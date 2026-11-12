Irán: La cuenta disputada de un llamamiento Trump-Netanyahu · Global Voices

Un informe de los medios de comunicación israelí describe una llamada tensa entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu sobre Irán. La oficina del Primer Ministro niega esta versión, basada en fuentes anónimas. Sin embargo, las declaraciones públicas de los dos dirigentes muestran diferentes posiciones: Trump deja espacio para la negociación, sin excluir la fuerza, mientras que Netanyahu presenta un cambio de régimen en Teherán según sea necesario. No se prevé ningún registro del recurso o nueva decisión militar conjunta.

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Un llamado entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu sobre Irán habría dado lugar a un intercambio particularmente tenso, según fuentes anónimas citadas por un medio israelí. La oficina del Primer Ministro niega esta historia. Las noticias, publicadas en la prensa internacional los días 11 y 12 de noviembre, vienen como los dos líderes muestran diferentes posiciones después del conflicto.

Trump y Netanyahu: una llamada, dos historias

El informe coloca la conversación durante el fin de semana antes de su publicación. No especifica el día o hora exactos. Interlocutors presented as being informed of its content describes a difficult exchange on the possibility of relaunching the war against Iran. Uno evoca una « escena de gritos infernal », una traducción de la expresión inglesa « shuting match from hell ».

La oficina de Benjamin Netanyahu rechaza esta presentación y la llama « noticia falsa » y « total absurdo ». Un alto funcionario israelí, también citado anónimamente, confirma la existencia del llamamiento, pero cuestiona su conflicto. Por lo tanto, el desacuerdo se refiere al curso de la conversación, no sólo a su interpretación política.

En el registro consultado no se proporciona ninguna grabación o literal de este intercambio privado. Las recapturas internacionales se refieren a la misma historia israelí: su multiplicación no constituye una serie de confirmaciones independientes. En esta etapa, la fórmula espectacular que describe los gritos sigue siendo una declaración disputada, no un hecho establecido.

9 de noviembre, Trump descarta la recuperación inmediata

Por otra parte, las declaraciones públicas aclaran la posición estadounidense. El lunes 9 de noviembre, tras una reunión con el Primer Ministro de Qatar Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, Donald Trump dijo que no sentía que en ese momento era necesaria una nueva acción militar contra Irán.

No abandonó la opción militar. Frente a los periodistas, el Presidente de Estados Unidos destacó que sus fuerzas seguían dispuestas a actuar si la situación cambiaba. También dijo que consideraba un impulso positivo hacia el fin del conflicto. Estas observaciones expresan su reconocimiento político; no anuncian ningún acuerdo firmado con Teherán ni un calendario de arreglo conjunto.

La distinción es importante para entender la cuestión del recurso. La suspensión de una campaña ampliada no significa excluir ninguna intervención futura. Washington retiene explícitamente esta posibilidad, dejando espacio para la negociación. Qatar interviene en esta secuencia como interlocutor diplomático, no como parte facultada para decidir las operaciones estadounidenses.

Netanyahu vincula la seguridad con el cambio de régimen

El martes 10 de noviembre, Benjamin Netanyahu defendió un enfoque diferente al nuevo Knesset. En su discurso tras el juramento de los diputados, acusó a Irán de intentar reconstruir su programa nuclear. Describió el derrocamiento del régimen iraní como la única manera de eliminar permanentemente lo que describió como una amenaza existencial.

Esta acusación y conclusión estratégica pertenecen al Primer Ministro israelí. Sólo ellos no constituyen una evaluación independiente del estado del programa nuclear iraní. Tampoco prueban que una nueva campaña hubiera sido decidida con Washington.

Sin embargo, su intervención arroja luz sobre la diferencia entre los objetivos formulados públicamente. Donald Trump deja abierto un resultado negociado con una amenaza militar. Benjamin Netanyahu afirma que una solución duradera requiere la desaparición del régimen en Teherán. Estas posiciones se pueden comparar sin validar la historia de los gritos telefónicos.

No se anunció ninguna decisión conjunta en este intercambio

Por lo tanto, los elementos disponibles no nos permiten presentar esta conversación como una ruptura real entre los dos aliados. Tampoco permiten el anuncio de una ofensiva inminente. El contenido operacional de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Israel sigue ausente de la narrativa publicada.

La información que debe mantenerse tiene dos niveles distintos: una versión de los medios de comunicación controvertida del llamamiento y declaraciones públicas documentadas sobre Irán. La oficina de Netanyahu mantiene su negación de la confrontación verbal. En el lado americano, la posición expresada el 9 de noviembre conserva la negociación y la posibilidad de utilizar la fuerza simultáneamente.

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