situación del personal.

Cinco territorios, no se anunció la retirada del Líbano

El Organismo afirma que continúa sus misiones en sus cinco zonas de operaciones: Gaza, la Ribera Occidental, Jordania, el Líbano y Siria. Proporciona servicios de educación, salud, socorro y asistencia. Por lo tanto, la crisis financiera afecta a una organización regional, incluso si las limitaciones difieren de un territorio a otro.

En el Líbano no se puede anunciar ninguna reducción o cierre específico de los servicios sobre la base de la hipótesis general. Un rango que abarca a todo el organismo no permite calcular una parte libanesa. Esto requeriría decisiones y desglose geográfico que no se establezcan aquí.

Se requiere la misma precaución para las escuelas y las estructuras de salud. El riesgo de degradación existe en la alerta financiera de la Agencia. No identifica arbitrariamente una institución que cerraría o un beneficio que desaparecería en una fecha determinada.

Las consultas anunciadas con los Estados Miembros, los países anfitriones, los asociados y las comunidades de refugiados deberían contribuir al examen de las opciones. Su existencia no presume un acuerdo sobre los ahorros previstos.

El mandato no se confunde con la financiación

El OOPS recuerda que su mandato recae en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sólo éste tiene el poder de modificarlo o terminarlo. El Organismo afirma continuar sus misiones en este contexto, a pesar de las dificultades que limitan los recursos disponibles.

Así pues, una crisis monetaria no altera la misión confiada a la institución. Sin embargo, puede evitar que se ejecute en buenas condiciones. Esta brecha entre el mandato y significa que el llamamiento a los donantes procura reducir.

El reto inmediato sigue siendo la llegada de financiación sostenible y previsible. Las futuras decisiones tendrán que aclarar si las medidas que se examinan son necesarias, qué alcance y qué consecuencias. Por el momento, se confirma la falta de liquidez; la supresión de los puestos notificados no es una decisión definitiva.

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