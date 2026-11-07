Productos tradicionales: Líbano prepara su protección

El Ministerio de Agricultura y la Universidad de Antonin organizó el 6 de noviembre un primer día nacional de productos tradicionales libaneses. Louis Lahoud anunció que se completaría un proyecto de ley. Entre las prioridades figuran la identificación de productos, la protección de la designación, la seguridad alimentaria y el acceso a los mercados. Los organizadores quieren combinar apoyo académico, actividades rurales y restauración. En la reunión de Hadath-Baabda no se anunció ninguna nueva etiqueta, programa de subvenciones o saldo adicional de ingresos.

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Los productos tradicionales libaneses son objeto de un proyecto de ley para organizar y proteger su sector. Louis Lahoud, Director General del Ministerio de Agricultura, anunció los preparativos para el primer día nacional dedicado a estos productos, celebrado el 6 de noviembre en la Universidad de Antonine. El texto sigue siendo un proyecto que se completará antes de que se transmita de conformidad con los procedimientos establecidos.

La reunión se celebró en el campus de Hadath-Baabda, en presencia del Ministro de Agricultura Nizar Hani y del Rector Michel Saghbini. Asocia una exposición con dos sesiones de discusión. Su ambición es vincular la transmisión del patrimonio alimentario con los puntos de venta para los productores.

Productos tradicionales libaneses buscan un marco

The National Commission for the Case was established by Ministerial Decision 81/1 of 20 February 2026. Contiene representantes de los sectores público y privado y universidades. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación participa como observadora.

Según Louis Lahoud, esta comisión preparó y discutió un proyecto de ley. Los comentarios todavía deben ser incorporados. Por consiguiente, el anuncio no significa que haya entrado en vigor un nuevo plan de protección. No crea una etiqueta solo para los productores.

La labor prevista incluye la identificación y clasificación de productos. También se refieren a la protección de las denominaciones locales, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Estos conceptos se refieren a dispositivos que requieren criterios específicos: las discusiones actuales no permiten el anuncio de su atribución a un producto específico.

El comité también quiere fortalecer la seguridad alimentaria y facilitar el acceso a los mercados para pequeños productores y cooperativas. La protección del patrimonio forma parte de una reflexión sobre las condiciones concretas de fabricación y comercialización.

Calidad, embalaje y comercialización

Nizar Hani presentó los 24 comités sectoriales que acompañan las actividades agrícolas. Juntan a los interesados en la producción, procesamiento y comercialización. The Minister assigns them a role in improving quality and meeting health requirements.

El embalaje es otra área de trabajo. Para un producto destinado a la circulación más allá de su lugar de fabricación, el embalaje se utilizará para almacenamiento e identificación. Las oportunidades dependen también de la capacidad de presentar una oferta regular y comprensible al comprador.

El día no entregó un balance de ventas cuantificado ni un aumento medido de los ingresos. Los organizadores presentan los beneficios rurales como objetivo. No se han anunciado nuevas subvenciones abiertas para solicitudes en el material hecho público.

El carácter tradicional de un alimento no lo exime de controlar sus condiciones de preparación. Los debates vincularon específicamente la identidad alimentaria con los requisitos de salud contemporáneos. No han establecido una superioridad nutricional general de los productos tradicionales.

University quiere apoyar a las empresas familiares

Michel Saghbini destacó las habilidades de la Universidad Antonine en gestión, comunicación, salud pública y emprendimiento. Desea movilizarlos para pequeños proyectos y negocios familiares.

El Rector propuso ampliar esta cooperación durante el curso académico. Los talleres y las actividades sobre el terreno podrían incluir los tres asentamientos, entre ellos Nabi Ayla, en la región de Zahlé, y Majdlayya, cerca de Zghorta. Esta perspectiva sigue siendo una orientación anunciada, sin un calendario detallado de capacitación.

Prestó especial atención a las mujeres de las zonas rurales. Su experiencia en la preparación de mouneh y el procesamiento de alimentos se puede utilizar como punto de partida para el trabajo remunerado. La orientación mencionada abarca la planificación, la gestión y la comercialización.

Por lo tanto, la transmisión no es sólo sobre los ingresos. También implica organizar una actividad que puede durar. La exposición acogió los productos de los monasterios de Antonin, presentados como resultado de sus prácticas agrícolas y de conservación de cultivos.

Restaurantes como salida

Tony Rami, presidente del sindicato de restaurantes, destacó el vínculo entre los productos locales y la experiencia turística. La presencia de especialidades regionales en restaurantes puede dar a conocer su diversidad a los visitantes y consumidores libaneses.

Esta propuesta pone en contacto a productores y profesionales de catering. Aún no corresponde a un programa de compra colectiva o a contratos anunciados. Las cantidades, los precios y las condiciones de suministro quedan por especificar en los posibles acuerdos comerciales.

Nizar Hani pidió apoyo regular a los productos libaneses. Citó dos reuniones en noviembre: el show de Agri Líbano el 19, luego una celebración dedicada al aceite y la aceituna en Gharifé el 27 de noviembre.

Louis Lahoud también planea reunirse en las regiones después de este primer día nacional. Para el marco jurídico, la siguiente medida anunciada sigue siendo la integración de las observaciones en el proyecto de ley, antes de que se remita a las autoridades competentes.

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