HALO La confianza registró 98 civiles muertos o heridos en octubre por minas u otros artefactos explosivos en el Yemen, más de cinco veces su promedio mensual de 2026.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En Yemen, HALO Trust identificó a 98 civiles muertos o heridos por minas u otros artefactos explosivos en octubre de 2026. Este balance, publicado el 25 de noviembre, es más de cinco veces el promedio mensual registrado por la organización este año. This is not a comprehensive assessment: the NGO estimates that the actual number of victims is higher.

Dos incidentes de vehículos por sí solos resultaron en 34 muertes y lesiones civiles, según HALO. La organización ha aumentado en siete provincias, entre ellas Taez, Hodeida y Shabwa. No proporciona un desglose entre las muertes y las lesiones en los 98 casos.

El peligro aumenta al desplazamiento forzado

Las familias que huyen de la lucha a veces usan caminos que no saben. Las minas y los restos explosivos los exponen a un peligro adicional, incluso lejos de los combates inmediatos. En la ciudad de Taëz, los equipos de HALO también reportan dificultades crecientes en el suministro de agua potable, combustible y alimentos, mientras luchan cortando caminos importantes.

El lunes 23 de noviembre, el portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas informó de que más de 360.000 personas habían tenido que abandonar sus hogares en el Yemen desde principios de agosto, según la Organización Internacional para las Migraciones. La provincia de Taez alberga el mayor número de desplazados internos. Esta cifra abarca a las personas que han huido desde agosto, no a todos los desplazados por la guerra en Yemen.

ONG piden movimiento civil

En un llamamiento conjunto emitido el martes, 32 ONG, entre ellas Save the Children y el Consejo de Refugiados de Noruega, pidieron a las partes que protegieran a los civiles y les permitieran moverse con seguridad. Los signatarios también pidieron asistencia para llegar a los necesitados. En Taëz, los propios equipos de desminado de HALO muestran dificultades para moverse y llegar a sus seres queridos.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews